Encefalopatia acută, printre cele mai frecvente sechele neurologice la copiii cu COVID

Cele mai frecvente sechele au fost durerile de cap și encefalopatia acută, arată studiul. Rezultatele sunt îngrijorătoare, având în vedere că, în valul 5 – Omicron, numărul copiilor spitalizați cu COVID-19 este mult mai mare decât în valurile anterioare.

Departamentul pediatric al Global Consortium Study of Neurologic Dysfunction in COVID-19 (GCS-NeuroCOVID), un consorțiu internațional multicentric care și-a propus să înțeleagă modul în care maladia COVID-19 afectează creierul și sistemul nervos, a publicat, recent, în revista Pediatric Neurology, concluziile preliminare ale unui studiu realizat pe copii care au trecut prin infecția cu SARS-CoV-2.

Se cunoaște deja faptul că virusul SARS-CoV-2 poate afecta copiii în mai multe feluri. Potrivit oamenilor de știință, pe lângă boală acută, în care simptomele de COVID-19 apar la scurt timp după infectare, copiii pot dezvolta, de asemenea, sindrom inflamator multisistemic (MIS-C), care apare la câteva săptămâni după eliminarea virusului. Acest sindrom este o afecțiune multiorganică în care diferite organe ale corpului (inima, plămânii, rinichii, creierul, pielea, ochii sau tubul digestiv) se inflamează, determinând manifestări clinice variate, extrem de severe.

Astfel că cercetarea amintită mai sus, condusă de un profesor de îngrijire critică și pediatrie la Universitatea din Pittsburgh (SUA), a analizat modul în care virusul SARS-CoV-2 poate afecta pacienții tineri, atât prin boala acută, cât și prin MIS-C.

Cu ajutorul a 30 de centre de îngrijire critică pediatrică din întreaga lume, majoritatea din America de Nord, cercetătorii au analizat simptomele a 1.493 de copii (vârsta lor medie fiind de opt ani), care au fost spitalizați cu un test pozitiv sau diagnostic clinic al unei afecțiuni legate de COVID în perioada ianuarie 2020 - aprilie 2021. Din aceștia, 1.278 de copii (86%) au fost diagnosticați cu COVID acut, iar 215 copii (14%) au fost diagnosticați cu MIS-C sau sindrom inflamator multisistemic.

Micuții cu MIS-C, mai afectați decât cei cu infecție acută

Dintre toți copiii incluși în studiu, 44% au avut cel puțin un semn sau simptom neurologic, iar cele mai frecvente simptome neurologice au fost, în general, durerea de cap (21%) și starea mentală alterată, cunoscută sub numele de encefalopatie acută (16%). Alte simptome mai puțin frecvente includ: convulsii (8%), pierderea mirosului (4%), pierderea gustului (3,6%), meningită sau encefalită (1,3%) și accident vascular cerebral (0,9%).

Diferențiat, pe cele două tipuri de afecțiuni studiate de cercetători, cele mai frecvente manifestări neurologice pentru COVID-19 acut au fost: cefaleea, encefalopatia acută și convulsiile, în timp ce micuții cu sindrom inflamator multisistemic au avut cel mai adesea dureri de cap, encefalopatie acută și amețeli.

Cercetarea a mai arătat, totodată, că manifestările neurologice au fost mai des întâlnite la copiii cu MIS-C, în comparație cu cei cu SARS-CoV-2 acut. De asemenea, copiii cu MIS-C au fost mai susceptibili de a avea mai multe manifestări neurologice decât cei cu boală acută, în cazul cărora s-a înregistrat și un singur simptom.

„Din fericire, rata mortalității la copii este scăzută atât pentru infecția acută cu SARS-CoV-2, cât și pentru MIS-C”, a declarat autorul principal dr. Ericka Fink, medic pediatru ATI și profesor asociat de medicină de îngrijire critică și pediatrie. „Dar acest studiu arată că frecvența manifestărilor neurologice este ridicată – și poate fi, de fapt, mai mare decât ceea ce am găsit, deoarece aceste simptome nu sunt întotdeauna documentate în fișa medicală sau la evaluări. De exemplu, nu putem ști dacă un copil are dureri de cap”, a mai spus dr. Fink, citată de ctvnews.ca.

Mai multe concluzii ale cercetării pot fi citite aici: Prevalence and Risk Factors of Neurologic Manifestations in Hospitalized Children Diagnosed with Acute SARS-CoV-2 or MIS-C - Pediatric Neurology (pedneur.com)