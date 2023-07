Directorul SRI a făcut un „gest de sănătate democratică”

În 2017, Hellvig a contribuit în mod decisiv la scoaterea din SRI a lui Florian Coldea, iar, ulterior, a desecretizat și desființat protocoalele Binomului, parafate pe vremea lui George Maior și Laura Codruța Kovesi. Președintele României l-a decorat pe fostul director al SRI cu Ordinul Național Steaua României în grad de Comandor. La șefia serviciului, interimar, a fost numit prim-adjunctul instituției, generalul Răzvan Ionescu.

Directorul SRI, Eduard Hellvig, și-a anunțat, ieri, retragerea de la conducerea serviciului secret, spunând că instituția s-a transformat și că ne aflăm „la finalul unui proces foarte important de reconfigurare a tuturor componentelor SRI, atât la nivel local, cât şi regional”. „Personal, am satisfacţia de a constata că direcțiile strategice pe care le-am urmărit funcționează cu succes în planul concret al activităţilor SRI. (…) Modernizarea instituției s-a făcut la pachet cu alți pași care, în acești ani, au însemnat o separare de moștenirea vechii Securități, introducerea de cursuri despre totalitarism și democrație pentru noii angajați, predarea completă a arhivelor către CNSAS - într-un gest care am sperat să fie preluat și de alte instituții. Până acum, nu s-a întâmplat acest lucru. Am mai vorbit de riscul securismului și nu îl voi mai repeta. Sper că suntem mai mulți cei care înțelegem mizele acestei clarificări a trecutului”, a precizat Hellvig.

În declarația de presă susținută, acesta a precizat: „Este momentul să constat că obiectivele profesionale pe care mi le-am propus la preluarea mandatului de director au fost îndeplinite. Prin urmare, pot să închei etapa de viaţă pe care am parcurs-o în fruntea Serviciului Român de Informații”.

Contribuție decisivă la eliminarea lui Florian Coldea din sistem

Eduard Hellvig a preluat conducerea Serviciului Român de Informații în data de 2 martie 2015, după plecarea lui George Maior. Hellvig a fost al cincilea șef al serviciului secret intern, după decembrie 1989. Deputat PNL în legislatura 2004-2008, Eduard Hellvig a fost secretar al Comisiei pentru Apărare și membru al Delegației Parlamentului României la Adunarea parlamentară a NATO.

Între 1 ianuarie și 9 decembrie 2007 a deținut funcția de europarlamentar, după care, în legislatura 2008 - 2012, a redevenit deputat și a ocupat funcția de ministru al Dezvoltării Regionale. Din 2012 și până în 2013 a fost vicepreședintele Camerei Deputaților, iar în septembrie 2013 a redevenit europarlamentar, funcție pe care a părăsit-o pentru a prelua mandatul de director al SRI.

Cele mai importante realizări ale lui Eduard Hellvig la conducerea SRI au avut loc în 2017, când, chiar la începutul anului, l-a eliberat din funcție și a solicitat președintelui României trecerea în rezervă a generalului Florian Coldea, unul dintre capii Binomului. Hellvig chiar i-a preluat personal atribuțiile lui Coldea de prim-adjunct al directorului SRI, pe care, în 23 martie, i le-a conferit actualului prim-adjunct, generalul Răzvan Ionescu.

De asemenea, Eduard Hellvig este cel care a desecretizat, publicat și desființat celebrele protocoale încheiate de Laura Codruța Kovesi și fosta conducere a SRI, dintre SRI și PÎCCJ, dar și protocolul încheiat de SRI și CSM.

Un gest de sănătate democratică



„Este o cutumă greşită la noi, ca cei care dețin funcții de putere să nu plece din

ele decât în ultima clipă, eventual forțați. Majoritatea celor care dețin puterea nu

renunță la ea când își îndeplinesc obiectivele, din diverse motive. Eu, personal, cred că este nevoie de un astfel de pas. Este, în primul rând, un gest de sănătate democratică, pe care l-am argumentat fără echivoc încă din primul an de mandat. Este sănătos pentru democraţie, pentru echilibrul puterilor în stat, ca un director de serviciu de informaţii să aibă un mandat limitat în timp. Pietrificarea în funcţie nu este bună, ea poate conduce la setarea de obiective greşite pentru instituţie, la pierderea contactului cu realitatea socială, la confundarea funcției cu persoana care o deține. Nu vreau acest lucru nici pentru mine, nici pentru o instituţie care este mai valoroasă decât orice director pe care l-a avut”, a mai precizat, ieri, directorul demisionar al SRI.

Acesta a adăugat: „Închei această etapă de viaţă cu satisfacţia că am făcut lucruri bune pentru cetăţeni, pentru România şi pentru SRI. Am reușit restructurarea instituției pentru a fi mai eficientă, am îndepărtat-o de politică și de moștenirea fostei Securități, și am menținut și amplificat încrederea și respectul. Și cred că viitorul SRI va fi unul bun pentru România, dacă instituția se ferește de greșelile și abuzurile trecutului”.

Scenariile post-demisie vorbesc despre o carieră politică fulminantă

Președintele României, Klaus Iohannis, a luat act de renunțarea lui Eduard Hellvig la mandatul de director al SRI și a emis, tot ieri, un decret prin care i-a conferit acestuia Ordinul Național Steaua României în grad de Comandor, „în semn de înaltă apreciere pentru excepționala implicare în reformarea și consolidarea pe baze moderne a SRI, ca structură permanent adaptată la noile cerințe și provocări de securitate”.

Conform legii, directorul interimar al SRI este generalul Răzvan Ionescu (FOTO), prim-adjunctul lui Eduard Hellvig. Ionescu are 47 de ani, este general-maior și activează de mai bine de 20 de ani în acest serviciu.

Există mai multe scenarii care ar putea explica gestul lui Eduard Hellvig de a părăsi conducerea SRI, într-un an preelectoral. Cutuma spune că un fost șef de serviciu secret va avea un an de pauză, după care își poate relua activitatea civilă. În cazul lui Hellvig, această activitate poate avea, cel mai probabil, legătură cu zona politică, în cadrul PNL - formațiune din care provine. Anumite voci acreditează ideea conform căreia fostul șef al SRI urmează să preia conducerea partidului, anul viitor, în vederea alegerilor prezidențiale, în calitate de candidat al partidului la cea mai înaltă funcție în stat sau ca succesor al lui Nicolae Ciucă, după ce acesta din urmă ar fi, de fapt, candidatul câștigător al PNL al alegerilor pentru Palatul Cotroceni.

