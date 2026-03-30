UE, gata să introducă ecologismul extrem la coada vacii. Fermierii, taxați pe poluare! Politicile verzi ale UE lovesc agricultura în plin risc alimentar

Într-un context deja tensionat, în care cetățenii din Uniunea Europeană resimt din plin efectele scumpirilor accelerate la combustibili, gaze naturale și îngrășăminte chimice, factori ce antrenează inevitabil creșterea prețurilor alimentelor, orice nouă măsură cu impact economic major riscă să fie percepută ca o povară suplimentară.

Astăzi, la Bruxelles, va avea loc reuniunea Grupului Antici, un grup tehnic care reunește reprezentanții celor 27 de state UE, și unde se va discuta pachetul Environmental Omnibus - componenta IED (Directiva privind Emisiile Industriale) care propune noi reducere de emisii de carbon. Asociațiile reprezentative ale fermierilor români au solicitat deja Ministerelor Agriculturii și Mediului să se opună adoptării unui astfel de plan care vizează și fermele agroindustriale, mai ales că acum este ultima fereastră de intervenție la nivel tehnic, iar orice element neabordat luni nu va mai putea fi discutat în pachetul Omnibus de Mediu, a avertizat Alianța pentru Agricultură și Cooperare (AAC), asociație care reunește cele mai mari asociații ale fermierilor români.

Experții de la Atlantic Council, una dintre cele mai mari organizații de analiză strategică din SUA, avertizează că efectele șocurilor la care este supusă astăzi Europa se pot extinde către domenii-cheie precum agricultura și securitatea alimentară. Perturbările din rutele maritime strategice, în special în zona Strâmtorii Ormuz, au dus deja la majorarea prețurilor la petrol și gaze. Acest fenomen crește costurile de producție în mai multe industrii, însă cele mai semnificative riscuri de propagare sunt așteptate în agricultură, unde energia și îngrășămintele reprezintă inputuri fundamentale, arată Atlantic Council.

„Din informațiile primite prin intermediul Copa-Cogeca, Austria va ridica din nou problema pragurilor reduse pentru fermele de porci și păsări. Copa-Cogeca a semnalat că aceasta este ultima fereastră de intervenție la nivel tehnic în Consiliu - orice element neabordat luni nu va mai putea fi discutat în Omnibus 7 pe Mediu.

Vă solicităm ca România să susțină poziția Austriei în această reuniune, prin instrucțiuni transmise reprezentantului nostru la Bruxelles (atașat Agri/Mediu sau Antici). Având în vedere că România este un jucător important în industria creșterii porcinelor și păsărilor, inclusiv a găinilor ouătoare, că sectorul a beneficiat de investiții semnificative în ultima perioadă și că subiectul are legătură indirectă cu acordurile comerciale ale UE, apreciem că susținerea acestui punct reprezintă un interes național”.

Din scrisoarea adresată de asociațiile fermierilor Ministerelor Agriculturii și Mediului

Ce variante sunt luate în calcul de Comisia Europeană

Potrivit unui raport amplu al Consiliul Consultativ Științific European privind Schimbările Climatice, un organism independent care oferă consiliere științifică, evaluări și recomandări fundamentate privind politicile UE și țintele climatice, agricultura trebuie să-și reducă și mai mult emisiile de carbon pentru ca blocul comunitar să își atingă obiectivele climatice. În analiza sa, consiliul recomandă Bruxelles-ului eliminarea subvențiilor pentru practicile agricole dăunătoare mediului și introducerea unor mecanisme de taxare a emisiilor de carbon provenite din agricultură, potrivit acestui raport, care se întinde pe 350 de pagini. Recomandările apar într-un moment important pentru politicile climatice ale blocului comunitar, care insistă să își atingă obiectivul de neutralitate climatică până în 2050, în ciuda crizelor successive care afectează lumea de astăzi.

Directiva privind emisiile industriale este principalul act legislativ al UE care abordează poluarea industrială. Directiva revizuită include ca noutate în domeniul său de aplicare mai multe ferme de mari dimensiuni de creștere intensivă a animalelor, printr-un calcul diferit al pragurilor de emisii pentru fermele de porcine și avicole.

Cum arată emisiile de carbon în agricultură

Întregul sistem alimentar, de la producția agricolă până la consum și gestionarea deșeurilor, generează aproximativ 31% din emisiile totale de gaze cu efect de seră ale Uniunii Europene. De asemenea, jumătate dintre aceste emisii provin direct din producția agricolă, inclusiv din metanul emis de animale, utilizarea îngrășămintelor chimice și combustibilul folosit de utilajele agricole. „Pentru a atinge neutralitatea emisiilor de carbon până în 2050, sectorul agricol trebuie să reducă emisiile”, a declarat președintele consiliului, Ottmar Edenhofer, adăugând că stabilirea unui preț al carbonului, combinată cu sprijin financiar pentru fermieri, ar putea face tranziția mai ușoară.

