Liderul AUR, atacat de propria „galerie”: „Ai lăsat pe capul românilor useriștii și pe Bolojan”

Liderul AUR este atacat, pe contul său de socializare, la postarea prin care anunța, înainte să se termine procedura de vot în Parlament, că „Guvernul Veștea – Nicușor a picat”. Mulți dintre urmăritorii săi îi reproșează lui George Simion că, nevotând instalarea Guvernului Veștea, i-a ajutat pe Ilie Bolojan și pe cei de la USR să se mențină la Palatul Victoria. Mai mult, cei care i-au comentat, scriu că a ieșit din sala de Plen „braț la braț cu UDMR”. Alții îi reproșează că ar fi trebuit să voteze, deoarece este criză economică, pensiile nu mai sunt indexate de doi ani, iar TVA-ul este la 21%. Și într-un alt comentariu, George Simion este acuzat că a făcut, din nou, marketing politic.

Atitudinea AUR de la votul privind învestirea Guvernului Veștea a generat confuzie și iritare atât în rândul unora dintre parlamentarii formațiunii conduse de George Simion, cât și în rândul susținătorilor. Iar un fost colaborator al liderului AUR dezvăluie că acesta din urăm și-a încălcat înțelegerile.

Omul de afaceri George Becali, deputat intrat în Legislativ pe listele AUR și unul dintre parlamentarii care au votat pentru învestirea Guvernului Veștea, a susținut că între liderul PSD Sorin Grindeanu și liderul AUR George Simion ar fi existat o înțelegere preliminară privind susținerea Executivului. Becali a declarat că informația i-ar fi fost transmisă chiar de Sorin Grindeanu, care s-ar fi arătat surprins de faptul că George Simion nu și-ar fi respectat promisiunea făcută anterior. „Grindeanu mi-a spus că se minuna și el. Adică, mie nu-mi vine să cred. «Nu-mi vine să cred, i-a promis președintelui că votează. Nu-mi vine să cred așa ceva. Simion i-a promis președintelui că votează». Da, așa a spus. Întrebați-l pe el, dacă voi credeți că mint. Eu nu mint”, a afirmat George Becali. Întrebat dacă Sorin Grindeanu ar mai lua aceeași decizie în cazul în care ar putea da timpul înapoi și să nu îl mai îndepărteze pe Ilie Bolojan, Becali a respins această ipoteză și a susținut că măsura era necesară. „Bolojan trebuia dat jos. Cu orice risc trebuia dat jos. De ce? Ne ducea de râpă”, a declarat Becali.

Neagă că ar fi avut o înțelegere la vot

George Simion a negat, ieri, la ieșirea de la consultările cu președintele României, Nicușor Dan, această informație, afirmând că el nu a promis nimănui că AUR va vota pentru învestirea Guvernului Veștea. Mai mult, a precizat că este o informație falsă, transmisă din om în om și că, pe acest lanț, „cineva minte”.

Adevărată sau nu această informație, cert este că, după ce AUR a părăsit sala de Plen a Parlamentului, lăsând Guvernul Veștea fără voturile necesare învestirii. George Simion a postat, pe pagina sa de Facebook, anunțul că „Guvernul Veștea – Nicușor a picat la vot”. Nici nu începuse bine procesul de votare.

La această postare, există două tipuri de comentarii. Cele mai multe sunt de apreciere și care îndeamnă la provocarea de alegeri anticipate și la suspendarea și demiterea președintelui României, Nicușor Dan.

Însă, un număr semnificativ de comentarii critică atitudinea adoptată de Simion și de parlamentarii AUR, acuzând că, prin nevotarea instalării Guvernului Veștea, nu au făcut altceva decât să îi ajute pe Ilie Bolojan și pe cei de la USR.

„Mulțumim că ne-ați lăsat cu Bolojan și cu v….ii de la USR”

„Jurnalul” prezintă, mai jos, câteva dintre cele mai elocvente astfel de comentarii, prin care lui George Simion i se reproșează că, în mod conștient sau nu, modul de acțiune adoptat de AUR îi oferă un ajutor nesperat lui Ilie Bolojan:

Adela Nuțu: „La alegeri anticipate, nu luați nici 25 la sută. Sunteți umflați fals”.

