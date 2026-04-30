30 de „extremiști” și „georgiști” de bine din Parlament, dar și pesediști traseiști nu-l vor pe Bolojan plecat de la Palatul Victoria

Un număr de 254 de senatori și deputați au semnat lista pentru depunerea moțiunii de cenzură care are ca scop demiterea lui Ilie Bolojan din funcția de prim-ministru. Deși este cel mai mare număr de semnături adunate vreodată cu ocazia depunerii unei moțiuni de cenzură, nu este maximumul semnăturilor ce puteau fi strânse. 30 de parlamentari din opoziție au refuzat să o facă, iar cel mai numeros grup parlamentar care nu pune umărul la dărâmarea Executivului este cel al SOS România, condus de Diana Ivanovici Șoșoacă.

Partidul POT, considerat a fi fost, la alegerile parlamentare din anul 2024, al lui Călin Georgescu, s-a rupt în două. Jumătate dintre parlamentarii acestuia au semnat moțiunea, jumăate nu. Nici Grupul PACE din Senat, vocal anti-Bolojan, nu a semnat în integralitate moțiunea. Șeful grupului parlamentar nu a făcut-o și l-a costat funcția. O absență notabilă de pe lista de susținere a moțiunii este semnătura lui Gigi Becali. Iar de la PSD, trei parlamentari au decis să nu susțină acest demers. Unul a migrat la PNL, altul a anunțat că demisionează din partid, iar al treilea susține că Bolojan este cel mai bun prim-ministru pe care l-a avut România în ultimii 35 de ani. Culmea, acest parlamentar s-a ales deputat pe listele SOS România și s-a transferat la PSD în luna iulie a anului trecut.

Moțiunea de cenzură inițiată de către grupurile parlamentare ale PSD și AUR din Senat și din Camera Deputaților, depusă, marți, la Birourile Permanente Reunite a fost citită, ieri, în Plen, în lipsa premierului Ilie Bolojan și a membrilor Executivului, de către liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu.

Această moțiune este însoțită de 254 de semnături, cu 21 mai multe decât minimumul necesar decât cel al parlamentarilor care trebuie să o voteze, pentru ca Ilie Bolojan să plece de la Palatul Victoria. Săptămâna viitoare, la data de 5 mai 2026, această moțiune va fi supusă la vot. Până atunci, în plină minivacanță ocazionată de sărbătorirea Zilei Internaționale a Muncii, Ilie Bolojan împreună cu cei de la PNL și cu cei de la USR trebuie să încerce să convingă cât mai mulți parlamentari de la PSD, AUR, POT și neafiliați să nu voteze moțiunea, cu toate că au semnat-o.

Studiind lista semnatarilor, se poate constata că, dintre cele 254 de semnături strânse, 128 sunt de la grupurile parlamentare ale PSD (92 de deputați și 36 de senatori), la care se adaugă toți cei 90 de parlamentari ai AUR (62 de deputați și 28 de senatori), restul de 36 fiind iscălituri ale senatorilor și deputaților Grupului PACE din Senat, de la Partidul Oamenilor Tineri (POT) și de la grupurile parlamentare ale senatorilor și deputaților neafiliați.

Pesedistul transferat de la partidul lui Șoșoacă, fan al lui Bolojan

De pe această lipsă însă, lipsesc 30 de semnături. Mai exact 30 de parlamentari de la PSD și de la restul partidelor și grupurilor parlamentare de opoziție, cu excepția celor de la AUR, au decis să nu semneze pentru inițierea acestei moțiuni de cenzură, deci nici să o voteze, ceea ce înseamnă că, indirect, transmit că susțin rămânerea lui Ilie Bolojan în funcția de prim-ministru. „Jurnalul” i-a identificat pe fiecare dintre acești 3 de parlamentari.

