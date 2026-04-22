Bolojan forțează un guvern minoritar și și-a trimis parlamentarii să racoleze voturi din zona „extremistă”

Biroul Politic Național al PNL a decis, ieri, să ignore votul din interiorul PSD de luni, prin care principalul partid de la guvernare a decis să-i retragă premierului Ilie Bolojan sprijinul politic, că Partidul Național Liberal arată că va sprijini continuarea guvernării cu Ilie Bolojan prim-ministru. Mai mult, printr-o nouă rezoluție, a stabilit că, dacă PSD va trece la acțiuni parlamentare prin care să-l dea jos pe Bolojan de la Palatul Victoria, atunci liberalii nu vor mai face niciodată alianță sau coaliție guvernamentală cu PSD. În ședința Biroului Politic Național, Bolojan a respins, pentru a doua oară, adoptarea unei rezoluții conform căreia PNL nu va colabora cu AUR în Parlament. Ceea ce confirmă zvonurile potrivit cărora actualul premier și-a însărcinat parlamentarii propriului partid să racoleze membri AUR, SOS România și POT, pentru a aduna voturile necesare să se mențină în funcția de șef al unui Executiv minoritar. Aritmetica parlamentară arată, în acest moment, că nici PSD nu poate să dărâme Guvernul Bolojan prin moțiune de cenzură fără voturile AUR și ale celorlalte partide considerate „extremiste”, aflate în opoziție, dar nici PNL împreună cu USR nu pot obține o majoritate parlamentară fără voturile AUR și ale „suveraniștilor”.

„Biroul Politic Naţional al Partidului Naţional Liberal şi Grupurile Parlamentare ale PNL îşi reafirmă angajamentul ferm pentru continuarea guvernării şi pentru implementarea reformelor asumate în faţa românilor, prin programul de guvernare. PNL îşi exprimă sprijinul ferm pentru continuarea guvernării sub conducerea prim-ministrului Ilie Bolojan şi pentru finalizarea reformelor asumate”. De asemenea, reconfirmă că, dacă PSD va trece de la declaraţii la declanşarea efectivă a unei crize politice, PNL nu va mai face parte dintr-o Coaliţie cu această formaţiune politică. PNL respinge categoric ultimatumul PSD şi consideră că nu există niciun motiv pentru ca prim-ministrul să plece din funcţie. PNL îl mandatează pe prim-ministrul Ilie Bolojan ca, împreună cu echipa liberală din instituţiile guvernamentale, să continue să susţină modernizarea statului român în beneficiul cetăţenilor prin: continuarea reformelor, eliminarea risipei şi a privilegiilor, accelerarea absorbţiei fondurilor europene, asigurarea stabilităţii”, se arată în rezoluția adoptată, ieri, de conducerea PNL.

Se caută sprijin, la bucată

Ilie Bolojan a susținut, tot ieri, o conferință de presă în care a transmis că nu va demisiona din funcție și că va căuta voturi în Parlament, indiferent de la cine, chiar și de la „extremiștii” împotriva cărora a luptat după turul întâi al alegerilor prezidențiale anulate din 24 noiembrie 2024.

Premierul a îmbrăcat această „suceală” ideologică în haina responsabilității, lăsând să se înțeleagă că nu se va dezlipi de scaunul de șef al Executivului, chiar și în lipsa unei majorități parlamentare stabile, cel puțin până în luna august. El a propus încheierea unui memorandum cu toate formațiunile politice parlamentare, adică inclusiv cu AUR, SOS România, POT și grupul PACE, pentru ca toate pachetele legislative pe care le va iniția guvernul pe care încă îl conduce și care au legătură cu implementarea jaloanelor din PNRR să nu pice la vot în Parlament.

În ceea ce privește o colaborare directă sau subterană cu partidele „extremiste” din Parlament, astfel încât Ilie Bolojan să rămână în funcția de premier al unul guvern minoritar, Ilie Bolojan a precizat că nu exclude niciun fel de colaborare.

Surse politice arată că, în realitate, Bolojan a trasat fiecărui parlamentar PNL să racoleze, la bucată, aleși ai AUR, SOS România, POT, PACE sau neafiliați, pe care să-i întregimenteze oficial sau neoficial în grupul PNL, urmând ca acești prezumtivi traseiști din zona suveranistă să-i susțină scaunul de premier.

Șeful PNL a respins adoptarea unei rezoluții care să excludă colaborarea cu „extremiștii”

Existența unui astfel de plan a fost confirmată chiar de discuțiile care au avut loc în cadrul ședinței Biroului Politic Național al PNL, unde s-a consumat un episod tensionat. Președintele PNL, Ilie Bolojan, a respins propunerea de rezoluție a prim-vicepreședintelui partidului Nicoleta Pauliuc privind interzicerea negocierilor cu partidele considerate extremiste. Bolojan a transmis, cu acest prilej, că „nu este oportună adoptarea unei astfel de rezoluții în acest moment și că, în condițiile actuale, fiecare trebuie să își asigure susținerea parlamentară „de unde poate”, inclusiv din zona AUR, SOS sau POT. Acest mesaj este interpretat în interiorul PNL ca o deschidere pragmatică, dar extrem de sensibilă politic, către voturi venite din afara arcului proeuropean.

