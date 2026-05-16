x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Observator Ce îi deranjează cel mai mult pe pasageri înainte de decolare

Ce îi deranjează cel mai mult pe pasageri înainte de decolare

de Redacția Jurnalul    |    16 Mai 2026   •   07:30
Ce îi deranjează cel mai mult pe pasageri înainte de decolare
Hepta/Clasamentul mondial al proastelor obiceiuri din terminale

Un sondaj făcut pe 9.000 de respondenți din întreaga lume dezvăluie ce comportamente îi enervează cel mai mult pe pasageri în aeroporturi: de la săritul peste rând până la blocarea scaunelor cu bagaje.

Aeroporturile scot la iveală unele dintre cele mai deranjante comportamente din viața publică. Sondajul Opodo arată că 48% dintre călătorii chestionați consideră că săritul peste rând la securitate sau la îmbarcare este cel mai mare motiv de iritare. Britanicii și francezii sunt cei mai afectați, 51% dintre aceștia plasând obiceiul pe primul loc, potrivit Euronews Travel.

Pe locul al doilea în topul nemulțumirilor se află obiceiul de a bloca un scaun liber cu bagaje sau obiecte personale. La nivel global, 45% dintre respondenți îl consideră enervant, cu un vârf de 52% în rândul britanicilor. Italienii sunt mai toleranți - doar 35% dintre ei văd o problemă în acest comportament.

Gunoiul lăsat la porți sau pe scaunele din avion îi revoltă pe 42% dintre călătorii globali. Francezii sunt cei mai deranjați, cu 49%, urmați de germani cu 47%.

Sondajul a identificat patru tipuri de comportament la poarta de îmbarcare. Cel mai frecvent este „cel care stă jos" - 48% dintre respondenți rămân așezați până când grupul lor este chemat explicit. „Cei care stau pe lângă coadă" reprezintă 23%, iar „cei care se așează la coadă din timp" - 12%. La polul opus, 11% preferă să urce ultimii, știind că locul rezervat îi va aștepta.

Referitor la ora sosirii, 59% dintre respondenți preferă să ajungă mai devreme decât este necesar. Aproximativ 36% respectă recomandările companiei aeriene, iar 4% aleg să ajungă în ultimul moment.

(sursa: Mediafax)

 

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: aeroport obiceiuri sondaj
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri