Reuters: NATO pregătește desfășurarea rapidă a zeci de mii de soldați în estul Europei

Alianța Nord-Atlantică va consolida apărarea flancului estic printr-o nouă structură menită să faciliteze desfășurarea rapidă de forțe în Letonia și Estonia în cazul unui război cu Rusia, au declarat două surse pentru agenția Reuters.

În prezent, forțele NATO din Estonia, Letonia și Lituania, precum și din nordul Poloniei se află sub comanda unui singur cartier general multinațional din orașul Szczecin din Polonia.

Unul dintre oficialii militari a declarat pentru Reuters că o astfel de nouă structură în regiune va permite Alianței să mobilizeze „forțe masive cu rapiditate”.

Atunci când este pe deplin operațional, un corp de armată comandă, de obicei, trei divizii, adică între 40.000 și 60.000 de soldați.

Germania și Olanda, în coordonare cu NATO, au ajuns la un acord privind alocarea Corpului germano-olandez, cu sediul în orașul german Münster, pentru apărarea Letoniei și Estoniei, au declarat marți surse militare pentru Reuters.

Momentan, nu este clar când va intra în vigoare decizia şi câte trupe vor intra sub comanda noii unităţi a cartierului general în cazul unui conflict, mai notează sursa citată.

Informația vine în contextul în care oficialii NATO au avertizat de mai multe ori, odată cu invazia Rusiei în Ucraina, că Moscova ar putea lansa un atac la scară largă asupra unui stat NATO până la sfârșitul acestui deceniu.

În replică, Rusia neagă aceste acuzații și susține că Alianța Nord-Atlantică alimentează tensiunile prin extinderea în teritoriile vecine.

(sursa: Mediafax)