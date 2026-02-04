Cum a scăpat, „la mustață”, șeful „paraditorilor” de la DNA Ploiești de ultima sancțiune disciplinară

„Trio-ul” „paraditorilor” de la „Unitatea de Elită” a DNA de la Ploiești a fost sancționat, doar în parte, de către Înalta Curte de Casație și Justiție, care a întors, la începutul acestei săptămâni, o hotărâre a CSM din vara anului trecut de „albire” a celor trei. Pentru divulgarea de informații nedestinate publicității și pentru exercitarea funcției cu rea-credință sau gravă neglijență, fostul procuror Mircea Negulescu, zis „Portocală”, a primit, definitiv, a doua excludere din magistratură. Colegul lui, Alfred Virgiliu Savu, a luat amendă 20% din leafă, pentru 6 luni. Însă șeful lor, Lucian Onea, a scăpat „basma curată”. Inspecția judiciară a considerat că nu este necesar să formuleze recurs în ceea ce-l privește, drept pentru care acesta a profitat din plin. La nici o lună de la înregistrarea dosarului, cerea CSM aviz pentru ieșirea la pensie. Iar în august, era deja pensionat special.

Un complet de 5 Judecători de la Înalta Curte de Casație și Justiție a dat soluția finală privind soarta a trei dintre „paraditorii” Laurei Codruța Kovesi de la vestita „Unitate de Elită” a DNA de la Ploiești. Este vorba despre dosarul 1298/1/2025, înregistrat la ÎCCJ în data de 16 iunie 2025, având ca obiect un recurs în materia abaterilor disciplinare săvârșite de către magistrați.

Recursul a fost formulat de către Inspecția Judiciară, a fost adresat împotriva unei hotărâri a Secției pentru Procurori a Consiliului Superior al Magistraturii și i-a vizat pe fostul șef al DNA Ploiești, celebrul Lucian Onea, zis „Lucică”, și pe foștii său subalterni Mircea Negulescu, zis „Portocală”, și Alfred Virgiliu Savu. În acest proces s-au scurs patru termene, până la soluționarea definitivă, termene care au avut loc la 3, 17 și 19 noiembrie 2025, respectiv la 2 februarie 2026.

La acest ultim termen, Completul de 6 judecători a admis recursul declarat de către recurenta Inspecția Judiciară împotriva Hotărârii nr. 3P din data de 16 aprilie 2025 pronunțată de către Secția pentru Procurori a Consiliului Superior al Magistraturii în dosarul nr. 4P/2018. Instanța a casat în parte hotărârea recurată, însă numai în privința lui Mircea Negulescu și Alfred Virgiliu Savu.

Doi din trei

Astfel, conform minutei, „admite acțiunea disciplinară formulată de Inspecția Judiciară împotriva pârâtului Negulescu Mircea, fost procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpina, pentru comiterea abaterilor disciplinare prevăzute de articolul 99 literele «j» și «t» din Legea nr. 303/2004 privind Statutul judecătorilor și procurorilor și îi aplică sancțiunea disciplinară a excluderii din magistratură, prevăzută de articolul 100 litera «e» din același act normativ”.

De asemenea, instanța „admite acțiunea disciplinară formulată de Inspecția Judiciară împotriva pârâtului Savu Alfred Virgiliu, procuror în cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Ploiești (...) și îi aplică sancțiunea disciplinară a diminuării indemnizației de încadrare lunare brute cu 20% pe o perioadă de 6 luni.”.

Ei bine, surpriza vine în cazul șefului celor doi. „Menține celelalte dispoziții ale hotărâri atacate în ceea ce îl privește pe pârâtul Onea Lucian Gabriel, procuror în cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Ploiești, referitor la care nu s-a declarat recurs”.

Au fabricat dosarul „tigăilor” pentru Republica Moldova

Amintim că, la data de 16 aprilie 2025, Secția pentru Procurori în Materie Disciplinară a CSM a hotărât respingerea acțiunii disciplinare formulate de către Inspecția Judiciară împotriva lui Lucian Onea, Alfred Virgiliu Savu și Mircea Negulescu, cercetați pentru săvârșirea abaterilor disciplinare de nerespectare a secretului deliberării sau a confidențialității lucrărilor care au acest caracter, precum și a altor informații de aceeași natură de care au luat cunoștință în exercitarea funcției, cu excepția celor de interes public, în condițiile legii, dacă fapta nu constituie infracțiune, pe de o parte, și de exercitare a funcției cu rea-credință sau gravă neglijență, dacă fapta nu întrunește elementele constitutive ale unei infracțiuni.