Atitudinea premierului PNL este total opusă cu pozițiile PNL din ultimii cel puțin doi ani, în care liderii partidului au respins vehement orice formă de colaborare cu AUR sau cu alte partide similare. Mai mult, lideri ai PNL au acuzat, sistematic, PSD că are relații neprincipiale cu AUR.

Iată, însă, cum aceste convingeri ideologice au fost aruncate în aer prin decizia lui Ilie Bolojan de a ignora complet propunerea Nicoletei Pauliuc, care urmărea tocmai consolidarea acestei linii, printr-o decizie formală a conducerii partidului care să interzică explicit negocierile, directe sau indirecte, cu aceste partide.

PSD și PNL au aceeași bătaie de cap. Nu pot face vreo mișcare fără voturile AUR

Aritmetica parlamentară existentă în acest moment arată, fără echivoc, că nu se poate genera un Guvern majoritar fără PSD sau fără AUR. În prezent, PNL, împreună cu USR, cu UDMR și cu Grupul Minorităților Naționale din Camera Deputaților au 181 de parlamentari, iar pentru formarea unei majorități este nevoie de minimum 233 de voturi în Legislativ.

În formula de până luni, dinainte ca PSD să-i retragă sprijinul politic lui Ilie Bolojan, Coaliția mai beneficia și de cele 130 de voturi ale parlamentarilor social-democrați. PSD a arătat, prin votul de luni, că nu dorește să iasă din Coaliție, ci dorește continuarea guvernării cu un alt prim-ministru de la PNL, în exact aceeași configurație.

Pentru că se ține cu dinții de scaunul de premier, Ilie Bolojan caută sprijin din zona considerată, până ieri, indezirabilă. Iar pentru ca un guvern Bolojan minoritar să se mențină la Palatul Victoria, are nevoie de voturile celor de la AUR sau de cele ale SOS, POT, PACE și neafiliați. AUR are 90 de parlamentari, iar celelalte grupuri au 62 de aleși. Dacă optează pentru o alianță cu AUR, guvernul minoritar Bolojan ar strânge 271 de voturi. Dacă alege să coopteze parlamentarii celorlalte partide, ar avea 243 de voturi (cu 10 mai multe decât minimumul necesar).

Însă calculul aritmetic este zdruncinat serios de realitatea politică. Există două grupuri care fac parte din actuala Coaliție care nu văd cu ochi buni rămânerea la Palatul Victoria cu un guvern minoritar. Este vorba despre UDMR și despre Grupul Minorităților Naționale din Camera Deputaților. De asemenea, este greu spre deloc de crezut că UDMR ar accepta să facă parte dintr-un guvern care să fie susținut din Parlament de către AUR sau de către celelalte partide „extremise”. Fără UDMR și fără Minoritățile Naționale, ar însemna că Bolojan va conduce un guvern minoritar, format din PNL și USR, care se sprijină pe 132 de voturi proprii. Și, chiar dacă AUR ar susține din Parlament un asemenea Guvern, tot nu ar avea voturile necesare, deoarece s-ar aduna doar 122 de parlamentari. Concluzia este una cruntă, Bolojan nu va avea decât două opțiuni: fie demisionează și lucrurile revin la normalitate, fie se încăpățânează și va guverna sprijinit de PNL, USR, AUR, SOS, PACE și neafiliații din Parlament, neafiliați care au dezertat din partidele „extremiste” după alegerile legislative din anul 2024.

Guvernul nu va putea fi dărâmat decât printr-o moțiune de cenzură

De cealaltă parte, nici situația PSD nu este tocmai confortabilă. Ilie Bolojan poate fi dat jos de la Palatul Victoria numai prin moțiune de cenzură, chiar dacă, astăzi sau mâine, miniștrii social-democrați își vor depune mandatele. Avocatul Adrian Toni Neacșu, fost judecător și ex-membru al CSM, arată care sunt pașii constituționali și legali în actuala criză politică. Primul pas este demisia miniștrilor PSD, care produce efecte doar de la data vacantării posturilor de miniștri prin decrete prezidențiale. Demisiile se depun pe masa premierului și rămân irevocabile în termen de 15 zile. Abia după alte cinci zile, Ilie Bolojan poate înainta președintelui României cererile privind emiterea decretelor prin care să se constate demisiile și vacantarea posturilor.

La rândul lui, președintele României are la dispoziție 15 zile pentru a vacanta posturile lăsate libere prin demisie, iar până la emiterea acestor decrete, miniștrii PSD sunt obligați să continue activitatea în cadrul Executivului. Iar până la epuizarea acestui termen, premierul poate solicita Parlamentului votul de învestitură pentru alți miniștri plini în locul celor demisionari. Dacă Parlamentul, cu minimum 233 de voturi, dă girul acestor propuneri, noi miniștri sunt numiți în funcții, prin decrete prezidențiale. Dacă nu…. Iar de aici, începe „circul”.

