Comunicat de presă

Arhivele Naţionale anunţă finalizarea activităților din cadrul proiectului „Restaurarea sediului central monument istoric al Arhivelor Naționale “, Cod SMIS 119633 pentru Etapa I și Cod SMIS 328302 pentru Etapa II.

Proiectul a fost implementat prin finanțare nerambursabilă acordată prin Regio ‐ Programul Operațional Regional 2014‐2020, Axa prioritară 5, Prioritatea de investiții 5.1 Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului cultural și natural, Apelul de proiecte POR/2017/5/5.1/3 pentru regiunea București‐Ilfov ‐ (etapa I) și ulterior finanțat prin Programul Regional București‐Ilfov 2021‐2027, Titlu Apel: PR BI P7/7.2/Etapizat/2024/ ‐ Apel dedicat proiectelor etapizate privind Conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural și a infrastructurilor destinate activităților culturale în zonele urbane ‐ (etapa II).

Arhivele Naţionale au încheiat contractul de finanțare cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Bucureşti‐Ilfov în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional la nivelul regiunii Bucureşti‐Ilfov și ulterior cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Bucureşti‐Ilfov in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional București‐Ilfov 2021‐2027.

Obiectivul general: Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului cultural și istoric prin consolidarea, reabilitarea si restaurarea Palatului Arhivelor Naționale și crearea facilităților de vizitare.

Obiectivele specifice:

1. Consolidarea, reabilitarea si restaurarea Palatului Arhivelor Naționale

2. Crearea facilităților de vizitare si organizarea Muzeului Arhivelor Naționale

3. Creșterea cu minim 6% a numărului de vizitatori ai obiectivului de patrimoniu.

Valorile de finanțare etapa I: valoarea totală a etapei I a fost de 26.635.756,88 lei, iar valoarea contribuției Uniunii Europene a fost de: 17.066.946,73 lei.

Valorile de finanțare etapa II: valoarea totală a etapei II a fost de 8.720.357,01 lei, iar valoarea contribuției Uniunii Europene a fost de: 547.254,90 lei.

Proiectul a fost derulat în localitatea București, în perioada septembrie 2017 ‐ decembrie 2025.

Pentru detalii suplimentare: Dumitrache Gabriela, Manager de proiect, tel. 0733922102, e‐mail: gabriela.dumitrache@arhivelenationale.ro.

“Investim în viitorul tău! Proiect co‐finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014‐2020”

„Ne unește viitorul! Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană prin Programul Regional București‐Ilfov 2021‐2027”