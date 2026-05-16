Iranul transmite un mesaj dur către SUA: „Nu avem încredere”. Negocierile sunt în impas, iar Teheranul amenință cu reluarea războiului și controlează Strâmtoarea Ormuz

Iranul acuză SUA de mesaje contradictorii și pune sub semnul întrebării negocierile de pace

Tensiunile dintre Iran și Statele Unite continuă să escaladeze, în ciuda armistițiului anunțat luna trecută după conflictul militar care a destabilizat Orientul Mijlociu și a afectat piețele energetice mondiale, potrivit Reuters. Ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, a declarat vineri, la New Delhi, că Teheranul „nu are încredere” în Washington și că va continua negocierile doar dacă administrația americană demonstrează că este „serioasă”.

Oficialul iranian a făcut declarațiile în timpul vizitei sale în India, unde participă la reuniunea miniștrilor de Externe ai grupului BRICS.

„Mesajele contradictorii ne-au făcut reticenți în privința adevăratelor intenții ale americanilor în negocieri”, a spus Abbas Araghchi, sugerând că pozițiile transmise de Washington au alimentat neîncrederea Teheranului și au complicat procesul diplomatic.

Strâmtoarea Ormuz rămâne un punct critic pentru economia mondială

Ministrul iranian a abordat și situația tensionată din jurul Strâmtorii Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul mondial de petrol și gaze naturale. Potrivit acestuia, toate navele pot traversa zona, cu excepția celor aflate „în război cu Teheranul”.

Araghchi a precizat că vasele comerciale care doresc să tranziteze regiunea trebuie să coordoneze deplasarea cu marina iraniană.

„Situația din jurul acestui coridor strategic este foarte complicată”, a afirmat ministrul iranian.

Iranul a restricționat drastic traficul maritim prin Strâmtoarea Ormuz după izbucnirea conflictului cu SUA și Israel în luna februarie. Înaintea războiului, prin acest punct strategic trecea aproximativ o cincime din aprovizionarea mondială cu petrol și gaze.

Blocajele și tensiunile din zonă au provocat deja îngrijorări serioase pe piețele internaționale, analiștii avertizând că actuala criză ar putea schimba definitiv dinamica pieței petroliere globale.

Negocierile dintre Washington și Teheran sunt suspendate

După armistițiul anunțat luna trecută, Washingtonul și Teheranul au încercat să ajungă la un acord de pace permanent. Discuțiile au fost intermediate de Pakistan, însă negocierile au intrat în impas după ce ambele părți au respins cele mai recente propuneri formulate săptămâna trecută.

Araghchi a insistat că procesul de mediere „nu a eșuat”, însă a recunoscut că acesta se află într-o perioadă „de dificultate”.

În centrul disputelor se află două teme majore: programul nuclear iranian și controlul asupra Strâmtorii Ormuz, considerată vitală pentru economia mondială.

Iranul spune că preferă diplomația, dar este pregătit pentru un nou conflict

Șeful diplomației iraniene a transmis că Teheranul încearcă să mențină armistițiul pentru a oferi o șansă diplomației, însă a avertizat că Iranul este pregătit și pentru o eventuală reluare a confruntărilor militare.

Declarațiile vin la doar câteva ore după ce președintele american Donald Trump a afirmat că răbdarea Washingtonului „se apropie de limită” în relația cu Iranul.

Totodată, Trump a anunțat că, în urma discuțiilor purtate cu președintele chinez Xi Jinping, cei doi lideri au convenit că Iranul trebuie să redeschidă complet Strâmtoarea Ormuz.

Actuala criză dintre Iran și SUA este urmărită cu maximă atenție de marile puteri și de piețele financiare, în condițiile în care orice nouă escaladare militară ar putea avea efecte dramatice asupra economiei globale și asupra prețului petrolului.