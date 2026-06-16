Un judecător CCR explică, într-o opinie separată, de ce Ordonanța privind SAFE trebuia să fie declarată neconstituțională

Acesta arată că ordonanța are doar un singur articol care are legătură directă sau indirectă cu programul industriei de apărare a Europei, restul vizând alte domenii de activitate. Spre exemplu, se exceptează comunele cu peste 20.000 de locuitori de la prevederea reducerii personalului cu 30%. De asemenea, se modifică anumite reglementări privind mandatele membrilor supleanți în consiliile locale, dar și mandatele președinților de consilii județene. Magistratul CCR arată că aceste reglementări trebuiau să fie declarate neconstituționale, deoarece încalcă principiul unicității legii.

Judecătorul Curții Constituționale Gheorghe Stan este singurul dintre membrii Curții care a formulat o opinie separată la Decizia CCR nr. 589 din 4 iunie 2026 referitoare la obiecția de neconstituționalitate a legii privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului privind modificarea și completarea OUG 62/2025 privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului UE 2026/1106 de instituire a instrumentului SAFE.

Acțiunea a fost formulată de grupurile parlamentare ale AUR și SOS România și a fost respinsă, cu majoritate de voturi, de Plenul Curții Constituționale. Însă în dezacord cu soluția pronunțată în opinia majoritară, judecătorul Gheorghe Stan consideră că obiecția de neconstituționalitate trebuia să fie admisă și să fie constatată neconstituționalitatea legii criticate. Stan susține că, potrivit jurisprudenței constante a CCR, orice act normativ nu poate viza decât un singur domeniu de reglementare, precum și domenii aflate în conexitate directă cu acesta, pentru a respecta principiul unicității de reglementare, componentă a principiului legalității.

„Ori în Decizia nr. 727 din 13 decembrie 2023, Curtea Constituțională a statuat că o inițiativă legislativă trebuie să vizeze relații sociale omogene pe care să le reglementeze în mod unitar. În caz contrar, s-ar ajunge la situația inadmisibilă ca, printr-o lege, să se reglementeze relații sociale variate, fără legătură între ele”, se notează în această opinie separată.

Actul normativ nu întrunește toate condițiile legale

Gheorghe Stan atrage atenția asupra faptului că legea criticată „încalcă principiul reglementării în materie. Este adevărat că un act normativ poate cuprinde reglementări și din alte materii conexe, însă această posibilitate intervine numai în măsura în care reglementările conexe sunt indispensabile realizării scopului urmărit prin acest act”.

Obiectul de reglementare al Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 21/2026 îl constituie modificarea și completarea OUG 62/2025, adică programul SAFE, care oferă asistență financiară statelor membre ale UE, permițându-le acestora să realizeze investiții publice urgente și majore în sprijinul industriei europene de apărare, ca răspuns la actuala situație de criză. Însă, așa cum arată judecătorul CCR Gheorghe Stan, numai primul articol din Ordonanța criticată are legătură cu acest obiect de reglementare. Celelalte prevederi ale OUG-ului se referă la cu totul alte domenii. Mai exact, se modifică articolul II din Legea nr. 102/2024 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de Redresare și Reziliență.

Apoi, se modifică OUG nr. 124/2021 privind stabilirea acelorași reglementări, dar se instituie și o excepție de la prevederile OUG 7/2026 referitoare la exceptarea UAT-urile de la nivelul comunelor cu peste 20.000 de locuitori de la reducerea cu 30% a posturilor. De asemenea, se modifică mai multe articole din Codul Administrativ cu privire la validarea mandatelor supleanților pe durata mandatului consiliului local, la validarea alegerii președintelui consiliului județean și la ocuparea unei funcții publice în baza unui raport de serviciu cu timp parțial.

Nota de fundamentare spune una, ordonanța - alta

„Reiese, astfel, cu claritate că aceste dispoziții din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 21/2026 reglementează domenii și măsuri legislative fără vreo legătură directă sau indirectă cu punerea în aplicare a instrumentului SAFE sau cu consolidarea industriei europene de apărare”, precizează judecătorul CCR Gheorghe Stan.

Autorul opiniei separate mai arată că politicile legislative nu vizează nicio măsură de punere în aplicare a instrumentului SAFE. „Astfel, având în vedere jurisprudența Curții Constituționale, articolele II - IV din Ordonanța de Urgență aprobată prin legea criticată contravin dispozițiilor articolului 1, alineat 5 din Constituție privind principiul unicității de reglementare, ca parte a principiului legalității”, se precizează în documentul citat.

Magistratul constituțional mai reține faptul că Guvernul poate adopta ordonanțe de urgență, dar doar în anumite condiții, întrunite în mod cumulativ.

Astfel, trebuie să existe o situație extraordinară, reglementarea acesteia să nu poată fi amânată și să existe o urgență care să fie menționată în cuprinsul ordonanței.

„Situațiile extraordinare exprimă un grad mare de abatere de la obișnuit sau comun, în sensul că existența lor nu depinde de voința Guvernului”, subliniază Gheorghe Stan.

Acesta mai precizează că în Nota de Fundamentare și în preambulul ordonanței de urgență se face referire doar la „necesitatea creării unui cadru instituțional clar, coerent și funcțional (…) care să permită absorbția eficientă și la termen a asistenței financiare acordate României de către Comisia Europeană în cadrul instrumentului SAFE și, totodată, să asigure derularea corespunzătoare a achizițiilor incluse în Planul de investiții pentru industria europeană de apărare în exercițiul bugetar 2026”.

„Toate aceste aspecte menționate de Guvern în Nota de Fundamentare se circumscriu unui cadru instituțional și financiar necesar instrumentului SAFE. Însă în legătură cu articolele II - IV din ordonanța de urgență, Guvernul nu a justificat în niciun fel necesitatea adoptării acestuia prin ordonanță de urgență și nici nu au legătură cu cadrul instituțional și financiar necesar SAFE”, mai arată judecătorul CCR Gheorghe Stan.

Gheorghe Stan: Atât ordonanța, cât și legea de aprobare încalcă Constituția

Concluzia acestei opinii separate, redactate de magistratul Gheorghe Stan și publicată, odată cu decizia majoritară, în Monitorul Oficial al României, este clară. „În consecință, apreciez că atât Legea pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 21/2026 pentru modificarea și completarea OUG nr. 62/2025 privind unele măsuri de punere în aplicare a Regulamentului UE 2026/1106 al Consiliului, din 27 mai 2025 de instituire a instrumentului „Acțiunea pentru Securitatea Europei (SAFE), prin consolidarea industriei europene de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cât și dispozițiile articolelor II - IV din Ordonanța de Urgență nr. 21/2026 sunt neconstituționale”, se arată în documentul citat.

Asta, deoarece aceste articole se încadrează în prevederile articolului 1 alineatul 5 și ale articolelor 115 alineat 4 din Constituția României.