Trei surprize plăcute pentru Ilie Bolojan, PNL și USR vin, culmea, chiar de la Partidul Social Democrat. Iar surpriza este cu atât mai neașteptată, cu cât unul dintre deputații PSD-iști care nu a semnat moțiunea și care a declarat că nici nu o va vota, deoarece în consideră pe Ilie Bolojan cel mai bun prim-ministru al României din ultimii 35 de ani, este deputatul PSD Alexandrin Moiseev. Acesta s-a afiliat grupului parlamentar al social-democraților din Camera Deputaților la 2 iulie 2025. Moiseev a fost ales ca deputat pe listele SOS România, partid condus de Dana Ivanovici Șoșoacă, în circumscripția electorală Botoșani. Deputatul a activat în grupul parlamentar al SOS România până în luna februarie a anului 2025, adică prima lună de lucru a Parlamentului după alegerile legislative din 2024, după care a decis să activeze ca parlamentar neafiliat, până să treacă la PSD. Alexandrin Moiseev este membru în Comisia pentru Drepturile Omului, Culte și Probleme ale Minorităților Naționale.

Migrare la PNL și frica de fascism

A doua surpriză venită din interiorul PSD este cea a deputatului Petru Emanoil Neagu. Acesta s-a ales pe lista social-democrată de Buzău. Săptămâna trecută, a doua zi după ce PSD a votat pentru retragerea sprijinului politic acordat lui Ilie Bolojan, a decis să demisioneze din PSD și să se transfere în grupul parlamentar al PNL din Camera Deputaților. Motiv pentru care semnătura sa nu se regăsește în tabelul de susținători ai moțiunii de cenzură.

Iar o altă dezertare vine din grupul parlamentar al PSD din Senat. Este vorba despre senatoarea de Vaslui Victoria Stoiciu, despre care mulți colegi ai ei afirmă că ar fi fost mai nimerită să candideze pe listele USR și care a scris pe contul său de socializare că nu este de acord nici să semneze, nici să voteze moțiunea de cenzură, insinuând, totodată, că, dacă Ilie Bolojan este demis din funcția de premier, se va instaura fascismul în România.

Victoria Stoiciu a mai precizat că a demisionat din Partidul Social Democrat, însă, până ieri, la închiderea ediției, numele ei figura ca aparținând în continuare grupului parlamentar al PSD din Senatul României. Mai mult, ea era încă secretarul Comisiei speciale comune a Camerei Deputaților și Senatului în domeniul legislației privind prevenirea și sancționarea violenței domestice, dar și membru în Comisia specială comună a Camerei Deputaților și Senatului pentru combaterea traficului de persoane.

SOS România face scut parlamentar pentru actualul Guvern

Ilie Bolojan beneficiază de sprijinul direct, total și necondiționat al partidului condus de Diana Șoșoacă. Niciunul dintre cei 15 deputați și senatorul pe care SOS România îi mai are în Parlamentul României nu a semnat pentru susținerea moțiunii de cenzură care să conducă la dărâmarea Guvernului. Asta, deși, anul trecut, acești parlamentari au semnat și au votat fiecare dintre cele șase moțiuni de cenzură inițiate de AUR împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan.

Astfel, nu a semnat Simona Elena Macovei Ilie, liderul grupului parlamentar al SOS România din Camera Deputaților, aleasă ca deputat de Iași. Nici Ana Marcela Baș, de profesie avocat, de asemenea deputată de Iași nu a semnat. Lipsește semnătura Andreei Petronela Câmpeanu, aleasă ca deputat SOS România în circumscripția electorală pentru cetățenii români cu domiciliul în afara țării. Înainte să devină parlamentar, deputata nu figura în declarația de avere cu vreun loc de muncă.

Nici Ionel Goidescu, ales deputat SOS România de Buzău, nu a semnat pentru demiterea lui Ilie Bolojan. În aceeași situație se află și Sorin George Oltenașu, ales deputat de Ialomița pe listele partidului Dianei Șoșoacă. Oltenașu este membru al Comisiei pentru Politică Externă și al Comisiei pentru Mediu și Echilibru Ecologic din Camera Deputaților.

