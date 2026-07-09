Haosul perfect, în PNL: Justiția a suspendat congresul lui Bolojan. Liberalii, două rânduri de șefi și 9 procese

Actuala conducere a PNL se dovedește, până la o altă decizie a instanțelor, una instalată în baza unor acte suspendate de către Justiție. Ieri, Tribunalul București a admis cererea „puciștilor” și a suspendat provizoriu toate hotărârile adoptate la Congresul Extraordinar din 21 iunie, atât hotărârea prin care a fost modificat Statutul, cât și hotărârea prin care a fost aleasă noua conducere a partidului. Deși nu este o hotărâre definitivă, ea este executorie de drept. Săptămâna aceasta, conducerea PNL a decis să atace cu apel o altă hotărâre a Tribunalului, prin care au fost suspendate provizoriu și efectele hotărârii Consiliului Național Extraordinar al PNL de convocare a respectivului congres. Însă, ignorând situația litigioasă și faptul că în această speță nu există încă o hotărâre judecătorească definitivă, zilele trecute, conducerea partidului a depus, tot la Tribunalul București, o cerere de aprobare a modificărilor aduse la Statut, în cadrul Congresului ale cărui hotărâri au fost, iată, suspendate.

Judecătorii Tribunalului București au admis, ieri, cererea de chemare în judecată formulată de gruparea „Veștea” din PNL în contradictoriu cu Partidul Național Liberal, prin președintele Ilie Bolojan. Instanța a suspendat provizoriu executarea și efectele tuturor hotărârilor adoptate la Congresul Extraordinar al PNL din 21 iunie 2026, prin care partidul a modificat Statutul, prin care și-a ales o nouă conducere, dar și a tuturor actelor subsecvente acestor documente. Suspendarea provizorie operează până la soluționarea definitivă a dosarului nr. 26120/3/2026, aflat pe rolul Tribunalului Bucureşti - Secţia a V-a Civilă, în care se judecă anularea acelorași acte.

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Concret, este vorba despre suspendarea provizorie a Hotărârilor 01 și 02 ale Congresului Extraordinar al Partidului Naţional Liberal din data de 21.06.2026, dar și a „Hotărârii Congresului Extraordinar al PNL din data de 21.06.2026 prin care s-a aprobat alegerea organelor de conducere ale Partidului Naţional Liberal, adoptată ca urmare a aprobării moţiunii «Modernizare cu rădăcini» , potrivit procesului-verbal al desfășurării lucrărilor Congresului Extraordinar al PNL din data de 21.06.2026”.

Hotărârea Tribunalului București este executorie de drept, putând fi atacată în termen de 5 zile de la pronunţare.

Proces cu scandal și cereri de recuzare

Tribunalul București avea de soluționat acest proces, intentat de membri ai Partidului Național Liberal care i se opun lui Ilie Bolojan, în care reclamanții au chemat în judecată formațiunea liberală și pe președintele acesteia, solicitând, de această dată, suspendarea provizorie, prin ordonanță președințială, a executării efectelor hotărârilor adoptate la Congresul Extraordinar al PNL din data de 21 iunie 2026. Această cerere a fost, de asemenea, înregistrată la Secția a III-a Civilă a Tribunalului București.

În acest dosar, procesul a demarat la data de 1 iunie 2026, dar cu o amânare a judecării cauzei pentru ieri, 8 iulie 2026.

Ei, bine, de această dată PNL - aripa Bolojan a făcut act de prezență și a căutat să tergiverseze soluționarea cauzei. Lucrurile au degenerat, iar apărarea lui Ilie Bolojan a formulat o cerere de recuzare a judecătorului de caz. Cererea de recuzare a fost respinsă, ca neîntemeiată, urmând ca această hotărâre să poată fi contestată, calea de atac urmând, la rândul ei, să fie judecată odată cu fondul.

