Profesorii și „Fondurile Europene”, în prima linie. Revoluția sindicală din septembrie. „Dacă protestele mari vor fi la toamnă, riscul de a cădea Guvernul e mai mare”

Măsurile aplicate de Executiv în învățământul preuniversitar au creat deja „un dezastru” - spun sindicaliștii care vor ieși în stradă, de săptămâna viitoare. Protestele au fost anunțate oficial de preşedintele Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI), Simion Hăncescu. Liderul sindical a spus că aplicarea măsurii privind mărirea normei didactice duce la pierderea a 15.000 de posturi de profesor, dar mai grav este că 10.000 dintre acestea vor fi ale titularilor, nu ale suplinitorilor.

Sindicatele din învățământ s-au întâlnit pentru discuții cu vicepremierul Dragoș Anastasiu, care e departe de a putea înțelege situația din acest domeniu, iar dezamăgirea cadrelor didactice a crescut, în urma acestei negocieri eșuate.

„Am abordat probleme din educaţie şi am spus-o domnului Anastasiu răspicat: din păcate, sistemul educaţional este cel mai lovit prin planul 1 de măsuri şi cu un impact financiar nesemnificativ ca şi economie. Conform datelor pe care le ştim, în jur de 0,2% din PIB, o sumă foarte mică. Iar cea mai dură problemă care urmează să fie luată este cea legată de mărirea normei didactice. Am cerut astăzi foarte clar să se amâne cu cel puţin un an de zile, pentru că a mări norma didactică acum, conform simulărilor făcute, înseamnă dezastru şi nu folosesc cuvinte mari. Sunt foarte mulţi profesori cărora nu li se poate asigura norma de 20 de ore, practic vor intra în restrângere de activitate sau, aşa cum a spus-o ministrul Educaţiei, le-a recomandat să facă naveta, să meargă acolo unde găsesc ore, adică vor fi costurile din navetă mai mari decât cele două ore”, a explicat Hăncescu.

Profesorii titulari rămân fără posturi

Lovitura și mai puternică pe care au primit-o profesorii a fost adăugarea comasării inevitabile a școlilor la creșterea normei didactice. După ce au refăcut calculele inițiale, sindicatele din învățământ au ajuns la concluzia că nu suplinitorii vor ieși din sistem, cu precădere, ci profesorii titulari pe posturi. Iar mulți dintre cei care au susținut examenul de titularizare anul acesta s-ar putea să rămână fără posturile pentru care au participat la concurs.

„Se pierd 15.000 de posturi conform acestor măsuri, dar din cele 15.000, cu siguranţă cel puţin 10.000 vor fi dintre cei care sunt titulari. Mă refer încă o dată la profesori, cărora probabil li se vor diminua salariile, pentru că nu au cum să ajungă la 20 de ore, nu au cum să asigure în unităţile unde sunt titulari. Conform calculelor făcute de minister sunt 30.000 de posturi la plata cu ora, dar calculele matematice nu au nicio legătură cu realitatea. Sunt ore la plata cu ora în alte şcoli decât acolo. Am spus-o de multe ori, nu numai astăzi. N-am primit un răspuns foarte clar”, a mai explicat președintele FSLI.

Cadrele didactice, sindicatele din învățământ și directorii de școli au avertizat Guvernul, încă de la începutul perioadei în care au fost anunțate măsurile de austeritate, că prin calculele matematice eronate care stau la baza așa-zisei reforme se va ajunge la haos și nu va mai putea nimeni să gestioneze ceea ce se va întâmpla. Directorii unităților de învățământ se pregătesc deja să facă încadrările a treia oară, după ce s-a anunțat și creșterea numărului de elevi la clasă, situație care va duce la pierderea identității juridice a unui număr foarte mare de școli și licee, deci se va ajunge la comasarea lor. Cu toate că au fost lansate aceste avertismente, nimeni din Guvern nu a ținut cont de ele, iar orice încercare de negociere cu reprezentanții Executivului este sortită eșecului, de la început.

Haos și în administrația publică

O situație similară este și în administrația locală, unde angajații au anunțat greve și proteste de stradă. Nici în privința lor nu au avut succes încercările de negociere cu Executivul, iar primele domenii care se vor bloca, din cauza acelorași calcule matematice eronate care stau la baza „reformei”, sunt departamentele care lucrau pentru absorbția proiectelor cu fonduri europene.

Federația Națională a Sindicatelor din Administrație (FNSA) a încercat de mai multe ori să le explice membrilor Guvernului Bolojan de ce multe măsuri sunt greșite, însă discuțiile au fost fără succes. Liderul federației se teme că organizarea unor proteste cu un număr foarte mare de oameni abia din septembrie și nu acum ar fi periculoasă, din punct de vedere al stabilității politice.

