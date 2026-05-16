ȘOC în Ungaria: Sute de drumuri ar putea fi contaminate cu azbest natural. Avertisment dur de la experți

Avertisment în Europa: sute de drumuri din Ungaria, posibil contaminate cu azbest periculos

O posibilă contaminare extinsă cu azbest a fost descoperită pe sute de drumuri din vestul Ungariei, unde agregatele folosite la construcția și întreținerea infrastructurii rutiere ar putea conține fibre minerale periculoase, potrivit Euronews. Potrivit măsurătorilor, peste 300 de amplasamente sunt vizate, iar specialiștii avertizează că expunerea pe termen lung poate crește riscul de boli grave, inclusiv cancer. Autoritățile recunosc că situația afectează cel puțin trei județe și că nu există, în prezent, reglementări preventive clare la nivel european privind azbestul natural.

Peste 300 de locații suspecte de contaminare

Măsurători recente indică faptul că peste 300 de puncte din vestul Ungariei ar putea fi acoperite cu agregate care conțin azbest natural. Zonele cele mai afectate includ orașele Szombathely, Sopron și Kőszeg, unde drumurile au fost construite sau întreținute cu materiale provenite din cariere din Austria.

Un exemplu îngrijorător este platoul Oladi, o zonă suburbană din Szombathely, aflată în dezvoltare, unde materialele utilizate ar fi putut fi contaminate timp de opt până la zece ani.

Ce spun experții: „Azbestul este un ucigaș lent”

Geologul Tamás Weiszburg, fost șef al Departamentului de Mineralogie de la Universitatea Eötvös Loránd, explică faptul că pericolul nu vine din piatră în sine, ci din structura microscopică a fibrelor.

„Este doar o bucată de rocă în sine; forma este cea care contează. Este o fibră foarte fină care poate evita mecanismele de apărare ale organismului și devine astfel un carcinogen grav”, a explicat specialistul.

Acesta avertizează că particulele pot fi inhalate ușor, pătrund în căile respiratorii și pot provoca inflamații cronice. În timp, aceste procese pot duce la apariția cancerului.

„Azbestul este un ucigaș lent. Tumorile pot apărea la decenii după expunere”, a subliniat Weiszburg.

Pericolul depinde de modul de construcție al drumurilor

Potrivit expertului, nu toate drumurile reprezintă un risc imediat. Dacă suprafața este bine sigilată sau asfaltată, expunerea la fibrele de azbest este minimă.

Problemele apar însă atunci când drumurile sunt neasfaltate sau se degradează, iar praful poate fi ridicat în aer de trafic sau de lucrări de construcții.

În cazul intervențiilor rutiere, specialiștii avertizează că este obligatorie verificarea stratului de bază. Dacă se confirmă prezența azbestului, lucrătorii trebuie să folosească echipamente de protecție adecvate pe toată durata lucrărilor.

Autoritățile: problemă de securitate publică și vid legislativ

Ministrul Mediului, László Gajdos, a confirmat că situația afectează cel puțin trei județe și că originea exactă a materialelor nu este complet clarificată.

„Nu știm încă unde au ajuns pietrele din carierele austriece, dintre care patru au fost deja închise”, a declarat oficialul.

Subiectul urmează să fie discutat la nivel guvernamental, autoritățile promițând o analiză rapidă și măsuri coordonate între instituții.

Lipsa reglementărilor complică situația

Specialiștii susțin că problema este amplificată de un vid legislativ la nivel european privind azbestul natural. Acesta poate apărea în mod natural în anumite cariere, chiar și în cadrul aceluiași zăcământ, ceea ce face imposibilă identificarea completă a zonelor contaminate înainte de exploatare.

„Nu este un caz de poluare deliberată, ci o problemă geologică și legislativă”, explică Weiszburg.