FACIAS sesizează instanța în dosarul „Pfizer vs România”. Persoanele care au fost implicate urmează să răspundă patrimonial

Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului anunță că va depune o acțiune în instanță pentru recuperarea celor peste 600 de milioane de euro pe care statul român a fost obligat să le plătească în procesul cu firma Pfizer, de la semnatarii contractului în cauză, precum și de la cei care au stat impasibili față de această situație contractuală, în toată această perioadă. Foștii miniștri USR ai Sănătății Vlad Voiculescu și Ioana Mihăilă, urmăriți penal de DNA pentru această afacere, susțin, cu mult tupeu, că fie nu au nicio legătură cu contractele semnate în 2021, fie că intenția a fost cea corectă, dar românii sunt vinovați că au refuzat să se vaccineze.

Potrivit unui comunicat de presă remis de FACIAS, contractul care a generat litigiul dintre statul român și Pfizer a fost semnat în mai 2021, în timpul mandatului premierului Florin Cîțu, în timp ce Ministerul Sănătății era condus de Ioana Mihăilă. Prin acest contract, România și-a asumat achiziționarea a încă 39 de milioane de doze de vaccin, un volum aberant raportat la necesarul național. Din totalul de 39 de milioane de doze pe care statul român s-a angajat să le achiziționeze prin contractul semnat în mai 2021, circa 29 de milioane de doze nu au mai fost nici comandate, nici achitate, iar acest refuz a făcut obiectul litigiului pierdut de România, în primă instanță, la Bruxelles.

Încă din anul 2022, FACIAS a sesizat Direcția Națională Anticorupție cu privire la cantitățile nejustificate de vaccinuri achiziționate de statul român, cerând tragerea la răspundere a celor care au angajat țara noastră prin semnarea acestor contracte.

Incompetența politicienilor nu trebuie să fie plătită din buzunarul românilor

Mai mult, FACIAS arată că a solicitat, în mod constant, Ministerului Sănătății să renegocieze contractele, avertizând că plasarea unor noi comenzi riscă să transforme stocurile în pierderi, în condițiile unei rate scăzute de vaccinare și ale riscului ca milioane de doze să expire. „Într-un răspuns transmis FACIAS în 2024, Ministerul Sănătății a confirmat că România a comandat și primit 36.833.730 de doze de vaccin anti-COVID în baza unor contracte de peste un miliard de euro, pentru care plătise deja circa 500 de milioane de euro, rămânând astfel cu o obligație de plată a circa 600 de milioane de euro. Trebuie, de asemenea, menționat că, dintre aceste doze, 14.164.564 de doze, adică peste o treime din totalul achiziționat, au expirat în depozite, iar statul român a suportat inclusiv costurile aferente distrugerii acestora”, transmite sursa citată.

Fundația atrage atenția asupra faptului că incompetența guvernanților nu trebuie să fie suportată din buzunarul cetățenilor. „În acest scop, FACIAS va solicita autorităților stabilirea răspunderii patrimoniale a tuturor persoanelor care au aprobat și au pus în aplicare deciziile prin care România a fost angajată la această plată și a persoanelor care nu au dispus măsurile necesare pentru a preveni plata celor peste 600 de milioane de euro. FACIAS va solicita, de asemenea, publicarea integrală a documentelor care au stat la baza asumării cantităților, a actelor de comandă, a corespondenței instituționale relevante și a măsurilor luate sau omise pentru limitarea prejudiciului. Cetățenii au dreptul să știe cine a decis intrarea României în acest contract, cine a formalizat comanda pentru cele 39.099.623 de doze și cine a lăsat statul român expus unei pierderi de peste 600 de milioane de euro”, se mai arată în comunicatul de presă.

Tupeul exagerat al lui Vlad Voiculescu

Reamintim că procurorii DNA l-au pus sub acuzare pe fostul ministru USR Vlad Voiculescu, pentru două fapte de abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave și complicitate la abuz în serviciu. Anchetatorii dezvăluiau faptul că, în 17 iunie 2020, Comisia Europeană a lansat Strategia europeană privind accelerarea dezvoltării, fabricării și distribuției vaccinurilor împotriva COVID-19 prin care propunea o abordare centralizată pentru achiziția unor opțiuni viabile de vaccinuri și care a presupus negocierea de către Comisia Europeană a unor acorduri de achiziție anticipată cu producătorii de vaccinuri în numele statelor membre. Vaccinurile urmau să fie distribuite statelor membre UE în funcție de numărul populației, iar decizia cu privire la vaccinarea prioritară a anumitor categorii de populație revenea statelor membre.