Dacă Parlamentul respinge, nu se întâmplă nimic. Guvernul nu cade, ci continuă interimatul încă 45 de zile, iar procesul se poate relua, practic, la infinit, rotind alți membri ai Executivului să exercite interimar funcțiile vacantate prin demisiile celor de la PSD. Acest joc poate fi oprit numai prin adoptarea unei moțiuni de cenzură, în urma căreia Ilie Bolojan să fie demis.

PSD a anunțat că va depune o moțiune de cenzură. AUR a declarat, la rândul său, că va depune o moțiune de cenzură sau că va vota moțiunea de cenzură depusă de PSD, dar în anumite condiții. Însă, matematic, nici măcar PSD împreună cu AUR nu au fondurile necesare să dărâme Guvernul Bolojan. Au în total 220 de voturi, din 233 necesare. Trebuie, așadar, ca toți parlamentarii PSD, toți parlamentarii AUR și încă 13 parlamentari să voteze o asemenea moțiune de cenzură.

Ce se va întâmpla după ce această moțiune trece este și mai greu de anticipat. Atât PNL, cât și USR au votat, în forurile lor statutare, că, dacă PSD inițiază sau votează o moțiune de cenzură împotriva lui Ilie Bolojan, nu vor mai face niciodată coaliții de guvernare cu social-democrații. PNL și USR merg pe linia unui guvern minoritar, dar care nu este dorit nici de președintele României, Nicușor Dan, nici de UDMR, nici de Grupul Minorităților Naționale.

Mai departe, Nicușor Dan a declarat că este exclus să numească un prim-ministru al unui guvern din care să facă parte AUR sau care să fie susținut de AUR din Parlament. Lucru exclus, de asemenea, și de către UDMR.

Astăzi, Nicușor Dan a convocat liderii PSD, PNL, USR și UDMR la prima rundă de consultări la Palatul Cotroceni, pentru a căuta o soluție de a rezolva acest blocaj politic.

Acuzații la adresa USR și a lui Bolojan, în ședința PNL

Ilie Bolojan a ieșit, pe hârtie, întărit din ședința Biroului Politic Național al PNL de ieri, cu o rezoluție pozitivă în ceea ce îl privește. Însă, în culisele ședinței, lucrurile nu au stat deloc bine pentru actualul premier.

Liderul PNL Ilfov, Hubert Thuma, a adus critici directe actualului premier. „Ați spus că atunci când te înjură unii, e o binecuvântare. Dacă merg pe acest raționament, uitându-mă pe sondaje, având în vedere că 80% dintre români cred că țara merge într-o direcție greșită și probabil ne înjură, pot să constat că suntem un partid binecuvântat”, i-a transmis Thuma, care a adăugat că „suntem îngrijorați pentru că am vrea să știm care e relația dumneavoastră cu președintele României. Am văzut în ultimul timp colegi care îl atacă constant, că nu e asumat, că nu-și asumă relația cu noi. Cum am ajuns aici? El v-a desemnat să fiți prim-ministru”.

Liderul PNL Ilfov a precizat că „avem peste 1.500 de primari și am obținut 27-28% la alegeri. Noi vrem electorat de la USR, care a luat 8%? Neglijăm 27% și vrem cei 8%?” și a conchis că premierul are toată susținerea noastră să meargă să renegocieze protocolul cu PSD. Cred că premierul are capacitatea de a se reconcilia cu cei de la PSD, asta este părerea mea”.

Un alt lider cu greutate al PNL, Emil Boc, a transmis, la rândul lui, că „PNL nu trebuie să fie butoniera PSD, dar nici a USR. PSD să-și facă ordine în partid, nu în PNL. Noi vrem electoratul USR, nu pe USR. USR nu e matur suficient. Trebuie colaborare parlamentară, dar fiecare cu electoratul propriu. În PNL să aducem electoratul, nu prin diluare ideologică. Trebuie repoziționare ideologică a PNL”.

Iar Alina Gorghiu a fost și mai tranșantă: „Nouă nu trebuie să ne pese de PSD, ci de ce avem noi în curte, în grădină, în partid. PNL e pe val? Nu! Suntem tot la 11-12%. Cu tot respectul. Toate analizele sociologice spun asta. E bine că ne îmbărbătăm, dar la finalul zilei avem o singură matematică parlamentară. Guvernul minoritar e un scenariu catastrofă. Trebuie să fim pragmatici. Ca să putem genera o guvernare stabilă, trebuie să deschidem punți instituționale, colaborare cu alte partide. (…) E important cum ne alegem aliații și adversarii. Nicușor Dan – un an de la învestirea lui și pare că suntem în stare de adversitate cu el, dacă mă iau după declarațiile unor primvici PNL. Trebuie să rămânem în parteneriat cu Nicușor Dan. Un partid responsabil nu-și permite să joace cartea antiprezidențială la un an de la alegeri”.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