Apel într-un alt proces, pierdut pe fond

Partidul Național Liberal, prin Ilie Bolojan în calitate de președinte, a atacat cu apel, la Curtea de Apel București, și hotărârea Tribunalului București nr. 965 din data de 1 iulie 2026, prin care judecătorii au suspendat provizoriu executarea și efectele Hotărârii nr. 1 din 19 iunie 2026 a Consiliului Național al PNL, în urma căreia s-a decis organizarea unui congres extraordinar al Partidului Național Liberal în data de 21 iunie 2026.

Apelul a fost înregistrat marți, 7 iulie 2026, pe rolul Secției a III-a Civilă a Curții de Apel București, procesul având ca obiect ordonanța președințială în materia partidelor politice.

La data de 26 iunie 2026, contestatarii lui Ilie Bolojan din interiorul Partidului Național Liberal au depus la Tribunalul București o acțiune în care au cerut suspendarea provizorie, prin ordonanță președințială a executării efectelor hotărârilor adoptate de Consiliul Național Extraordinar al PNL, chiar înaintea votului din Parlament pentru învestirea Guvernului Veștea.

Reclamanții din acest proces sunt Monica Anisie (senator PNL), Andrei Baciu (deputat PNL), Lucian Bode (deputat PNL), Rareș Bogdan (europarlamentar PNL), Sorin Cîmpeanu (senator PNL), Alina Gorghiu (deputat PNL), Ion Iordache (deputat PNL), Ciprian Pandea (deputat PNL), Sebastian Mihai Rusu (deputat PNL), Eugen Scarlat (deputat PNL), Dragoș Soare (primarul PNL al municipiului Slobozia și fost președinte al Organizației județene a PNL Ialomița), Ionuț Stroe (deputat PNL), Hubert Thuma (președintele PNL al Consiliului Județean Ilfov și fost președinte al Organizației județene a PNL Ilfov), Adrian Veștea (fost prim-vicepreședinte al Partidului Național Liberal, ex-prim-ministru desemnat de către președintele României, Nicușor Dan, și președintele PNL al Consiliului Județean Brașov) și Mihail Veștea (senator PNL).

Deși nu recunoaște hotărârea, o atacă

În acest context, la data de 1 iulie 2026, Tribunalul București a admis, în parte, cererea de chemare în judecată, formulată de acești reclamanți, în contradictoriu cu pârâtul Partidul Național Liberal, prin președintele Ilie Bolojan, și a suspendat provizoriu executarea efectelor Hotărârii Consiliului Național Extraordinar al PNL cu numărul 1 din data de 19 iunie 2026, până la soluționarea definitivă a dosarului nr. 26127/3/2026, aflat, de asemenea, pe rolul Tribunalului București, la Secția a V-a Civilă, în care aceiași reclamanți solicită instanței anularea efectelor hotărârilor Consiliului Național Extraordinar al Partidului Național Liberal din data de 19 iunie 2026.

Iată, așadar, că Ilie Bolojan, în calitate de președinte al PNL, nu doar că avea cunoștință despre această hotărâre judecătorească de suspendare provizorie a actului prin care s-a aprobat organizarea unui congres extraordinar, dar a și atacat-o cu apel. Curtea de Apel București nu a alocat, până în prezent, un prim termen de judecată în această cale de atac exercitată de conducerea Partidului Național Liberal.

Culmea tupeului: Vrea validarea modificărilor la Statut, tot la Tribunalul București

În ciuda faptului că, în acest moment, hotărârea prin care a fost convocat, de către Consiliul Național Extraordinar al PNL, Congresul Extraordinar al PNL a fost suspendată provizoriu pe cale judecătorească, actuala conducere a PNL nu așteaptă să vadă ce va decide justiția, în apel, și forțează validarea juridică a procesului intern contestat, chiar înainte de soluționarea litigiilor care ar putea să-i anuleze întregul efort de a-l înscăuna pe Ilie Bolojan ca „împărat” al partidului.

