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Dezastru pe Valea Prahovei: Centrul stațiunii Bușteni, inundat. Trafic de coșmar pe DN1

de Redacția Jurnalul    |    19 Iul 2026   •   15:49
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Dezastru pe Valea Prahovei: Centrul stațiunii Bușteni, inundat. Trafic de coșmar pe DN1
Hepta/Bușteniul este inundat, se circulă cu dificultate pe DN1

Ploile torențiale au provocat inundații în centrul stațiunii Bușteni, județul Prahova, duminică, iar circulația pe DN1 este îngreunată din cauza acumulărilor de apă de pe carosabil. Echipajele de intervenție acționează pentru evacuarea apei și sprijinirea persoanelor afectate.

Potrivit IPJ Prahova, au fost inundate mai multe străzi din zona centrală a stațiunii montane.

„La acest moment, pe DN1 (zona centrală), în orașul Bușteni, sunt inundate mai multe străzi, fiind semnalate acumulări importante de apă care afectează circulația și accesul în anumite zone”, au transmis polițiștii.

Echipaje de intervenție acționează în teren pentru evacuarea apei și sprijinirea persoanelor aflate în dificultate.

Polițiștii le recomandă oamenilor să evite deplasările în zonele afectate, să nu încerce traversarea sectoarelor de drum inundate, fie pietonal, fie cu autoturismele, și să respecte recomandările autorităților și ale forțelor de intervenție.

Județul Prahova se află sub avertizări Cod galben și Cod portocaliu emise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), care anunță ploi torențiale, vijelii și descărcări electrice până luni.

(sursa: Mediafax)

 

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Subiecte în articol: buşteni inundatii dn1
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