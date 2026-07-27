Coaja de pepene, comoara ascunsă a compostului pentru o grădină de vis

Experții citați de Gardening Know How atrag atenția că, deși fructul nu reprezintă un îngrășământ în sine, acesta poate deveni o sursă valoroasă de materie organică după descompunere, contribuind la îmbunătățirea structurii solului și la reținerea umidității.

Compostarea, cea mai eficientă soluție

Din punct de vedere al compostării, pepenele - atât pulpa, cât și coaja - se încadrează în categoria materialelor „verzi", bogate în azot, alături de resturile de legume și fructe proaspete. Pentru o descompunere corectă, aceste materiale „verzi" trebuie echilibrate cu materiale „maro", bogate în carbon - frunze uscate, carton mărunțit, ziare sau paie. Specialiștii recomandă un raport aproximativ de 3 părți material maro la o parte material verde, exact pentru a evita excesul de umiditate specific pepenelui, care conține în proporție covârșitoare apă.

Specialiștii recomandă ca pepenele să fie tăiat în bucăți mici (de câțiva centimetri) înainte de a fi introdus în compost, inclusiv coaja, care se descompune mai lent decât pulpa, tocmai din cauza texturii mai dure. Bucățile tăiate trebuie amestecate imediat cu materialele uscate și îngropate în centrul grămezii de compost, nu lăsate la suprafață - astfel se evită atât apariția mirosurilor neplăcute, cât și atragerea dăunătorilor.

Un detaliu practic util: raportul ideal carbon-azot pentru un compost sănătos e de aproximativ 30:1, iar pepenele, cu conținutul lui ridicat de apă și zahăr, poate perturba rapid acest echilibru dacă e adăugat în cantități mari, fără suficient material uscat care să absoarbă excesul de umiditate. Semnul clar al unui dezechilibru e mirosul - un compost bine gestionat nu ar trebui să miroasă neplăcut; dacă apare un iz de ouă stricate sau sulf, înseamnă că grămada a devenit anaerobă, din lipsă de oxigen, cauzată de exces de umiditate.

Pentru cei care preferă compostarea cu ajutorul râmelor (vermicompostare), coaja de pepene, tăiată mărunt, poate fi adăugată direct în cutia cu râme, alături de alte resturi de bucătărie, respectând aceeași regulă de echilibru între materiale verzi și maro.

Îngroparea directă în sol - o alternativă simplă

O altă metodă este îngroparea resturilor de pepene într-un șanț cu o adâncime de aproximativ 30 de centimetri. După acoperirea cu un strat suficient de pământ, microorganismele și râmele transformă treptat materia organică în humus. Specialiștii recomandă însă ca terenul să nu fie plantat imediat, deoarece procesul de descompunere consumă temporar azotul din sol - practic, plantele nou-plantate ar concura cu bacteriile de descompunere pentru același nutrient, cu efecte negative asupra creșterii lor.

Poate atrage fluturii în grădină

Câteva felii de pepene prea copt pot servi și ca sursă de hrană pentru fluturi și alte insecte polenizatoare, în special spre sfârșitul verii, când florile produc mai puțin nectar. Zaharurile rezultate în urma fermentării reprezintă o sursă suplimentară de energie pentru aceste insecte.

Pentru a evita atragerea viespilor sau a furnicilor în apropierea locuinței, recipientul cu fruct trebuie amplasat într-o zonă retrasă a grădinii și curățat periodic, iar feliile trebuie înlocuite la fiecare două-trei zile.

Ce greșeli trebuie evitate

Specialiștii avertizează că un pepene întreg lăsat la suprafața solului nu va fertiliza plantele și poate atrage rozătoare sau alte animale. Pulpa rămasă pe coajă atrage, de asemenea, dăunători mai repede decât o coajă curățată bine - motiv pentru care unii specialiști recomandă chiar clătirea rapidă a bucăților de coajă, pentru a îndepărta excesul de zahăr rezidual, înainte de a le introduce în compost.

De asemenea, semințele pot germina ulterior dacă ajung într-un compost care nu atinge temperaturi suficient de ridicate pentru a le distruge - fenomen posibil în special în compostul „rece" (grămezile obișnuite de curte, întoarse periodic, dar care nu ajung la temperaturi foarte ridicate în interior), spre deosebire de compostul „fierbinte", gestionat activ, capabil să atingă temperaturi suficiente pentru a elimina majoritatea semințelor și a agenților patogeni. Pentru cei care nu vor să găsească, din întâmplare, plante de pepene răsărite printre legume anul următor, soluția simplă e îndepărtarea semințelor înainte de compostare, sau acceptarea riscului ca pe cea mai simplă cale de reciclare naturală a resturilor de vară.

Citește și: Secretul cojilor de ouă, trucul grădinarilor iscusiți