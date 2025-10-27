Gripa aviară se extinde în Europa. Cea mai agresivă creștere din ultimul deceniu

Organizația Mondială pentru Sănătatea Animalelor (WOAH) a confirmat că Belgia și Slovacia au devenit ultimele țări care au raportat cazuri de gripă aviară săptămâna trecută.

Europa se confruntă cu o explozie alarmantă a focarelor de gripă aviară înalt patogenă (HPAI), acestea răspândindu-se mai rapid și mai devreme decât în ​​orice alt moment din ultimul deceniu.

Focarul, care a afectat deja zece țări, inclusiv Polonia, Spania, Germania și Franța, stârnește temeri cu privire la o altă criză care ar putea devasta populațiile de păsări de curte, perturbă aprovizionarea cu alimente și crește prețurile pe întreg continentul. Din august până la jumătatea lunii octombrie, au fost semnalate 56 de focare în 10 țări ale Uniunii Europene și în Marea Britanie, principala cauză fiind migrația păsărilor sălbatice, în timp ce în aceeași perioadă a anului trecut erau confirmate 31 de focare. Deocamdată în România nu a fost semnalat niciun focar, dar cel mai probabil virusul nu va întârzia să apară și la noi.

Potrivit organismului francez de supraveghere a sănătății animalelor (ESA), au fost raportate 56 de focare între august și mijlocul lunii octombrie în Uniunea Europeană și Regatul Unit, aproape dublu față de numărul înregistrat în aceeași perioadă a anului trecut. Cele mai multe cazuri au fost detectate în Polonia, cel mai mare producător de păsări de curte din UE, precum și în Spania și Germania. „Toate aceste cazuri din Europa arată că virusul este departe de a fi dispărut”, a declarat Yann Nedelec, directorul grupului francez din industria avicolă Anvol, potrivit publicației electronice feedbusinessmea.com.

Belgia bagă galinaceele în cotețe

Organizația Mondială pentru Sănătatea Animalelor (WOAH) a confirmat că Belgia și Slovacia au devenit ultimele țări care au raportat cazuri săptămâna trecută. Belgia a ordonat rapid ca toate păsările de curte să fie ținute în interior, după ce a detectat infecții atât la fermele comerciale, cât și în gospodării. „Gripa aviară reprezintă o amenințare serioasă pentru fermele de păsări de curte și economia noastră”, a declarat ministrul belgian al Agriculturii, David Clarinval. „Cel mai bun mod de a ne proteja animalele și de a preveni răspândirea virusului este adoptarea unor măsuri preventive, cum ar fi adăpostirea obligatorie”.

Franța, a treia campanie de vaccinare

Franța a urmat exemplul, ridicând nivelul de alertă național la cel mai înalt nivel și impunând ca toate păsările de curte să fie izolate. Decizia a venit după ce au fost raportate două noi focare în sud-vestul țării, o zonă cunoscută pentru producția de rațe și foie gras. Ordinul a fost emis cu o lună mai devreme decât în ​​2023 și cu două luni mai devreme decât în ​​2022, reflectând îngrijorarea crescândă a autorităților cu privire la debutul precoce al bolii. Franța a lansat, de asemenea, a treia campanie națională de vaccinare pentru rațele de crescătorie, devenind primul mare exportator de carne de pasăre care face acest lucru, o strategie pe care oficialii o atribuie reducerii răspândirii virusului anul trecut.

Olanda a reintrodus ordinul național privind adăpostirea păsărilor de curte, în timp ce Germania a raportat o dispariție masivă a peste 1.000 de cocori sălbatici, ceea ce a declanșat avertismente din partea conservaționiștilor cu privire la un „focar răspândit” în rândul păsărilor migratoare.

Răspândire globală și impactul economic

Amenințarea nu se limitează la Europa. Statele Unite se confruntă din nou cu focare răspândite, cu aproape șapte milioane de păsări de crescătorie pierdute de la începutul lunii septembrie, inclusiv 1,3 milioane de curcani, ceea ce ridică îngrijorări cu privire la aprovizionare înainte de Ziua Recunoștinței. În Asia, Japonia a raportat primul caz al sezonului săptămâna trecută, în timp ce Brazilia, cel mai mare exportator de carne de pasăre din lume, s-a declarat recent liberă de gripă aviară după un scurt focar la începutul acestui an. Cel mai recent raport al Slovaciei subliniază cât de repede poate virusul decima efectivele de păsări. Tulpina H5N1 a ucis 27 de păsări la o fermă din nord, lângă granița cu Polonia, iar autoritățile au fost nevoite să sacrifice cele 197 de păsări rămase pentru a limita răspândirea.

Avertismentul lansat de ANSVSA

La mijlocul lunii octombrie și Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) din România a lansat un avertisment privind riscul ridicat de apariție a unor focare de boli la animale, în contextul epidemiologic european îngrijorător și al nerespectării regulilor privind mișcarea animalelor.

Potrivit datelor transmise de Comisia Europeană, în prima parte a lunii octombrie 2025 au fost înregistrate, la nivel european, numeroase focare și cazuri de boli la animale, unele având impact semnificativ asupra sănătății publice și a economiei zootehnice. România se regăsește printre statele afectate de mai multe boli transmisibile, precum pesta porcină africană, rabia, variola ovină și boala limbii albastre (bluetongue).

milioane de lei au totalizat amenzile aplicate de inspectorii sanitar-veterinari în România de la începutul anului. Ei au efectuat 28.405 controale oficiale în exploatațiile comerciale și în trafic, în urma cărora au fost aplicate 2.700 de sancțiuni contravenționale. Totodată, au fost constatate 977 de abateri la exploatațiile de animale, au fost emise 3 ordonanțe de suspendare a activității și 31 de ordonanțe de interzicere a activității, iar pentru aproape 274.626 de animale au fost actualizate datele în Baza Națională de Date (BND).

Am exportat 200 de milioane de pui în 2024

Datorită investițiilor masive realizate în sectorul avicol, România a ajuns astăzi una dintre cele mai mari forțe din Uniunea Europeană în acest domeniu. Numai anul trecut, exporturile au totalizat peste 200 de milioane de pui. De asemenea, ultimele date publicate de INS arată că sectorul avicol a generat în iulie 38,9 milioane de capete sacrificate (+31,0% față de iulie 2024), traducându-se în 63.873 de tone carne, ceea ce reprezintă aproape două treimi din producția națională de carne. În aceste condiții, afectarea acestui sector de virusul gripei aviare ar avea urmări grave pentru România.

Avertismentul OMS

Deși Organizația Mondială a Sănătății susține că riscul pentru oameni rămâne scăzut, experții avertizează că răspândirea tot mai mare a virusului în rândul mamiferelor, cum ar fi vulpile și focile, necesită o monitorizare atentă. „Oamenii și mamiferele nu sunt, în general, foarte sensibile la gripa aviară, dar prudența rămâne necesară”, a declarat Mieke Steensels de la Institutul Național de Sănătate din Belgia, Sciensano. Pe măsură ce sezonul de migrație continuă, oficialii veterinari se tem de mai multe cazuri în săptămânile următoare. Persistența virusului, în ciuda anilor de eforturi de control, evidențiază provocarea continuă de a echilibra sănătatea animalelor, securitatea alimentară și siguranța publică într-o lume din ce în ce mai interconectată.