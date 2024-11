Militarii în rezervă dau o lovitură preventivă în Piața Victoriei, de teama înghețării pensiilor

Existența actualei Legi nr. 559/2024 pentru pensiile militarilor este consecința acțiunilor mai multor organizații sindicale, de la începutul acestui an, până pe 25 octombrie, când a fost organizat un miting la care au participat peste 30.000 de oameni, în special rezerviști din structurile militare și polițiști nemulțumiți de salarii și pensii.

Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate (SCMD) cheamă din nou la protest, pe 29 noiembrie, toată societatea civilă, în special militari, polițiști și sindicate. Acțiunile de protest au început cu mitingurile din 9 mai și 7 iunie a.c., urmate de negocierile cu Guvernul. Sindicatele au continuat cu pichetarea sediilor PNL și PSD, în august și septembrie, la care au participat SCMD, SNPPC, FSANP și cinci asociații - ROMIL, ANCMRR-MApN, ANCMRR-MAI, AORR și LAPDM.

„Unitatea în acțiune a Societății Civile, inițiată de FSTFR și SCMD, pe 27 septembrie - prin mitingul de la Ministerul Muncii a fost exemplar ilustrată de mitingul din 25 octombrie. Pentru toată lumea, consecința a fost promisiunea făcută de premier celor două delegații, că solicitările lor vor fi rezolvate în două săptămâni. S-a concretizat, pentru rezerviști, prin trecerea în procedura de urgență a Proiectului legislativ Legea 559/2024, în Camera Deputaților și Senat”, explică Mircea Dogaru, președintele SCMD.

Dispute pe teme politice, în plină campanie electorală

Înainte de votul din Senat, rezerviștii și polițiștii se temeau de interferența unor asociații despre care au afirmat că ar fi fost create cu scopul de a bloca proiectul de lege. Inițial, la Camera Deputaților a fost reintrodus un articol considerat neconstituțional, pentru care USR deja anunțase că va trimite legea la Curtea Constituțională.

„La Senat a fost foarte bine, pentru că toți, în unitate, am cerut eliminarea Articolului 59/3, pe care subsemnatul a solicitat-o și a obținut-o, încă de acum două luni, de la prima discuție cu inițiatorii. Articolul a fost reintrodus, printr-un scandal monstru, în ajunul votării în Camera Deputaților. Obiecțiile exprimate de SCMD și susținute de toți, la Senat, au fost aceleași: nu poți da o lege pentru sau împotriva unui singur om, de teama media. Nu poți lua solda de grad, fără să îi iei și gradul - exemplul fiind cazul soldatului Victor Atanasie Stănculescu. Nu poți veni cu principii valabile în viața civilă, contrazicând legislația militară”, mai explică Dogaru.

Este vorba despre „amendamentul Ciucă”, introdus de PNL pentru creșterea pensiei lui Nicolae Ciucă, respins de PSD. Dincolo de lupta politică dintre partide sau de beneficiile președintelui PNL, unii dintre militari arată că la Curtea Constituțională se face o confuzie, pentru că s-a decis că nu pot fi mărite soldele de grad ale rezerviștilor care sunt demnitari sau parlamentari, deși nu ar trebui să se facă legătura între situația militară și cea civilă. „Amendamentul Ciucă” ar fi, din perspectiva militarilor rezerviști, doar o temă politică ce nu ar fi trebuit să apară în acest context, însă a fost inevitabil, fiind o perioadă de campanie electorală cu mize foarte mari pentru viitorii 5 ani.

Scandalul s-a mutat la Senat

La Senat a mai apărut - așa cum Jurnalul anunțase, înainte de vot - un nou amendament problematic. „Ne-am trezit și cu un amendament propus de un deputat și asumat mediatic de unii rezerviști care nu au habar că amendamente nu pot aduce, în Comisii, decât parlamentarii. Acest amendament a fost respins în Camera Deputaților, dar a reapărut la Senat. Am cerut toți să fie respins, neavând legătură cu subiectul, ci cu indexările și pensia suplimentară, dar nu am reușit decât să anulăm două alineate din trei. Cel rămas este susceptibil de a reduce șansele de normalizare prin creșterea soldelor de grad sau funcție, exact pentru marea masă a rezerviștilor - cei decuplați de la aplicarea prevederilor egalizatoare ale Legii 225/2015, prin Art.40 din OUG 57/2015, introdus, în mod fraudulos, în această OUG, cu aplicabilitate doar un an și care prevedea, exclusiv, salarizarea bugetarilor, în anul 2016”, mai spune președintele SCMD.

Anul viitor s-ar putea amâna

În urma scandalului din comisiile parlamentare și din cele două Camere ale Parlamentului, rezerviștii au obținut lărgirea ariei de cuprindere a inechităților care trebuie să fie îndreptate de noua lege, de la perioada 2017-2024, la 2015-2024. La mitingul care a avut loc pe 25 octombrie în Piața Victoriei din București, militarii care au trecut în rezervă înainte de anul 2017 au adus taloanele de pensie de anul acesta, pe luna în curs, pentru a arăta sumele infime pe care le primesc unii dintre ei, pentru că există pensii militare care pornesc de la 831 de lei. Astfel, s-a ajuns la soluția creșterii, prin noua lege, a soldelor de grad/funcție, care se vor plăti din bugetele structurilor din Apărare, începând cu 1 decembrie 2024, indiferent când se fac plățile, pentru că data aplicării de la 1 ianuarie 2025 ar fi făcut posibilă prorogarea noilor prevederi.

Prin acest artificiu al prorogării legilor a fost posibilă și neaplicarea altor acte normative, deși au fost promulgate, printre cele mai elocvente exemple fiind Legea salarizării sau Legea 127/2019, a pensiilor civile. Dacă noile prevederi s-ar aplica din ianuarie 2025, rezerviștii ar pierde și indexarea cu inflația pe anul viitor.

Posibile măsuri de austeritate, de anul viitor

După votul din Senat, noua lege a plecat la promulgare, iar acum se așteaptă decizia președintelui Iohannis, apoi eventuale contestații din partea senatorilor, deputaților sau a Avocatului Poporului. Abia după aceste etape va ajunge la publicare în Monitorul Oficial.

Rezerviștii care vor beneficia de noile modificări legislative se mai tem și de măsurile de austeritate care ar putea veni anul viitor, cerute de Fondul Monetar Internațional, pe fondul creșterii datoriei României la peste 52% din PIB. Pentru această problemă sunt chemați din nou în stradă rezerviștii și polițiștii, dar și sindicatele din celelalte domenii de activitate, pentru că măsurile de austeritate ar afecta pe toată lumea.

„Se va impune înghețarea salariilor și pensiilor, în timp ce taxele, impozitele și prețurile o vor lua razna. De aceea este esențial să ieșim în stradă pe 29 noiembrie! De două ori mai mulți, pentru ca viitorii miniștri și parlamentari să știe ce îi așteaptă, dacă preferă slujirii propriului popor, slujirea intereselor străine”, este îndemnul președintelui SCMD, Mircea Dogaru, organizatorul mitingului care va preceda următoarele două runde electorale, pentru viitorul președinte al României și pentru Parlament.