Teodora Grecu: „Ce rușine .... O mare rușine. Să le spui oamenilor că ești incapabil sa faci politică pentru că nu știi să o faci. Ai lăsat pe capul românilor useriștii și pe Bolojan. Este o mare realizare. Cuvintele sforăitoare, demagogia nu țin loc de bun simț. Și vorbesc de toți, inclusiv Dungaciu și Peiu. Voi nu sunteți interesați de români, voi sunteți interesați să ajungeți la ciolan. Nu vă deosebește nimic de Bolojan. Dacă ați fi fost oameni cinstiți, mergeați și votați și, dacă nu era ce trebuie, puteați demite primul ministru. Pentru mine și mulți că mine sunteți o dezamăgire, nu atât datorită deciziilor de un penibil absolut, ci prin faptul că aveți așa o foame de funcții. În alte țări oamenii se unesc când este vorba să își apere țara, voi nu știți decât să vă sfâșiați între voi și în străinătate pupați conduri străini. În loc să fiți lupi cu străinii, sunteți servili și iobagi, iar cu românii... Nu știți care să zbierați mai tare și mai mult. Demagogia nu se uită”.

Aurelian Călin: „AUR, împreună cu PSD, demit Guvernul Bolojan prin moțiune de cenzură. Tot AUR, împreună cu PNL, USR și UDMR bat palma pentru a-l menține în funcție pe demisul Bolojan! La vot, AUR a ieșit din sală, braț la braț cu UDMR!”.

Radu Rubobostes: „Mulțumim că ne-ați lăsat cu Bolojan și viermii de la USR”.

„Trebuia să votezi, la ce criză economică este”

Există chiar și reproșuri conform cărora, prin blocarea în continuare a situației guvernamentale, persistă problemele economice și financiare ale oamenilor:

Vio Grad: „Nu credeam că nu votezi, George, la ce criza economică este! Păcat, am crezut că-i ajuți pe români cu o soluție!”.

Nicolaie Olariu: „Simioane, România nu e galeria de fotbal, tu nu știi ce înseamnă să fii trădător. Rușine”.

Mihai Vatafu: „Deci, să înțeleg că îl susțineți pe Bolojan?”.

Dan Dan: „Foarte bine, dar cu noi, poporul, cum rămâne? TVA 21%, pensii înghețate de 2 ani, impozite mari, pensiile militare o batjocură, etc. etc. Concret, cum ne ajutați?”.

Constantin Ciocoi: „Partid de moftangii oportuniști”.

Cristian Negricioiu: „Ați făcut jocul USR-ului . Felicitări!”.

Valentin Năstasă: „La cum ești și ce scoți pe gură. Facem marketing politic”.

Ioana Moraru: „În alte circumstanțe, aș fi fost de acord cu ceea ce a făcut George Simion, dar la cum este situația actuală nu știu dacă a fost bine. Cu anticipate e greu. Și un guvern cu PNL și USR iar… Bolojan și sectanții lui sunt un pericol pentru România”.

Dana Bobu: „Foarte bine. Rămâne domnul Bolojan, cel mai bun prim -ministru, din ultimii ani. Mă bucur că domnul Simion și doamna Șoșoacă au votat, au gândit pentru binele țării, pentru susținerea domnului Bolojan”.

Ștefănuț Valentin Cojocaru: „Bravooo! Criza continuă! De asta are acum România nevoie!”.

Ionel Agrapini: „Mulțumim, George, pentru ca l-ai ținut pe Bolojan în funcție și pe cei din USR. La revedere și la groapa de gunoi cu voi”.

Liliana Mustata: „Să vă fie rușine! După de ne-ai umilit la prezidențiale, ți-ai bătut joc de noi și acum. Nu mai votez Simion în vecii vecilor, amin!”.

Elena Goga: „Bolojan e din nou câștigător”

Florica Baciu: „Ați demonstrat că îl mai vreți pe Bolojan în continuare”.