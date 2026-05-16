Lovitură pentru FC Barcelona: Robert Lewandowski și-a anunțat plecarea

Atacantul polonez, în vârstă de 37 de ani, și-a confirmat despărțirea printr-un mesaj publicat pe Instagram, scrie The Guardian.

„După patru ani plini de provocări și muncă, este timpul să merg mai departe. Plec cu sentimentul că misiunea este completă”, a transmis Lewandowski.

Atacantul a ajuns la Barcelona în vara anului 2022, după transferul de la Bayern Munchen, și a devenit rapid principalul om de atac al echipei. În total, el a marcat 119 goluri în 191 de meciuri pentru clubul catalan.

În perioada petrecută la Barcelona, Lewandowski a câștigat trei titluri în La Liga, o Cupă a Regelui și trei Supercupe ale Spaniei.

Cel mai bun sezon al său a fost 2024/25, când a înscris 42 de goluri în 52 de partide.

Lewandowski pleacă de la Barcelona ca al 14-lea cel mai bun marcator din istoria clubului.

Ultimul său meci pe stadionul Spotify Camp Nou va avea loc duminică, împotriva formației Real Betis.