Reformarea subvențiilor agricole europene

Una dintre propunerile Consiliul Consultativ Științific European privind Schimbările Climatice se referă la regândirea modului de acordare a subvențiilor în agricultură, astfel încât să forțeze reducerea emisiilor poluante. Pe această listă se regăsesc:

eliminarea treptată a subvențiilor pentru producția de animale;

regândirea plăților acordate fermierilor în funcție de suprafața terenurilor;

redirecționarea fondurilor către practici agricole ecologice.

În prezent, plățile bazate pe suprafața terenurilor reprezintă aproximativ 39% din bugetul PAC, ceea ce înseamnă peste 100 de miliarde de euro.

20.000 de ferme de creștere intensivă a animalelor vor fi vizate de noile reglementări de mediu care vor fi adoptate la nivelul UE

Taxare la rupere pentru agricultură

Raportul citat propune introducerea unui sistem de taxare a emisiilor similar cu cel aplicat în industrie prin Sistemul UE de comercializare a certificatelor de emisii.

Aceasta ar putea însemna:

taxe pentru emisiile de carbon din energie folosită în agricultură;

taxe pentru poluanții non-CO₂, precum metanul;

mecanisme pentru gestionarea emisiilor și absorbției de carbon din soluri.

Un exemplu deja existent este Danemarca, care se pregătește să devină prima țară din lume ce va introduce o taxă pe carbon pentru emisiile provenite de la animale, începând cu anul 2030.

Totul pentru reducerea consumului de carne

Introducerea acestor măsuri ar lovi puternic agricultura și, în special, sectorul zootehnic din UE. Asta ar însemna reducerea producției de carne, pentru că, subliniază raportul, europenii mănâncă prea multă carne roșie, ceea ce duce la creșterea emisiilor de metan. Mai mult, pentru reducerea consumului de carne, europeni ar putea fi puși chiar la dietă, Bruxelles-ului sugerându-i-se să introducă ghiduri naționale pentru diete mai ecologice și să încurajeze alternativele alimentare cu impact climatic redus.

Se prefigurează tensiuni sociale

Experții care formulează toate aceste recomandări recunosc că ele ar putea crea tensiuni politice și ar declanșa proteste puternice din partea fermierilor. Pentru a evita tensiunile sociale, raportul recomandă ca veniturile obținute din taxele pe carbon și din reformarea subvențiilor să fie reinvestite în:

sprijin financiar pentru fermele care adoptă practici ecologice;

adaptarea agriculturii la secete și dezastre climatice;

tehnologii agricole mai eficiente și mai puțin poluante.

Recomandările apar într-un moment important pentru politicile climatice ale blocului comunitar, care încearcă să își atingă obiectivul de neutralitate climatică până în 2050.

„Comisia Europeană cheltuie anul acesta 5 miliarde de euro pentru politici de mediu. Într-o formă sau alta, vorbim despre constrângeri economice. Vorbim despre protecția solului? România a pierdut în ultimii 35 de ani materia organică a solului (calitatea solului - n.red.) pentru că nu am mai făcut tratamentele necesare, dar Comisia Europeană îmi spune să reduc cantitățile de îngrășăminte. Aceeași Comisie Europeană are politica de pârloagă care impune ca 2% din terenuri să nu fie cultivate. Terenurile necultivate, practic abandonate, strică structura solului, dezvoltă boli, dăunători care se răspândesc apoi cu repeziciune. După aceea ne spune Bruxelles-ul să nu folosim tratamentele chimice. Dar vorbim despre o agricultură ecologică. România și acum are circa un milion de hectare de teren agricol lăsat pârloagă. Despre ce vorbim? Toată această așa-zisă politică de mediu în agricultură este o bășcălie care ne costă din ce în ce mai scump. Cu cuvinte frumoase și cu zâmbetul pe buze, «specialiștii» de la Bruxelles vor să distrugă agricultura”. Nicu Vasile, președintele Pactului pentru Dezvoltare

Se golesc rafturile pentru carnea ieftină din America de Sud

În timp ce Comisia Europeană pregătește înăsprirea politicii de mediu pentru sectorul zootehnic, aceeași Comisie Europeană se pregătește să deschidă porțile Uniunii Europene pentru importurile agroalimentare fără taxe vamale din zona Mercosur (Brazilia, Argentina, Paraguay, Uruguay). Acordul comercial UE-Mercosur, semnat în 2026, facilitează importuri masive de carne ieftină (vită, pasăre) din America de Sud, generând temeri privind falimentarea agricultorilor europeni din cauza concurenței neloiale. Deși se anunță ieftiniri la raft, fermierii români și europeni protestează, acuzând standarde de producție mai slabe față de cele impuse fermierilor europeni. De exemplu, pesticidele interzise în UE se folosesc în America de Sud în cantități de 5-10 ori mai mari. De cealaltă parte, susținătorii acordului spun că fermierii europeni vor fi protejați prin mecanisme care permit suspendarea temporară a tarifelor preferențiale pentru produsele sensibile, dacă importurile provoacă perturbări majore pe piață.

