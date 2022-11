Legea bacșișului aduce ospătarii înapoi, la hoteluri și restaurante

Acest sector economic are reguli diferite de alte domenii, peste tot în lume, iar o parte din plata pe care clientul o face pentru servicii merge către personalul restaurantelor și teraselor. Astfel, salariul angajaților este întotdeauna mai mic decât în cazul altor afaceri, iar la această problemă se adaugă și caracterul sezonier al unora dintre unitățile de alimentație publică. Prin legiferarea bacșișului, acesta se poate adăuga și la plata cu brățară electronică, la hoteluri sau card bancar, la orice terasă și restaurant din România. Sistemul este funcțional de mai mulți ani în alte țări.

De 20 de ani sunt greu de găsit ospătarii, bucătarii, barmanii și picolii, mai ales în afacerile sezoniere, pe Litoral, în Delta Dunării și în stațiunile montane. Situația a devenit mai gravă când mulți dintre cei care au plătit folosind cardul bancar sau brățara electronică nu au mai lăsat clasicul bacșiș. Astfel, locurile de muncă din turism au devenit și mai puțin atractive, mai ales pentru personalul cu experiență, care pleacă în străinătate. Legea bacșișului este un model european aplicabil și în România, după șapte ani de negocieri cu instituțiile statului.

Legea a fost făcută la propunerea asociației HORA, pentru reglementarea bacșișului pe modelul european, iar la începutul acestei săptămâni s-a supus spre dezbatere o lege de completare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale. „Ordonanța introduce noi reglementări legate și de fiscalizarea sumelor provenite din bacșiș. Organizația HORA a susținut de la început această reglementare a veniturilor de tip bacșiș, în esență fiind vorba despre o transparentizare a acestor venituri, care înseamnă nu doar o normalitate la nivel global, dar și venituri mai mari la bugetul de stat”, explică reprezentanții HORA.

Reglementările incluse în Raportul final al Comisiei definesc bacșișul ca fiind orice sumă de bani oferită în mod voluntar de client, în plus față de valoarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate, fiind aplicabil operatorilor economici care desfășoară activități corespunzătoare codurilor CAEN 5610 – Restaurante și 5630 – Baruri și alte activități de servire a băuturilor.

Nu este obligatoriu și se poate da în trei feluri

Nu se stabilește o sumă fixă pentru bacșiș, nu este obligatoriu să se plătească în plus, ci doar se poate face această plată fiscalizat. „Am avut un an îngrozitor, în 2019, când am angajat peste 200 de elevi de la liceele de alimentație publică și le-am promis că pe lângă salariu vor primi și bacșiș, din partea clienților, la restaurantul hotelului. Dar managerul a hotărât să introducem sistemul electronic de plată cu brățară. Oamenii veneau la masă, plăteau folosind brățara electronică, dar nu mai ofereau bacșiș. Mulți dintre cei angajați în luna mai au plecat deja la jumătatea verii și ne-a fost foarte greu să aducem personal. Vara, pe Litoral, în plin sezon, când totul e aglomerat și se muncește din greu, e aproape imposibil să găsești ospătari, mai ales dacă nu le poți da salarii atractive și dacă află că acolo nu au șanse să primească bacșiș. Noul sistem ajută la înregistrarea acestui tip de plată în sistemul electronic, pentru că mulți nu au bani cash la ei și nici nu puteau plăti în plus folosind carduri sau brățări electronice, pentru că nu se putea înregistra plata. Acum poate lăsa fiecare client suma pe care dorește să o dea suplimentar, iar banii ajung apoi la angajați”, explică un hotelier de pe litoral.

Clientul decide dacă dă bacșiș, iar suma poate fi plătită cash, prin card sau prin ordin de plată, în cazul facturilor. „În ultimii ani, acest subiect a fost adus de nenumărate ori, atât în discuție publică, în cadrul dialogurilor cu oficialitățile, cât și în mass-media, de fiecare dată toți participanții căzând de acord că este un pas firesc către o practică europeană, care numai în România nu era implementată până la această dată”, explică Ion Biriș, președintele organizației HORA. Această lege ar putea stimula tinerii să se angajeze în România, dacă vor ști că se pot baza pe venituri mai mari, garantate, din „tips”, în industria ospitalității, nu doar pe salariu.

Reprezentanții industriei ospitalității abia așteaptă să intre în vigoare Legea bacșișului, spunând că nu este o măsură de supraimpozitare, ci una care va aduce beneficii sectorului de activitate, având impact 100% pozitiv asupra tuturor celor care activează în această industrie.