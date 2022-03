Exporturile chinezești de usturoi și ghimbir, lovite de război

O mulțime de exportatori chinezi sunt în pierdere acum pentru că nu își mai pot vinde ghimbirul în Rusia și Ucraina și caută cu disperare țări europene care să cumpere marfa, scrie freshplaza.com care citează reprezentanții unor companii ce intermediază exporturile chinezești.

Usturoiul chinezesc este descărcat în porturile europene după ce a trebuit să ocolească cele două țări aflate în conflict, mai ales că multe companii de transport maritim au oprit brusc serviciile între China și Rusia. „Plănuim să descărcăm în porturile europene usturoiul și ghimbirul din China, destinate orașului Sankt Petersburg. Unul dintre containerele noastre cu usturoi este blocat în Pireu, în Grecia. Și nu există nimeni care să primească containerul. Am expediat trei containere. În afară de cel care a fost descărcat în Pireu, mai avem două containere în prezent pe mare, în drum spre Europa. Izbucnirea războiului din Ucraina i-a prins pe mulți exportatori nepregătiți. Usturoiul vine de la Jinxiang, leagănul usturoiului chinezesc. Calitatea produsului este excelentă. Căutăm urgent cumpărători”, a declarat Bryan Wang de la Apris International Co. Ltd., citat de freshplaza.com. Situația a fost confirmată și de Andy Chen de la compania Intafresh din Poeldijk, Olanda, care a declarat că „mulți exportatori chinezi mă sună pentru a mă întreba dacă știu ce să fac cu ghimbirul și usturoiul lor”. În ceea ce privește piața de ghimbir, aceasta se mai confruntă cu o problemă generată de supraproducție, fapt ce pune presiune pe prețuri.

Importatorii și exportatorii chinezi au primit informații pe 2 martie că multe companii de transport maritim, inclusiv Maersk, Hapag-Lloyd și ONE, au oprit temporar serviciile de transport către Rusia. Multe transporturi erau însă deja pe mare, în drum spre Rusia, când au trebuit să-și schimbe ruta, astfel că au descărcat marfa prin alte porturi europene.

Decontări în yuani chinezești

Pe lângă problemele de transport, multe companii străine se confruntă și cu probleme legate de decontare, deoarece Rusia a fost exclusă din SWIFT. Partenerii comerciali chinezi și ruși sunt obligați să găsească noi soluții de plată. În acest moment, tranzacțiile comerciale între ei pot fi decontate doar în yuani chinezești.

Export de peste 2 milioane de tone

China este cel mai mare exportator mondial de usturoi și potrivit ultimelor date disponibile, în 2020 și-a majorat exporturile cu 13% comparativ cu 2019. Concret, exporturile au fost de 2,5 milioane de tone, depășind astfel pentru prima dată pragul de 2 milioane de tone, iar în termeni valorici acestea au adus chinezilor 3 miliarde de dolari. Al doilea mare exportator mondial este Spania, dar această țară a reușit să vândă doar 185.000 de tone în 2020.