Nici semnătura Verginiei Verdinaș, aleasă deputat SOS România de Vrancea, nu se regăsește pe lista de susținere a moțiunii de cenzură. Aceasta este președintele Comisiei pentru Constituționalitate și avocat în Baroul București. Nu a semnat nici Vlad Andrei Vidra, deputat SOS România de Bihor, dau nici Elena Laura Toader, aleasă deputat SOS România de Tulcea. Precum și nici Florin Garagață, ales pe listele aceluiași partid în funcția de deputat de Ialomița. Acesta din urmă este membru în Comisia specială comună a Camerei Deputaților și Senatului pentru sprijinirea procesului de aderare a României la OCDE.

Lipsește, de asemenea, semnătura lui Nicolae Mirel Ion, ales deputat SOS România de Sibiu, de profesie avocat, cea a lui Tudor Ionescu, ales deputat SOS România de Argeș și care ocupă funcția de secretar al Comisiei de Constituționalitate, dar și cea a lui Vasile Nagy, ales deputat SOS România de Arad, membru în Comisia comună permanentă a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității SRI.

Mai lipsesc de pe lista de susținere a moțiunii semnăturile lui Alexandru Pascalini, deputat SOS de Buzău, Mihai Adrian Țiu, deputat SOS România de Olt, și Dumitru Manea, senator SOS de Iași.

Jumătate din POT a semnat, jumătate nu

Dacă partidul lui Șoșoacă a ales să se pună, în integralitate, în spatele lui Ilie Bolojan, partidul POT, despre care însăți președinta lui, Anamaria Gavrilă, spunea că este al lui Călin Georgescu, s-a împărțit în două la această moțiune de cenzură. Practic, nouă parlamentari, în frunte cu președinta Anamaria Gavrilă, alături de sora sa și de cumnat, au semnat moțiunea, dar alți șapte nu.

Cei care nu au semnat îl au drept exponent pe chiar liderul grupului parlamentar al POT din Camera Deputaților, Răzvan Mirel Chiriță, ales deputat de București.

De asemenea, nu au semnat pentru demiterea lui Ilie Bolojan Daniel Grofu, deputat POT de București și membru în Comisia specială comună a Camerei Deputaților și Senatului pentru controlul activității SIE, Gabriela Porumboiu, deputat POT de Dolj, Codruța Maria Corcheș, deputată POT de Timiș, Sergiu Lucian Matei, deputat POT de Ilfov, Dan Mihai Nicolae, deputat POT de Prahova, a cărui soție lucrează la Penitenciarul de Femei Târgșorul Nou, ca și polițist de penitenciare, și Gheorghe Valentin Răducea, deputat POT de Suceava.

Șeful grupului PACE, înlocuit pentru că nu a semnat. Lipsește și iscălitura lui Gigi Becali

O altă surpriză majoră cu ocazia strângerii de semnături pentru depunerea moțiunii de cenzură împotriva lui Ilie Bolojan vine dintr-o zonă la care nu s-ar fi așteptat nimeni. Este vorba despre Grupul PACE din Senat, care a inițiat mai multe moțiuni de cenzură împotriva Executivului condus de același Ilie Bolojan.

Chiar liderul Grupului Parlamentar PACE din Senat a refuzat să iscălească lista. Este vorba despre Dorin Silviu Petrea, ales senator de Brăila. Pentru gestul său, Petrea a fost înlocuit de la conducerea grupului parlamentar, locul său fiind luat de senatorul Grigore Adrian Peiu, care a semnat moțiunea.

Un alt parlamentar al aceluiași grup care a refuzat să semneze moțiunea este senatorul PACE Ștefan Borțun, ales la Suceava și membru în Comisia pentru Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională.

Avem două surprize majore și cu privire la Grupul Neafiliaților din Camera Deputaților. Iar una este cu adevărat notabilă. Nu a semnat moțiunea prin care Ilie Bolojan să plece acasă fostul deputat AUR George Becali. De asemenea, lipsește și semnătura Dumitriței Albu, aleasă deputată pe listele POT în circumscripția electorală pentru cetățenii români cu domiciliul în afara țării.

