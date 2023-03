Ce n-a mai văzut „școala românească”: prima grevă de Bac! Examenele elevilor, sub semnul întrebării

În ultima lună au continuat protestele, dar fără niciun rezultat. Ministerul Educației ignoră în continuare solicitările sindicaliștilor, deși acestea sunt perfect întemeiate. În România, profesorii predau în școli pentru salarii aproape cât cele ale muncitorilor necalificați. La plata cu ora, veniturile nu acoperă, uneori, nici cheltuielile cu naveta, iar unele școli nici nu decontează transportul profesorilor. Personalul contractual al unităților de învățământ e plătit atât de prost, încât școlile rămân fără contabili, secretare, portari sau angajați pentru curățenie. Greva generală este anunțată pentru a doua jumătate a lunii mai.

Cele două federații sindicale din învățământul preuniversitar, Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI) și Federației Sindicatelor din Educație (FSE) „Spiru Haret”, și-au sincronizat acțiunile de protest și se pregătesc de greva generală. Peste 1.000 de membri ai celor două federații au protestat și săptămâna aceasta, în fața Guvernului, tot fără niciun rezultat, deși solicitările lor au rămas aceleași, în ultimele luni.

Protestele vor continua și în municipiile reședință de județ din Mureș, Hunedoara, Brăila, Dâmboviţa, Dolj și Suceava – unde mitingul e programat pentru astăzi. Sindicatele cer de urgenţă Guvernului României să găsească soluţii pentru rezolvarea problemei aplicării integrale a dispozițiilor Legii – cadru nr. 153/2017 pentru toate categoriile de salariați din învățământ, astfel încât toate categoriile de salariați din sistemul educațional să beneficieze de salariul de bază prevăzut de această lege pentru anul 2022. Cer și identificarea unor soluții pentru creșterea veniturilor personalului didactic auxiliar, adoptarea, în regim de urgență, a normativelor pentru personalul nedidactic și personalul didactic auxiliar, având în vedere că normativele care se aplică sunt din anul 1998, și aplicarea regulamentelor privind acordarea sporurilor pentru condiții de muncă, întrucât salariații din învățământ sunt singurele categorii de bugetari care nu beneficiază de acordarea acestor sporuri.

În coada grilei de salarizare

Angajații din învățământ nu au fost luați în considerare nici atunci când s-au calculat noile grile de salarizare. „În noua lege a salarizării, grila propusă trebuie să poziționeze personalul din învățământ pe o treaptă superioară celei actuale în ierarhia funcțiilor bugetare, în raport de importanța socială a activității prestate. Cerem remedierea anomaliilor actuale, în ceea ce privește salarizarea celor care ocupă funcții de conducere, îndrumare și control, având în vedere că, după ce veniturile acestora au rămas nemodificate în ultimii patru ani, se constată că acestea sunt inferioare salariaților care ocupă funcții de execuție”, explică liderii sindicatelor.

De la prima formă a Legii salarizării unitare s-a solicitat îndreptarea acestei anomalii, pentru că profesorii au fost așezați în coada grilei, iar diferențele salariale între un muncitor necalificat și un cadru didactic debutant sunt de câteva sute de lei, mai puțin de 100 de euro. Aceeași problemă o au și contabilii, secretarele și alți angajați din personalul nedidactic. Unele școli deja nu mai au cu cine să își rezolve problemele tehnice.

„Curățenie ne vom face singuri, dar contabilitatea nu mai are cine să o asigure, dacă nu vom mai avea un specialist. Dacă pleacă secretara, nu mai are cine să se ocupe de documente și de orar. De portari sau personal pentru pază nici nu poate fi vorba, neavând buget. Noi nu avem nici profesori și căutăm în fiecare an să acoperim orele cu oameni care vin pe banii lor să predea la clasă, pentru că nu li se decontează transportul, deși au acest drept”, spune un membru de sindicat de la o școală din mediul rural.

Problema se agravează de la o zi la alta, mai ales pe fondul creșterii accelerate a tuturor prețurilor la produse și servicii, dar mai ales la energie. Personalul nedidactic angajat pentru curățenie sau pe alte posturi de muncitor necalificat nu primește astăzi mai mult de 1.800 de lei pe lună. Din această sumă nu se mai poate asigura coșul zilnic de alimente. Un profesor debutant primește cu 400 de lei mai mult, iar mulți își plătesc singuri transportul, venind din alte localități.

Orele suplimentare nu sunt plătite

O altă solicitare este instituirea, prin lege, a regulii indexării anuale a salariilor personalului plătit din fonduri publice, cu rata inflației, și să se asigure plata suplimentară a personalului din unitățile sau instituţiile de învățământ nominalizat în echipele de proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile. Cu alte cuvinte, profesorii sau personalul auxiliar lucrează la proiectele europene fără a fi plătiți suplimentar, dar aduc astfel fonduri substanțiale sistemului de educație.

Nici personalul nedidactic nu e plătit pentru orele suplimentare pe care în unele cazuri le fac obligatoriu, mai ales atunci când sistemul de calcul pentru salarii dă eroare, iar angajații școlilor stau peste program, să recalculeze.

Sindicatelor din sistemul preuniversitar li s-ar putea alătura și „Alma Mater”, federația din sistemul de învățământ superior. Un debutant, cu doctorat, are salariul într-o universitate cu doar 100 de euro mai mare decât al unui muncitor necalificat, iar cadrele didactice asociate primesc între 10 și 30 de lei pe oră

Pentru că nu au obținut niciun rezultat în urma încercărilor de negociere cu Guvernul, profesorii vor continua protestele şi în lunile următoare, prin pichetarea sediului Guvernului şi a sediilor prefecturilor, în luna aprilie, un marș de protest la București, în luna mai, iar în ultima decadă a lunii mai se va declanșa greva generală.