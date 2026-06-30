Tensiune maximă în tabăra lui Ilie Bolojan: Judecătorii amână verdictul crucial pentru conducerea PNL

Magistrații Tribunalului București au analizat ordonanța președințială depusă de tabăra anti- Bolojan și au amânat pentru mâine, la ora 15.00, pronunțarea în acest caz.

Contestatarii lui Ilie Bolojan au cerut prin ordonanță președințială depusă la instanță să se suspende provizoriu efectele hotărârii Consiliului Naţional Extraordinar PNL prin care a fost convocat Congresul PNL:

Reclamanții sunt: Monica Anisie, Andrei Baciu, Lucian Bode, Rareș Bogdan, Sorin Câmpeanu, Alina Gorghiu, Ion Iordache, Aneta Matei, Ciprian Pandea, Nicoleta Pauliuc, Sorin Prișcă, Rusu Sebastian, George Scarlat, Dragoș Soare, Ionuț Stroe, Thuma Hubert, Adrian Veștea și Mihail Veștea.

Pârâții sunt: PNL prin Ilie Bolojan, Ilie Bolojan, președinte PNL și Dan Motreanu, secretar general PNL.

Au fost depuse la Tribunalul București acțiuni prin care se contestă în instanță hotărârile Congresului Extraordinar al PNL din 21 iunie 2026, întemeiate, la rândul lor, pe hotărâri nelegale ale Consiliului Național Extraordinar din 19 iunie 2026, precum și actele adoptate în temeiul acestora, arată contestatarii.

4 procese a intentat tabăra anti-Bolojan la Tribunalul București, prin care a cerut:

Anularea Hotărârii Congresului Extraordinar al PNL nr. 01/2026 din 21 iunie 2026, care instituie excluderea „de drept” a membrilor ce votează, susțin sau participă la formarea unui guvern cu PSD în afara liniei politice stabilite;

Anularea Hotărârii Congresului Extraordinar al PNL nr. 02/2026 din 21 iunie 2026, prin care s-a solicitat demisia mai multor membri și s-a mandatat declanșarea procedurilor de excludere a acestora;

Anularea actului de alegere a noii conduceri a partidului prin moțiunea „Modernizare cu rădăcini” (Președinte, Prim-vicepreședinte, Secretar General și cei opt Vicepreședinți);

Anularea actului de ratificare a modificărilor Statutului PNL;

Contestatarii au cerut lipsirea de efecte a actelor subsecvente adoptate în temeiul lor. Printre motivele de nelegalitate sesizate se numără:

Hotărârile au fost adoptate prin aplicarea unui proiect de Statut care nu intrase în vigoare și care, potrivit Legii nr. 14/2003, nu putea produce efecte juridice înainte de încuviințarea sa de către Tribunalul București. La data Congresului, acest proiect nu fusese nici comunicat instanței, nici încuviințat, nici publicat în Monitorul Oficial, singurul statut apt să producă efecte fiind cel aprobat în 2025.

Convocarea și organizarea Congresului Extraordinar au fost nelegale, fiind întemeiate pe hotărârile Consiliului Național Extraordinar din 19 iunie 2026 — acte lipsite de temei statutar valid — și realizate fără justificarea unei situații excepționale și a unei urgențe reale, condiții impuse pentru derogarea de la regula întrunirii ordinare.

Excluderea „de drept” instituită prin hotărâri încalcă procedura disciplinară statutară, dreptul la apărare și o hotărâre judecătorească executorie de suspendare. Prin Sentința civilă nr. 1016/2026 din 18 iunie 2026, Tribunalul Ilfov dispusese deja suspendarea provizorie a executării unor măsuri identice ca obiect.

Desfășurarea Congresului a fost afectată de nereguli procedurale: nerespectarea termenului de comunicare a listelor de delegați, verificarea incompletă a cvorumului, lipsa proceselor-verbale de constituire și de numărare a voturilor, prezentarea părtinitoare a punctelor supuse votului și conceperea unui buletin de vot fără opțiunile de respingere și de abținere.

Ca atare, ei cer instanței admiterea cererilor și constatarea lipsei de efecte juridice a hotărârilor contestate și a tuturor actelor adoptate în temeiul acestora.

Tribunalul București va judeca miercuri, 1 iulie, ora 12.00, și ordonanța președințială depusă de contestatari prin care se cere suspendarea efectelor hotărârilor Congresului Extraordinar al PNL.

Zilele trecute, Tribunalul Ilfov a suspendat mai multe decizii adoptate de conducerea PNL, condusă de președintele Ilie Bolojan, în urma unor acțiuni în instanță. Tribunalul Ilfov a suspendat în timp record efectele hotărârilor Biroului Politic Național (BPN) al PNL. Aceste decizii vizau sancționarea parlamentarilor liberali care ar fi votat împotriva directivelor partidului la învestirea unui eventual Guvern Veștea.

Aceiași 16 parlamentari din tabăra anti-Bolojan au solicitat ulterior Tribunalului Ilfov și suspendarea convocării Consiliului Național Extraordinar, respectiv a Congresului Extraordinar al PNL.

(sursa: Mediafax)