O nouă provocare a Moscovei: Dronele Rusiei încalcă pentru a 13-a oară spațiul aerian al României

În cursul dimineții de ieri, o dronă a intrat în spațiul aerian al României, venind dinspre Ucraina, prin zona localității Periprava.

„După câteva minute a ieșit din spațiul aerian național în zona localității Chilia Veche. În acest timp au fost ridicate două aeronave Eurofighter Typhoon, ale partenerilor germani care execută serviciul de poliție aeriană la Mihail Kogălniceanu.

Acești piloți au avut contactul vizual cu ținta aeriană în zona localității Chilia Veche, la granița dintre România și Ucraina. Piloții au avut autorizație pentru a angaja ținta aeriană, dar în momentul în care au avut contactul vizual, aceasta era deja pe teritoriul ucrainean.”, a anunțat Corneliu Ștefan Pavel, purtătorul de cuvânt al MApN.

Ulterior, în estul județului Galați a reapărut pe radare o țintă aeriană. Au fost ridicate alte două aeronave F-16 de la baza 86 aeriană Borcea.

„Cel mai probabil a fost o singură țintă aeriană. Cel puțin așa ne-a apărut în nordul județului Tulcea. În celelalte județe, în județul Galați, la fel a fost o țintă aeriană care a fost vizibilă doar pe radar și acolo intermitent.”, a mai spus reprezentantul MApN.

Pavel a mai afirmat că alerte pentru populație au fost transmise în Tulcea, Galați și Vrancea.

Potrivit purtătorului de cuvânt, de la începutul invaziei Rusiei asupra Ucrainei au fost înregistrate 13 pătrunderi de ținte aeriene, de vehicule aeriene fără pilot, în spațiul aerian al României și au existat peste 40 de situații în care fragmente de dronă au căzut pe teritoriul nostru.

Drona, în curtea unui vasluian

Ulterior, aflat într-o vizită la Baza 57 Mihail Kogălniceanu de la Constanţa, unde s-a întâlnit cu generalul Christopher Donahue, comandantul Forţelor Terestre ale SUA în Europa şi Africa, ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a anunțat că o dronă fără încărcătură a fost găsită, marţi, în comuna Puieşti, din Vaslui.

„Avem o nouă incursiune a unei drone ruseşti, o nouă provocare a Rusiei la adresa României, o dronă pe care Armata Română şi Eurofighter-ele germane au încercat să o dea jos (...) A fost găsită o dronă undeva în judeţul Vaslui, o dronă fără încărcătură. Probabil este aceeaşi dronă pe care au încercat să o dea jos avioanele.”, a spus Moșteanu.

„Avioanele s-au ridicat în aer, au avut permisiunea de a angaja. O să discut cu piloţii germani care au fost în misiune, un pic mai încolo (...). De două ori s-au ridicat câte două avioane Eurofighter de la ora şapte dimineaţa. Între ele au fost ridicate avioane F-16 de la baza Borcea, avioanele româneşti.”, a precizat Moşteanu.

Acesta a afirmat că avioanele nu au tras, iar drona a căzut fie pentru că a pierdut comanda, fie deoarece a rămas fără combustibil.

„Putea fi distrusă dacă se întruneau toate condiţiile (...) piloţii trebuiau să o vadă, să angajeze, să blocheze pe radar şi să poată să tragă în ea cu o rachetă. Dacă se îndeplineau aceste condiţii, ar fi putut fi dată jos. Iată că n-au reuşit din nou. Mi-aş fi dorit să o dea jos!”, a adăugat el.

Concomitent, prefectul judeţului Vaslui, Eduard Popica, a făcut apel la calm, după ce în comuna Puieşti a căzut, marţi dimineaţă, un element metalic dintr-o dronă rusească.

Potrivit prefectului, este vorba despre o bucată de metal de aproximativ 1,5 - 2 metri, care urmează să fie preluată de autorităţi şi care a căzut într-o gospodărie din centrul comunei Puieşti.

„Este vorba despre un element metalic de dimensiuni mari, aproximativ doi metri, cu înscrisuri ruseşti, care provine de la o dronă cu motor termic, nu una cu motor electric.

Din fericire, nu au fost înregistrate victime sau pagube materiale, dar oamenii s-au speriat, fiindcă s-a auzit o bubuitură foarte puternică.”, a declarat el pentru AGERPRES.

Drona, care a aterizat în curtea unui om, s-a prăbușit într-un copac „destul de înalt” la o distanță de aproximativ 100 de metri de casa localnicului. Proprietarul se afla acasă cu soția și copilul lor când a auzit un zgomot puternic. Un vecin, alertat și el tot de zgomot, a fost cel care i-a informat că le-a căzut un obiect în curte.

Moscova testează reacția NATO

Dronele care au survolat, marţi dimineaţă, teritoriul României ar putea face parte din planul ruşilor de a testa reacţia de apărare antiaeriană a armatei noastre, inclusiv la Poarta Focșanilor, pe unde s-ar derula un eventual atac terestru.

„Ruşii testează reacţia NATO, testează reacţia de apărare antiaeriană a României, în anumite zone importante pentru apărarea României: în Poarta Focșanilor, la obiective militare din județul Galaţi, unde avem Poligonul Smârdan, în Tulcea, în Constanţa - unde avem baza de la Mihail Kogălniceanu.”, este de părere generalul în rezervă Marius Crăciun, care a avut o intervenție la Antena 3 CNN.

El consideră că rușii au prins curaj pentru derularea unor astfel de acțiuni, din cauza lipsa unei reacții ferme a administrației Trump față de apărarea teritoriului NATO.

Într-un interviu acordat aceluiași post de televiziune, Șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, afirma că principala vulnerabilitate pentru securitatea României este Poarta Focșanilor. Un eventual atac terestru al Federației Ruse asupra României ar trece, în mod obligatoriu, prin acest coridor strategic, situat între Carpați și Dunăre.

Flotilă deasupra Republicii Moldova

Între timp, șase drone au fost detectate marți dimineața deasupra Republicii Moldova, iar una a căzut peste o casă din Cuhureștii de Jos, a anunțat și Ministerul Apărării de la Chișinău.

„În urma atacului masiv asupra Ucrainei, în noaptea de luni spre marți, sistemele de supraveghere a spațiului aerian din dotarea Armatei Naționale au detectat (...) șase drone care traversau neautorizat spațiul aerian național”, a anunțat ministerul.

Prima dronă a fost detectată pe direcția localităților Vinogradovca – Vulcănești, deplasându-se ulterior spre România. Drona era de tip Shahed.

Drona a traversat spațiul aerian al Moldovei la o altitudine de aproximativ 1.500 de metri. Ulterior, alte cinci drone au fost observate de sistemele de supraveghere traversând spațiul aerian al localităților Dondușeni, Orhei, Bender, Vadul lui Vodă și Florești. Una dintre acestea a căzut pe acoperișul unei case, în satul Cuhureștii de Jos, raionul Florești.