„De precizat este faptul că statele membre aveau posibilitatea să utilizeze, într-un termen de 5 zile de la notificare, o clauză de «opt-out», astfel că nu erau obligate să suporte niciun fel de contribuție pentru vaccinurile pe care decideau să nu le solicite”, subliniază DNA.

Anchetatorii susțin că în datele de 10 respectiv 18 martie 2021, Vlad Voiculescu, în calitate de ministru al Sănătății, „cu încălcarea dispozițiilor legale și în lipsa oricăror documente/analize care să ateste necesitatea achiziției, ar fi tranzacționat și ordonanțat la plată achiziția în plus a cantității de 14.445.798 doze de vaccin (Pfizer și Moderna), în condițiile în care ar fi cunoscut faptul că numărul persoanelor eligibile pentru vaccinare comunicat de statul român Comisiei Europene era de 10,7 milioane și că dozele de vaccin contractate anterior datei de 1 ianuarie 2021 (37.588.366 doze) ar fi fost suficiente pentru vaccinarea unui număr de peste 23 milioane persoane. De asemenea, suspectul ar mai fi întocmit un memorandum aprobat la data de 19 aprilie 2021 de către suspectul Cîțu Florin Vasile, în calitate de prim-ministru al Guvernului României, care ar fi avut ca urmare tranzacționarea și ordonanțarea la plată a achiziției, în plus, a unei cantității de 4.260.269 doze de vaccin Pfizer”. Procurorii mai precizează că acest memorandum ar fi fost susținut spre aprobare în ședința Guvernului de către unul dintre secretarii de stat, ce avea la momentul respectiv atribuții delegate de ministru al Sănătății.

Dând dovadă de un tupeu maxim, Vlad Voiculescu susține, acum, după ce România a pierdut procesul cu Pfizer, că nu a avut nicio legătură cu situația creată. „Eu am fost ministru din decembrie 2020 până în 14 aprilie 2021. Contractul ăsta a fost negociat (de Florin Cîțu) și a început în mai 2021. Eram așadar un simplu cetățean ca oricare dintre voi când s-au întâmplat astea. Informațiile despre aceste contracte au fost ascunse atât publicului, cât și oficialilor. Inclusiv ca ministru aflam despre contracte după ce fuseseră semnate. Informațiile au apărut mai târziu”, scrie USR-istul pe pagina sa de Facebook.

Ioana Mihăilă dă vina pe românii care au refuzat să se vaccineze

Nu doar Voiculescu dovedește că are mult tupeu în acest context, ci și succesoarea sa de la Ministerul Sănătății, Ioana Mihăilă, la rândul ei pusă sub urmărire penală de DNA, în același dosar, pentru abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave. Procurorii arată că, în calitate de ministru al Sănătății, cu încălcarea dispozițiilor legale, acesta, a inițiat un memorandum aprobat la data de 13 mai 2021 de către Florin Cîțu, în calitate de prim-ministru al Guvernului, care ar fi avut ca urmare tranzacționarea și ordonanțarea la plată a achiziției, în plus, a unei cantității de 34.099.623 de doze de vaccin Pfizer.

Mihăilă susține acum că „decizia nu era despre «câte doze cumpărăm», ci despre dacă România mai are sau nu acces la vaccin în 2022-2023” și că ceea ce s-a întâmplat după 2021 reprezintă „cheia situației actuale”. Practic, susține că vina pentru că România a ajuns să fie obligată să plătească 600 de milioane de euro este a cetățenilor care au refuzat să se vaccineze cu aceste doze antamate, irațional, de Guvernul de la acea dată. „Rata de vaccinare a scăzut dramatic. Încrederea publică s-a prăbușit, inclusiv pe fondul lipsei de reacție a statului în fața campaniilor antivaccinare”, se apără fosta ministră a Sănătății.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