Cei trei au fost cercetați disciplinar și trimiși în judecată disciplinară într-o cauză în care sunt acuzați că au fabricat celebrul dosar referitor la tigăile lui Sebastian Ghiță. Fostul deputat PSD a fost anchetat de către „paraditorii” de la DNA Ploiești pe motiv că ar fi mituit, cu tigăi, alegătorii din Republica Moldova pentru a-i aduce voturi lui Victor Ponta la alegerile prezidențiale din anul 2014. Dosarul a fost întors la DNA de către judecătorul de cameră preliminară, iar, ulterior, chiar DNA l-a clasat.

ÎCCJ explică de ce a întors hotărârea CSM

Conform unui comunicat de presă al ÎCCJ, care a dispus excluderea din magistratură, pentru a doua oară, a lui Mircea Negulescu, zis „Portocală”, și a fostului său coleg Alfred Virgiliu Savu, faptele pe care aceștia le-au comis constau în faptul că „la data de 14 aprilie 2016, au purtat discuții în afara cadrului legal cu numiții C.V., A.A.R, S.C., B.M.G și cu o altă persoană care a dobândit, la aceeași dată, statut de martor amenințat, cu privire la împrejurările pe care le cunoșteau fiecare dintre aceștia în legătură cu obiectul urmăririi penale desfășurate în dosarul nr. (...) și la oportunitatea acordării statutului de martor amenințat unora dintre aceștia și prin care s-au creat premisele divulgării măsurilor de protecție dispuse cu privire la martori amenințați, precum și ca persoane neîndreptățite să ia cunoștință de conținutul probatoriului, prin nesocotirea dispozițiilor din Codul de procedură penală”.

Instanța supremă mai precizează că „circumstanțele arătate de Inspecția Judiciară au arătat că, în fapt, prin această divulgare către martorii din cauză a unor elemente ale anchetei, aceștia au redat ulterior în mărturii aspectele de care aflaseră prin conduita culpabilă a procurorului”.

Fostul șef al „Unității de Elită” a fost „spălat”. Inspecția Judiciară nu a făcut recurs în cazul lui

Singurul „paraditor” care a scăpat de sancțiune este fostul procuror-șef al DNA Ploiești, Lucian Gabriel Onea. Iar această scăpare se datorează exclusiv faptului că, în mod inexplicabil, Inspecția Judiciară a decis să nu formuleze recurs în ceea ce îl privește.

Recursul Inspecției Judiciare în acest dosar a fost înregistrat, așa cum am arătat mai sus, la Înalta Curte de Casație și Justiție, la 16 iulie 2025. Nici o lună mai târziu, la data de 8 iulie 2025, Secția pentru Procurori de la CSM a admis, cu unanimitate de voturi, cererea de eliberare din funcția de procuror a lui Lucian Onea, prin pensionare și să înainteze această solicitare, cu propunerea pozitivă, către președintele României, Nicușor Dan.

Onea avea în buzunar, la momentul formulării de către CSM a acestei propuneri, Decizia nr. 174847 din data de 18 mai 2025, emisă de către Casa Națională de Pensii 292 – Prahova – Câmpina, de acordare a pensiei de serviciu, în baza Legii nr. 303.2022 privind Statutul judecătorilor și procurorilor.

CSM susține că Lucian Onea îndeplinea condițiile de pensionare încă din data de 1 ianuarie 2024. La baza luării deciziei de admitere a cererii de pensionar, Secția pentru Procurori subliniază că a respins, în iunie 2025, acțiunea disciplinară împotriva lui, astfel încât, la momentul deliberării asupra cererii de pensionare, Onea nu era supus niciunei alte proceduri disciplinare, mai ales că hotărârea, în ceea ce-l privește, din dosarul dosaru disciplinar, nu a fost atacată cu recurs.

Rezultatul: Nicușor Dan l-a scos la pensie specială pe „paraditor”, în data de 1 august 2025, atunci când a semnat Decretul nr. 856/2025.