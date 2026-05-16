Lovitură pentru FC Barcelona: Robert Lewandowski și-a anunțat plecarea

Jurnalul.ro Sport Fotbal international

de Redacția Jurnalul    |    16 Mai 2026   •   15:50
Hepta/Robert Lewandowski pleacă de la Barcelona ca al 14-lea cel mai bun marcator din istoria clubului.

Robert Lewandowski va pleca de la FC Barcelona la finalul sezonului, după patru ani petrecuți la clubul catalan.

Atacantul polonez, în vârstă de 37 de ani, și-a confirmat despărțirea printr-un mesaj publicat pe Instagram, scrie The Guardian.

„După patru ani plini de provocări și muncă, este timpul să merg mai departe. Plec cu sentimentul că misiunea este completă”, a transmis Lewandowski.

Atacantul a ajuns la Barcelona în vara anului 2022, după transferul de la Bayern Munchen, și a devenit rapid principalul om de atac al echipei. În total, el a marcat 119 goluri în 191 de meciuri pentru clubul catalan.

În perioada petrecută la Barcelona, Lewandowski a câștigat trei titluri în La Liga, o Cupă a Regelui și trei Supercupe ale Spaniei.

Cel mai bun sezon al său a fost 2024/25, când a înscris 42 de goluri în 52 de partide.

Lewandowski pleacă de la Barcelona ca al 14-lea cel mai bun marcator din istoria clubului.

Ultimul său meci pe stadionul Spotify Camp Nou va avea loc duminică, împotriva formației Real Betis.

