Guvernul debordează de optimism, mizează pe dividende de 8 miliarde de lei. Statul „mulge” 90% din profitul companiilor sale

Am încheiat anul trecut cu un deficit-record de 8,65% din PIB, iar acum Guvernul Ciolacu 2 este obligat să taie drastic cheltuielile și să scoată bani din piatră seacă pentru a nu depăși ținta de 7,04% din PIB stabilită pentru acest an. Una dintre sursele de bani care să alimenteze bugetul statului sunt dividendele pe care companiile unde statul este acționar le vor plăti. Creșterea economică pe anul trecut sub prognoza inițială, de numai 1% față de 3,4% cât estima inițial Guvernul, va însemna pentru multe companii, unde statul este acționar, reducerea profiturilor, iar acest lucru ar putea afecta volumul total al dividendelor pe care el le va încasa. Anul acesta se anunță unul foarte dificil din punct de vedere economic, ceea ce va afecta, de asemenea, activitatea multor companii unde statul este acționar. Dacă mai adăugăm și faptul că anul viitor impozitul pe dividende se majorează de la 8% la 10%, prognoza de creștere la 8,46 de miliarde de lei a sumei încasate în 2026 din dividende de bugetul statului pare mult prea optimistă.

Și în acest an statul va lua cel puţin 90% din profiturile nete ale companiilor unde este acționar majoritar, iar această politică de a lua grosul profiturilor din conturile companiilor de stat va continua cel puțin până în anul 2028, potrivit Raportului privind situaţia macroeconomică pe anul 2025 şi proiecţia pe anii 2026-2028 ce însoțește proiectul Legii bugetului de stat. „La estimarea veniturilor bugetare pentru perioada 2025-2028 s-a avut în vedere menţinerea repartizării anuale a unei cote de minimum 90% din profitul net realizat sub formă de dividende/vărsăminte la bugetul de stat pentru societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi regiile autonome, precum şi influenţa măsurilor legislative introduse prin OUG nr. 156/2024”, se arată în raport. Luna aceasta companiile listate la BVB vor începe raportările financiare pe anul trecut, iar lista a fost deschisă ieri de OMV Petrom.

Pentru acest an Guvernul estimează venituri din dividende de 8 miliarde de lei, iar pentru următorii ani prognozează creșterea veniturilor la 8,24 de miliarde de lei în 2026, la 8,84 de miliarde de lei în 2027 și 9,46 de miliarde de lei în 2028.

Companiile din energie aduc grosul la buget

Cele mai mari companii controlate de stat activează în sectorul energetic, iar recordul de dividende încasat de la acestea a fost aferent anului 2022 când ele au generat profituri de circa 18 miliarde de lei pe fondul creșterii explozive a prețurilor la energiei în anul în care Rusia a invadat Ucraina. Anul trecut, companiile listate la BVB au plătit dividende de 16 miliarde de lei, din care 7,5 miliarde au revenit statului român. Pe lista emitenţilor de la Bursa de Valori București (BVB) unde statul are participaţii majoritare se numără Hidroelectrica, Romgaz, Nuclearelectrica, Transgaz, Transelectrica, Conpet, IAR Braşov, Antibiotice Iaşi şi Oil Terminal, la acestea adăugându-se cele cu participare minoritară a statului, precum OMV Petrom, Electrica, Rompetrol Rafinare. De asemenea, statul mai are acțiuni minoritare și la alte companii energetice care nu sunt listate la BVB, precum E.ON Energie România, DELGAZ GRID, PPC (care a preluat operațiunile Enel din România).

Anul trecut au fost și excepții

Anul trecut, statul a încasat cei mai mulți bani sub formă de dividende de la Hidroelectrica, societate care a distribuit tot profitul său de 6,3 miliarde de lei (circa 1,3 miliarde de euro), la cererea acționarului majoritar, statul român. Au fost însă și excepții, unele companii reușind să rețină o parte însemnată a profiturilor pentru investiții. Astfel, Romgaz a distribuit sub formă de dividende doar 20% (549,2 milioane de lei) din profitul de circa 2,5 miliarde de lei obținut în anul anterior, având în vedere că are de făcut investiții foarte mari în proiectul Neptun Deep privind gazelor din Marea Neagră. Exceptată a fost și societatea Nuclearelectrica, ea distribuind doar 45% (1,12 miliarde de lei) din profitul de 2,4 miliarde de lei, motivația fiind investițiile mari pe care trebuie să le facă în retehnologizarea Unității 1 de la Cernavodă.

Statul va lua mai mult de la OMV Petrom

Grupul OMV Petrom a înregistrat un profit net de 4,2 miliarde de lei în anul 2024 față de 4 miliarde de lei în 2023. „Ne așteptăm ca 2025 să fie un an dificil și cu volatilitate, cu provocări fiscale și de reglementare. În condițiile unui mediu fiscal și de reglementare predictibil și competitiv, ne așteptăm să atingem un nivel-record al investițiilor, de circa 8 miliarde de lei, care va contribui la securitatea energetică a României și la economia țării”, a declarat ieri, prin intermediul unui comunicat, Christina Verchere, CEO OMV Petrom, la anunțarea rezultatelor companiei pe anul trecut. Propunerea de dividend de bază pentru 2024 este de 0,0444 de lei/acțiune, în creștere cu 7,5% față de anul anterior, reflectând un randament al dividendului de 6,3%.

Anul trecut, dividendul brut a fost de 0,0413 lei pentru o acțiune, iar suma totală plătită acționarilor de companie a fost de aproape 2,6 miliarde de lei (peste 500 de milioane de euro). Potrivit companiei, a fost vorba despre o sumă-record, reprezentând 64% din profitul net pentru anul 2023 al Grupului OMV Petrom.

OMV PETROM S.A. (SNP) este deținută în proporție de 51,15% de compania-mamă din Austria, OMV Aktiengesellschaft, 20,69% de statul român, prin Ministerul Energiei, iar restul de persoane juridice (24,39%) și fizice (3,75%).