Concret, tot marți, 7 iulie 2026, Partidul Național Liberal, în calitate de petent, a înaintat aceleiași Secții a III-a Civilă a Tribunalului București și cererea privind aprobarea modificării actului constitutiv al partidului, în speță a Statutului (VEZI FACSIMIL), așa cum s-a stabilit la congresul extraordinar contestat și care face obiectul litigiilor aflate pe rolul aceleiași instanțe. Cauza, pe fond, a fost înregistrată și face obiectul Dosarului nr. 27598/3/2026. Judecătorii nu au alocat încă un prim termen de judecată în această cauză.

De altfel, PNL anunțase oficial, imediat după pronunțarea de către Tribunalul București a hotărârii pe fond, prin care au fost suspendate provizoriu efectele hotărârii Consiliului Național Extraordinar, că decizia nu influențează în mod direct partidul. Mai mult, liberalii pro-Bolojan susțin că hotărârile Congresului contestat sunt în vigoare, iar justiția nu poate afecta hotărârile adoptate de acest congres.

De asemenea, PNL a atacat-o inclusiv pe judecătoarea de caz, Mihaela Luciani, acuzând-o de conflict de interese, pe motiv că aceasta a fost delegată de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) și că a lucrat la Ministerul Justiției, în perioada în care Alina Gorghiu, una dintre reclamante, ocupa funcția de ministru al Justiției. Susținătorii lui Ilie Bolojan din PNL contestă inclusiv modul în care au fost alcătuite completele care judecă dosare având ca obiect situațiile partidelor politice. Această atitudine publică și oficială a PNL a fost taxată atât de Tribunalul București, cât și de Consiliul Superior al Magistraturii, precum și de toate conducerile Curților de Apel din România.

Alte șapte litigii, între aceleași tabere din PNL, așteaptă să fie soluționate

Această situație litigioasă, care are loc în interiorul Partidului Național Liberal, pare desprinsă dintr-un film și arată câți bani dau politicienii pe activitatea instanțelor de judecată. Schema folosită pentru validarea operațiunii de acaparare a puterii în interiorul partidului de către Ilie Bolojan pare a fi una foarte ingenioasă.

Așa cum vom arăta puțin mai jos, între cele două tabere există, cel puțin până în acest moment, nouă litigii în justiție. Două au fost soluționate, restul așteaptă verdictul. Iar totul a plecat din ziua de 15 iunie 2026, când Biroul Politic Național al PNL a adoptat două decizii, una de sancționare cu excludere a tuturor membrilor de partid care, în calitatea de parlamentari, ar fi urmat să voteze pentru învestirea Guvernului Veștea, respectiv a doua care să convoace Consiliul Național Extraordinar, în cadrul căruia să se convoace congresul extraordinar, în vederea alegerii unei noi conduceri a PNL, cu un nou Statut. Miza fiind înlăturarea din conducerea PNL a celor care nu sunt de acord cu Ilie Bolojan.

Tribunalul Ilfov a suspendat, în aceeași zi, provizoriu, cele două decizii ale Biroului Politic Național, ceea ce, practic, înseamnă că și convocarea Consiliului Național care a convocat, la rândul lui, Congresul Extraordinar a fost suspendată. Cu toate acestea, și Consiliul Național, și Congresul Extraordinar au fost organizate fără a se ține cont de decizia instanței. Ulterior, Tribunalul București a suspendat provizoriu efectele hotărârii Consiliului Național prin care a fost convocat Congresul Extraordinar. Nici de această dată, conducerea PNL nu a ținut cont de decizia instanței, pe care, pe de o parte, a atacat-o cu apel și, pe de altă parte, a ignorat-o cu desăvârșire, de vreme ce PNL a depus la Tribunalul București o cerere de validare a modificărilor Statutului, operate la acest congres.

Lista proceselor

Revenind la „OPIS-ul” litigiilor, acesta, excluzând cele două procese deja judecate pe fond, la Tribunalul Ilfov și la Tribunalul București, arată în felul următor: