Tarnița-Lăpuștești, hidrocentrală româno-franceză de peste un miliard de euro

Compania Hidroelectrica a convocat pentru data de 27 ianuarie Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) pentru avizarea mai multor proiecte de investiții. Unul dintre cele mai importante puncte înscrise pe ordinea de zi se referă la un proiect care datează de dinainte de 1989 și anume construirea unei mari hidrocentrale cu acumulare prin pompaj la Tarnița-Lăpuștești, în județul Cluj. Relansat de fostul ministru al Energiei Sebastian Burduja, proiectul a reușit să atragă interesul a doi giganți din industria energetică, dar este încă departe de momentul în care putem vorbi despre începerea lucrărilor.

Vechiul proiect al hidrocentralei Tarnița-Lăpuștești prevedea ca ea să fie construită pe parcursul a 5-7 ani, la 30 de kilometri de orașul Cluj-Napoca, pe valea râului Someșul Cald. Unitatea era prevăzută să aibă patru grupuri de 250 MW fiecare, scopul ei fiind echilibrarea sistemului energetic național, în perspectiva potențialei intrări în funcțiune a reactoarelor 3 și 4 de la centrala nucleară de la Cernavodă, dar și ca urmare a majorării puterii instalate în centrale eoliene și solare, cu producție intermitentă, potrivit studiului de fezabilitate realizat în 2008 și actualizat ulterior în 2014. Costurile investiției au fost estimate la peste un miliard de euro la începutul anilor 2010.



Ce prevede asocierea

Conform convocatorului AGEA, la prima poziție a ordinii de zi figurează înființarea de către „SPEEH Hidroelectrica SA împreună cu EDF power solutions International a unei societăți mixte/asociere în participație (Joint Venture Company - JVC) în cote egale de 50% - 50% fiecare”. Scopul acestei asocieri este de a porni proiectul hidrocentralei cu acumulare prin pompaj Tarnița-Lăpuștești. În măsura în care, în urma derulării fazei de prefezabilitate, părțile identifică soluții de dezvoltare a proiectului care sunt reciproc avantajoase și decid continuarea dezvoltării proiectului și trecerea la faza a doua, în vederea pregătirii deciziei finale de investiție, precum și dacă vor continua finanțarea, construcția, operarea și întreținerea proiectului, cele două companii vor modifica corespunzător acordul acționarilor printr-un act adițional.

Actualizarea studiului de fezabilitate, încercări eșuate

În anul 2023, Societatea de Administrate a Participațiilor în Energie S.A. („SAPE”) a făcut demersuri în vederea relansării proiectului hidrocentralei cu acumulare prin pompaj („CHEAP”) situată în Tarnița și Lăpuștești pe râul Someșul Cald, în județul Cluj, centrală ce va utiliza apa din lacurile Tarnița și Lăpuștești. Această centrală ar fi prima de acest tip din România și va contribui semnificativ la stabilizarea rețelei electrice naționale, în special în contextul integrării surselor regenerabile de energie. În acest sens, a lansat proceduri pentru actualizarea studiului de fezabilitate printr-un proces de licitație competitivă pe 30 octombrie 2023. Acest proces a fost declarat nereușit și anulat, deoarece niciun ofertant nu a depus o ofertă conformă. În ianuarie 2024, SAPE a lansat o nouă procedură de achiziție pentru același studiu de fezabilitate, prelungind termenul de depunere a ofertelor până la 17 iunie 2024, fără un rezultat concludent.

Puncte tari și dezavantajele proiectului

Costul de exploatare a centralei hidroelectrice cu acumulare prin pompaj este scăzut comparativ cu alte tipuri de centrale energetice şi un CHEAP are o durată de viaţă lungă, de circa 80-100 de ani, se arăta într-o prezentare a proiectului realizată de Comisia Națională de Prognoză 2019. CHEAP pot avea o capacitate instalată de 1.000-3.000 MW și un timp de reacție rapid față de capacitatea instalată, de câteva secunde. Eficienţa este de aproximativ 75-80%. Centralele de pompaj sunt imune la creșterea prețului la petrol, gaz sau cărbune și nu solicită import de combustibil. Un dezavantaj este dependenţa proiectării de geomorfologia locației. În cea mai mare parte, constrângerile geologice sunt cauza unor construcții dificile.

