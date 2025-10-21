Bani europeni pentru parcări de trotinete neeligibile la finanțare, dar și inexistente

Banii s-au dat pentru 13 parcări de biciclete și trotinete - lucrări care nu există și nici nu erau eligibile pentru a se putea finanța din bani europeni. Consiliul Local Bacău s-ar putea constitui ca parte civilă, pentru a recupera paguba creată de angajații primăriei în bugetul local. Este vorba despre 10 funcționari și administratorul public – persoanele care au semnat actele cerute de primarul orașului, deși se știa că astfel se comite o ilegalitate. Instituția se poate „lăuda” cu cea mai lungă listă de directori și funcționari condamnați sau trimiși în judecată din administrația locală.

La Bacău, primăria a plătit 13 parcări pentru trotinete, din bani europeni, dar acestea erau de la început neeligibile la finanțare, iar după ce lucrarea a fost declarată finalizată, s-a constatat că ele nu există. Dosarul DNA Bacău vizează o amplă schemă de fraudare a fondurilor europene pentru realizarea parcărilor de biciclete instalate de-a lungul coridoarelor nemotorizate realizate în ultimii ani în municipiului.

În dosarul parcărilor de trotinete sunt cercetați 29 de inculpați, dintre care 10 sunt funcționari angajați ai Primăriei Bacău - cu acuzații de abuz în serviciu, tentativă de obținere ilegală de fonduri europene, fals în înscrisuri sub semnătură privată, complicitate și participație improprie la aceste fapte. La listă se adaugă administratorul public, Ciprian Piștea, și mai mulți directori din primărie, alături de constructorii care nu au făcut lucrarea plătită din bani europeni.

Frauda s-a realizat, conform DNA, prin patru proiecte europene finanțate prin Programul Operațional Regional 2014–2020: Traseu pentru deplasări nemotorizate Sud: Centru – Aeroport, în valoare de 2,62 milioane de lei, pentru care echipamentele nu au fost livrate; Traseu pentru biciclete – semicircular Mioriței, în valoare de 1,55 milioane de lei, din care 1,41 milioane pentru parcări nefuncționale; (Re)Amenajarea străzii Prieteniei (SMIS 128423), în valoare de 1,16 milioane de lei, din care 1,07 milioane pentru echipamente neconforme și Coridor pentru deplasări nemotorizate Centru – Insula de Agrement (SMIS 128425), în valoare de 1,35 milioane de lei, din care 1,24 milioane pentru parcări neinstalate.

Banii pierduți se vor recupera de la vinovați

Pentru a se obține banii, funcționarii primăriei au folosit documente false care atestau montarea și funcționarea echipamentelor. Ancheta DNA arată că nu au existat vizite ale funcționarilor primăriei pe teren, nici certificate de conformitate, nici marcajele și etichetele corespunzătoare, iar sistemele pentru parcarea trotinetelor nu pot fi utilizate.

În urma constatării fraudei, banii pentru aceste investiții se pierd, dar și bugetul local rămâne cu o pagubă de 6,7 milioane de lei, pentru că după ce fondurile europene au fost declarate neeligibile, municipalitatea a trebuit să suporte integral sumele din bugetul propriu. Banii ar trebui să fie recuperați de la vinovați, dar după o hotărâre a instanței judecătorești.

Ancheta a început în anul 2023. DNA a transmis o adresă oficială către Consiliul Local Bacău, în decembrie 2023, care arată că primăria a achitat din bugetul municipiului 6,7 milioane lei pentru cele 13 parcări de biciclete care nu erau livrate, nu funcționau și nu fuseseră recepționate, deși suma care a reprezentat finanțarea a fost ulterior declarată cheltuială eligibilă, fiind inclusă în cereri de rambursare către ADR Nord-Est.

ADR Nord-Est a respins rambursarea, iar Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a dispus excluderea cheltuielilor de la finanțare, stabilind că regulile europene și contractuale au fost încălcate.

Joi, 23 octombrie, Consiliul Local va discuta proiectul de hotărâre privind constituirea municipiului Bacău ca parte civilă în acest dosar, pentru recuperarea prejudiciului de 6.695.838,12 lei, plus dobânda legală. Acest demers are caracter procedural și nu afectează prezumția de nevinovăție a inculpaților. Astfel se va stabili dacă municipiul Bacău va intra ca parte civilă în procesul penal, pentru a-și recupera prejudiciul.

Singurul dat afară e avertizorul de integritate

Pe lista lungă de anchete și condamnări penale de la Primăria Bacău se află directorul Direcției Patrimoniu Iulian Stan, condamnat la 1 an și jumătate cu suspendare cu recunoașterea vinei în „dosarul apartamentul” - un dosar în care au fost anchetați directorii și angajații primăriei după ce s-a constatat că un apartament care aparținea municipalității a fost ocupat abuziv de o altă angajată a instituției, Cerasela Cocalea. Acesta a fost reangajat de primarul Bacăului, Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu la SMUP.

Pe lista lungă este și directorul executiv, Cristina Bardasu, condamnată la 1 an și jumătate de închisoare cu suspendare, după recunoașterea vinei în „dosarul apartamentul”. Aceasta a reușit să iasă la pensie anticipat.

De asemenea, directoarea căminului de bătrâni a fost trimisă în judecată de DNA, într-un dosar de achiziții, iar administratorul public al municipiului și fostul director al ADL Constantin Adrian Anghel sunt cercetați penal în același dosar în care este inculpat și administratorul. Mai sunt cercetați directorul DITL care și-a recunoscut vina în dosarul finalizat de DNA și care nici nu a făcut apel. De asemenea, este cercetată penal și șefa serviciului CIC, Diana Ilie, care făcea parte din grupul infracțional organizat pentru achizițiile ilegale de la căminul de bătrâni.

Mai este cercetat și un fost consilier local, Eusebiu Diaconu, pe care primarul îl propusese pentru postul de viceprimar. Iar lista de cercetați penal continuă cu mai mulți angajați pe studii superioare de la cabinetul primarului, deși aveau studii medii. La această listă se adaugă acum și cei 10 funcționari - manageri de proiect - pentru „fraudarea proiectelor europene” de mobilitate urbană.

Iar singurul care a fost concediat (abuziv) este avertizorul de integritate Mihai Mihăilă – cel care a semnalat toate neregulile și fraudele din Primăria Municipiului Bacău. Acesta este președintele asociației Avertizorilor în Interes Public. Ieri a fost ultima zi de muncă a avertizorului de integritate la Primăria Bacău.