„Noi nu vrem să dăm jos Guvernul, pentru că avem nevoie de stabilitate, dar cerem să ni se rezolve problemele. Scopul pare a fi exact căderea Guvernului, dacă se vor organiza proteste masive abia în luna septembrie, când va fi prea târziu. FNSA își dorește o reformă pentru depolitizare, pe care o cerem de mult timp. Măsura care presupune plecarea din sistem a categoriilor privilegiate, a celor care cumulează pensia cu salariul, este cerută de noi”, a declarat, pentru Jurnalul, Bogdan Șchiop, președintele FNSA.

Acesta spune că cei pensionați din sistemul de ordine publică și apărare s-au reangajat la Poliția Locală, la MAI sau în primării, deși cei care se pensionează după o viață de muncă în administrație nu se pot reangaja tot acolo.

Externalizarea serviciilor e „epurare politică”

FNAS acuză Guvernul Bolojan că pregătește o „epurare politică sub masca responsabilităţii, reformei și a eficienței”. „Guvernul României va concedia funcționarii publici şi personalul contractual din administraţia publică locală, precum şi pe cei din administraţia centrală, pentru a externaliza serviciile către firme de partid. Care îşi ,«freacă mâinile» nerăbdătoare să se conecteze la resursele bugetare. Aşa-zişii antreprenori, cu legături în lumea politică şi firme cu doi angajaţi, vor deveni peste noapte experţi în politici publice, în atragerea de fonduri europene, în taxe şi impozite, în asistenţă socială, în servicii oferite populaţiei”, arată FNSA.

Sindicaliștii subliniază faptul că „pentru externalizarea serviciilor nu există restricţii bugetare, nu este criză, aceasta apare brusc când instituţiile administraţiei publice locale trebuie să concedieze salariaţi”, iar firmele private ar putea cere mai mulți bani decât înseamnă acum salariile angajaților din administrație.

FNSA mai spune că prin această așa-zisă reformă va crește nivelul corupției, iar „UAT-urile, prin primari, se vor transforma în agenții de plasare a forței de muncă, pentru care cu siguranță vor avea nevoie de serviciile unor firme specializate în servicii de leasing de personal” - adică vor avea contractele asigurate doar „firmele de casă” ale partidelor de la conducere.

Toate predicțiile s-au confirmat

Sunt nemulțumiri în toate instituțiile și în toate sectoarele de activitate, iar cei mai mulți angajați – la stat sau la privat – se pregătesc să se alăture protestelor care vor fi organizate după 1 septembrie. Bogdan Hossu, președintele Confederației „Cartel Alfa”, a anticipat, încă de la finalul lunii mai, fenomenul care se conturează acum. Acesta a declarat, pentru Jurnalul, imediat după ce s-a anunțat primul pachet de măsuri de austeritate, că în perioada verii vor fi puține proteste și vor participa doar câțiva membri ai sindicatelor, dar după 1 septembrie se va ieși masiv în stradă, la fel ca în perioada 2009-2011, când măsurile Guvernului Boc au distrus economia și populația.

Mai mulți reprezentanți ai sindicatelor și ai patronatelor au prevăzut evoluția acestor pachete de măsuri la fel ca în cazul Guvernului Boc, ceea ce s-a și întâmplat. Mulți cred că va fi inevitabilă căderea guvernului, cel mai târziu în octombrie.

Noi vom protesta! Începând de săptămâna viitoare reluăm protestele şi aşa cum aţi aflat deja un mare protest va fi în 8 septembrie, dar până atunci vor fi alte proteste, iar în prima zi de şcoală va fi un protest grandios, peste 30.000 de oameni.

Simion Hăncescu, președintele FSLI

Cadrele didactice îi cer demisia ministrului Educației

Ieri a fost dat publicității un document pe care ministrul Educației, Daniel David, l-ar fi interzis spre publicare. Este vorba despre un raport al Institutului de Științe ale Educației care avertiza asupra riscurilor măsurilor din Legea Bolojan. Ministerul ar fi modificat documentul, a eliminat concluziile esențiale și a transmis presei doar o variantă care îi era favorabilă.

Printre alte observații, Institutul, care se află tot în subordinea MEC, arăta că numărul de elevi la clasă și norma didactică nu ar fi în România cele mai reduse din UE. Actuala normă de predare este la nivelul mediu al Uniunii Europene, iar creșterea numărului de elevi la clasă va aduce prejudicii atât actului didactic, dar mai ales elevilor. De asemenea, raportul arăta că măsurile vor duce la haos generalizat în sistemul de educație – adică exact ce au spus cadrele didactice și sindicatele, încă de la început.

Furioși, profesorii și directorii de școli – membri de sindicat sau nu – i-au cerut demisia imediată a ministrului Daniel David. Federațiile sindicale din învățământ au transmis, ieri, o adresă către președintele Nicușor Dan, pentru a-i cere să nu promulge legea care include măsurile nocive pentru întregul sistem de educație.