S-a semnat un memorandum de înțelegere

În noiembrie 2024, Ministerul Energiei a semnat un Memorandum de Înțelegere cu Itochu Corporation pentru dezvoltarea investiției Tarnița-Lăpuștești, ca plan alternativ pentru demararea actualizării studiilor de fezabilitate. Gigantul japonez Itochu și divizia internațională a grupului francez EDF au contactat Hidroelectrica cu o propunere de MoU tripartit, exprimându-și interesul de a evalua cele mai eficiente modalități de abordare, respectiv de participare la toate etapele necesare implementării proiectului Tarnița - de la studiul de fezabilitate, până la proiectare și execuție. Ulterior, discuțiile s-au purtat doar cu reprezentații EDF. În cadrul unor noi discuții cu Ministerul Energiei, EDF și Hidroelectrica și-au exprimat interesul comun de a fi dezvoltatori și coinvestitori în proiectul CHEAP Tarnița.

Cine este EDF power solutions International

Rezultată din fuziunea EDF Renewables cu Divizia Internațională a Grupului EDF, EDF power solutions International este o companie globală de energie care reunește expertiza celor două companii pentru a furniza soluții de energie regenerabilă și cu emisii scăzute de carbon la nivel mondial, activând în peste 25 de țări, cu aproximativ 10.000 de angajați. Compania dezvoltă, construiește și operează facilități energetice, precum parcuri eoliene și centrale solare, oferind, totodată, servicii pentru stocarea energiei, optimizarea rețelelor și reducerea amprentei de carbon, inclusiv soluții de mobilitate electrică și hidrogen. Portofoliul său acoperă întregul lanț valoric al energiei regenerabile și al energiei cu emisii scăzute de carbon, incluzând: dezvoltarea, construcția și exploatarea unităților de producție a energiei electrice (eoliană, solară, hidroenergie, biomasă); soluții flexibile de alimentare cu energie, precum stocarea în baterii și hidroenergia prin pompare; reducerea amprentei de carbon a clienților prin servicii precum mobilitatea electrică, utilizarea hidrogenului și implementarea sistemelor off-grid.

Hidroelectrica vrea să cumpere o hidrocentrală cu acumulare prin pompaj

Tot pe ordinea de zi a AGEA din 27 ianuarie figurează și achiziționarea de servicii juridice în vedere cumpărării hidrocentralei cu acumulare prin pompaj Frasin-Pângărați din zona Bicaz, de 300 MW, odată ce va fi terminată. Proiectul centralei hidroelectrice cu acumulare prin pompaj (CHEAP) Frasin-Pângărați de pe râul Bistrița, a obținut prima dată aviz tehnic de racordare (ATR) în 2012, estimându-se că producția de energia avea să demareze în 2017, însă proiectul s-a blocat mai mulți ani. El a fost cumpărat ulterior de compania Hidro Blue Energy SRL, companie care este deținută, potrivit Termene.ro, de Iulius Holding Developments, firmă controlată de om de afaceri Iulian Dascălu, cel mai mare dezvoltator de mall-uri din România. Hidroelectrica operează în aceeași zonă centrala Dimitrie Leonida, una dintre cele mai mari de pe râurile interioare din România, cu o putere de 201 MW, care folosește apa din amenajarea hidroenergetică Bicaz. Atunci când a gândit proiectul inițial, dezvoltatorul voia să folosească actualul lac de acumulare Bicaz ca rezervor inferior al noii centrale cu acumulare prin pompaj Frasin-Pângărați.