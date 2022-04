Funcționar cercetat pentru abuz în serviciu, numit să pună viza de control financiar. Ministerul Sportului spune că e în regulă

Ultimul care avea acest drept s-a pensionat în 2020 și apoi postul a fost externalizat. Contractul s-a terminat însă, și directorul a avut încercări nefericite de a desemna pe cineva pe acest post. Ca o ultimă soluție, a fost nevoit să detașeze un funcționar public, de la o altă instituţie, pe o perioadă de 30 de zile, dar rezolvarea este temporară. Soluția putea fi dată de Ministerul Tineretului și Sportului, unde s-a cerut externalizarea funcției însă cererea nu a fost aprobată.

Trei angajaţi, toţi incompatibili

Funcția de contabil cu drept de viză de control financiar preventiv (CFP) a fost externalizată, la DJTS Argeș, din luna mai 2020 până în februarie 2022. Problema a apărut la sfârșitul lunii februarie, atunci când contractul de prestări servicii al fostei contabile a expirat și era nevoie să fie înlocuită. Deși sunt trei angajați care îndeplinesc condițiile de vechime și teoretic pot să primească și această atribuție, legal niciunul nu o poate prelua, pentru că toți sunt incompatibili. Unul este cercetat penal pentru abuz în serviciu și nu poate avea atribuții de control, contabila nu-și poate viza propria activitate și a treia este casiera, iar fișa postului ei nu permite. Disperat să găsească o soluție, directorul a încercat totuși să îl numească pe cel care este parte într-o anchetă a poliției.

Chiar funcționarul a refuzat

Cel care a sesizat că numirea contravine legii este chiar funcționarul care nu a vrut să preia această răspundere și a discutat cu directorul explicându-i că este incompatibil cu funcția. „Anul trecut am fost preşedintele unei comisii de inventar după ce gestionarul a murit. Împreună cu membrii comisiei, am descoperit o lipsă în gestiune de 12.000 de lei. În loc să se îndrepte către succesori să recupereze banii, a fost făcută plângere împotriva noastră, a celor din comisie, pentru abuz în serviciu. Până acum nu ne-a chemat nimeni la audieri, dar am primit înştiinţare oficială despre acest dosar, în septembrie 2021. Dosarul nu este in rem, ci pe persoană. Deși nu s-a stabilit cine este vinovat, instituția consideră că noi suntem vinovați. Şi atunci cum să pun eu viza de control financiar? Eu, dacă am acea suspiciune de abuz în serviciu, în momentul în care voi greși ceva se va spune că merit plângerea penală că sunt incompetent. Mai mult, soția mea lucrează tot la Achiziții iar eu, prin viza CFP, ar trebui să achit facturile pentru achizițiile făcute de ea. Este ilegal, nu pot să fac asta!”, a declarat Sorin Oprea pentru Jurnalul.

Șeful insistă

La rândul său, directorul Liviu Popescu spune că nu a avut altă soluţie, că desemnarea consilierului a fost una de compromis, din cauză că celelalte două angajate, care puteau prelua viza, sunt incompatibile. „Plângerea penală nu a fost făcută de mine, ci de consilierul juridic, eu am semnat doar în calitate de director. Domnul nu este anchetat acum chiar dacă există acea plângere penală. Nu are niciun motiv să nu preia viza. El îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime. Celelalte două doamne din contabilitate nu pot să primească viza. Şi dumnealor îndeplinesc condiţiile dar una face toate documentele contabile și nu poate să semneze documente și în același timp să pună și viza de control pe ele. Cealaltă îndeplinește activități de casierie și de asemenea nu poate să aplice viza de CFP”, a precizat directorul DJTS, Liviu Popescu.

Cerere către Minister

Pentru că funcționarul refuză să preia sarcina de serviciu, Liviu Popescu a emis o decizie cu caracter temporar. „A făcut o decizie ca să fiu înlocuitorul titularului de viză CFP, în condițiile în care titular nu e nimeni. Eu sunt înlocuitorul nimănui”, spune Sorin Oprea. Directorul a explicat că legea îi permite. „Potrivit ordinului 923/2014, în cazul absenței temporare de la post sau în orice situație poate fi desemnată o persoană pentru exercitarea pe o perioadă de cel mult 30 de zile”, a precizat Liviu Popescu. „Eu am nevoie de această viză ca să pot să plătesc salarii și să pot să plătesc furnizorii. Nu am făcut-o de dragul de a-l pune e el. Alte soluții nu am avut. Am făcut acum o adresă către Minister pe care am trimis-o domnului ministru și domnului secretar de stat ca să-mi aprobe externalizarea acestui serviciu. Este soluția pe care mi-o permite legea, dacă nu am din interior persoane care pot să exercite această viză”, a mai spus Liviu Popescu. Ca să scape de această răspundere, funcționarul a intrat în concediu medical. El este cunoscut cu afecțiuni cardiace și operat pe cord.

Externalizare respinsă

La mijlocul lunii martie, Liviu Popescu a găsit o altă o soluţie, dar tot temporară. A detaşat pentru 30 de zile, o contabilă din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Piteşti care are drept de viză CFP. Angajații și-au primit salariile cu o întârziere de o săptămână. Între timp a sosit și răspunsul de la Minister prin care este respinsă cererea de externalizare. „Nu mi-au aprobat! Spun că a mai fost externalizată o dată și că Ministerul de Finanțe ar putea interpreta greșit această măsură, considerând că sunt alte interese la mijloc. Am dreptul că fac această detaşare (n.r. de la DAS Pitești) până la 6 luni, dar sper ca între timp să se rezolve. A fost dată o Hotărâre de Guvern anul trecut, prin care DJTS se va despărţi şi va rămâne Direcţia de Sport Argeş şi separat va fi Direcţia Judeţeană pentru Familie şi Tineret. Vor fi două instituţii separate şi să sperăm că atunci nu vor mai fi aceste probleme”, a mai precizat Liviu Popescu.

Răspunsul evaziv al ministerului

La 16 zile după ce am cerut un punct de vedere oficial despre situația din Argeș a sosit răspunsul Ministerului Sportului, semnat de ministrul Eduard Novak. Nimic despre dosarul de abuz în serviciu, nimic despre faptul că se merge pe o soluție de avarie. „La nivelul DJTS Argeș a fost desemnată persoana care să acorde viză de control financiar preventiv propriu, în conformitate cu prevederile OMFP nr 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la efectuarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu”, a transmis Ministerul Sportului.

