Superliga - etapa a 19-a - rezultatele şi clasamentul



Rezultate:

Vineri 5 decembrie

ASC SC Oţelul Galaţi - AFC Unirea 04 Slobozia 3-0 (2-0), Stadion Oţelul - Galaţi

Au marcat: Conrado (13), Paulinho (21), Andrezinho (77).

Arbitru: Marcel Bîrsan (Bucureşti); arbitri asistenţi: Sebastian Eugen Gheorghe (Suceava), Cristian Daniel Ilinca (Craiova); al patrulea oficial: Vlad Baban (Iaşi)

Arbitru video: Viorel Nicuşor Flueran (Craiova); arbitru asistent video: Iulian Dima (Bucureşti)

Observatori: Cristian Nica (Ploieşti) - CCA, Romulus Chihaia (Bucureşti) - LPF



Sâmbătă 6 decembrie

AFK Csikszereda Miercurea Ciuc - FC Argeş 0-2 (0-1), Stadion Municipal - Miercurea Ciuc

Au marcat: Szilard Veres (autogol, 37), Ricardo Matos (75).

Caio Ferreira (FC Argeş) a ratat un penalty în min. 89 (a apărat Eduard Pap).

Arbitru: Radu Petrescu (Bucureşti); arbitri asistenţi: Radu Adrian Ghinguleac (Bucureşti), Alexandru Vodă (Alba Iulia); al patrulea oficial: Mihai Laurenţiu Ene (Giurgiu)

Arbitru video: Bogdan Dumitrache (Bucureşti); arbitru asistent video: Vasile Marinescu (Bucureşti)

Observatori: Andrei Ioniţă (Bucureşti) - CCA, Marin Barbu (Bixad/Covasna) - LPF



FC FCSB - Dinamo Bucureşti 0-0, Arena Naţională - Bucureşti

Arbitru: Marian Barbu (Făgăraş); arbitri asistenţi: Mircea Mihail Grigoriu (Bucureşti), Adrian Vornicu (Iaşi); al patrulea oficial: Florin Andrei (Târgu Mureş)

Arbitru video: Cătălin Popa (Piteşti); arbitru asistent video: Valentin Porumbel (Olteniţa)

Observatori: Octavian Şovre (Satu Mare) - CCA, Eduard Alexandru (Ploieşti) - LPF



Duminică 7 decembrie

FC Universitatea Cluj - AFC Hermannstadt 3-0 (1-0), Cluj Arena - Cluj-Napoca

A marcat: Jovo Lukic (5, 68,70).

Arbitru: Sebastian Colţescu (Bucureşti); arbitri asistenţi: Daniel Mitruţi (Craiova), Andrei Constantinescu (Bucureşti); al patrulea oficial: Lucian Rusandu (Sfântu Gheorghe)

Arbitru video: Adrian Viorel Cojocaru (Galaţi); arbitru asistent video: Adrian Popescu (Craiova)

Observatori: Marcel Savaniu (Satu Mare) - CCA, Ioan Bogdan (Arad) - LPF



FC Metaloglobus Bucureşti - FC Farul Constanţa 2-1 (2-0), Arena 1 - Clinceni

Au marcat: Yassine Zakir (22, 29), respectiv Jakub Vojtus (65).

Cartonaş roşu: Bogdan Ţîru (Farul) 90+1.

Arbitru: Ovidiu Robu (Chitila); arbitri asistenţi: Cosmin Vatamanu (Bucureşti), Nicuşor Marin (Suseni/Argeş); al patrulea oficial: Robert Avram (Piteşti)

Arbitru video: Cătălin Popa (Piteşti); arbitru asistent video: Cristina Mariana Trandafir (Bucureşti)

Observatori: Adrian Comănescu (Râmnicu Vâlcea) - CCA, Ştefan Popa (Bucureşti) - LPF



Universitatea Craiova - FC CFR 1907 Cluj 1-1 (1-0), Stadion ''Ion Oblemenco'' - Craiova

Au marcat: Tudor Băluţă (37), respectiv Louis Munteanu (51).

Arbitru: Szabolcs Kovacs (Carei); arbitri asistenţi: George Florin Neacşu (Câmpulung Muscel), Marius Badea (Râmnicu Vâlcea); al patrulea oficial: Andrei Moroiţă (Ploieşti)

Arbitru video: Sorin Costreie (Voluntari); arbitru asistent video: Romică Bîrdeş (Piteşti)

Observatori: Dan Victor Berbecaru (Râmnicu Vâlcea) - CCA, Marian Bucurescu (Bucureşti) - LPF



Luni 8 decembrie

AFC UTA Arad - FC Petrolul Ploieşti 1-0 (0-0), Arena ''Francisc Neuman'' - Arad

A marcat: Alin Roman (90+6).

Arbitru: Istvan Kovacs (Carei); arbitri asistenţi: Imre-Laszlo Bucsi (Sfântu Gheorghe), Ioan Alexandru Corb (Satu Mare); al patrulea oficial: Cristian Moldoveanu (Sfântu Gheorghe)

Arbitru video: Adrian Viorel Cojocaru (Galaţi); arbitru asistent video: Lucian Rusandu (Sfântu Gheorghe)

Observatori: Nicolae Grigorescu (Timişoara) - CCA, Romolus Gabor (Hunedoara) - LPF



AFC Botoşani - FC Rapid Bucureşti 0-0, Stadion Municipal - Botoşani

Arbitru: Horaţiu Mircea Feşnic (Cluj-Napoca); arbitri asistenţi: Valentin Avram (Bucureşti), Alexandru Cerei (Cluj-Napoca); al patrulea oficial: Marius Omuţ (Satu Mare)

Arbitru video: Iulian Dima (Bucureşti); arbitru asistent video: Ovidiu Artene (Vaslui)

Observatori: Liviu Ciubotariu (Galaţi) - CCA, Viorel Anghelinei (Galaţi) - LPF



Clasament

loc echipa M V E Î GM-GP P

1 Rapid Bucureşti 19 11 6 2 33-16 39

2 FC Botoşani 19 10 7 2 30-14 37

3 FC Dinamo Bucureşti 19 9 8 2 28-16 35

4 Universitatea Craiova 19 9 7 3 30-20 34

5 FC Argeş 19 10 3 6 26-19 33

6 UTA Arad 19 7 7 5 23-28 28

7 Oţelul Galaţi 19 7 6 6 28-17 27

8 Universitatea Cluj 19 7 6 6 24-19 27

9 Farul Constanţa 19 7 5 7 25-23 26

10 FCSB 19 6 7 6 27-25 25

11 CFR Cluj 19 4 8 7 25-32 20

12 Petrolul Ploieşti 19 4 7 8 15-18 19

13 Unirea Slobozia 19 5 3 11 18-27 18

14 FK Csikszereda 19 3 7 9 20-40 16

15 FC Hermannstadt 19 2 6 11 16-32 12

16 Metaloglobus 19 2 5 12 17-39 11



Legendă: M - meciuri, V - victorii, E - egaluri, Î - înfrângeri, GM - goluri marcate, GP - goluri primite, P - puncte

Sursa: AGERPRES

