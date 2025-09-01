Mașinile folosite pentru abandonarea deșeurilor vor fi confiscate în Sectorul 2 al Capitalei

Confruntată cu această problemă, Primăria Sectorului 2 al Capitalei, condusă de Rareș Hopincă (PSD) a decis să treacă la măsuri severe împotriva celor care aruncă aceste deșeuri peste tot. Măsura este o premieră în București și cu siguranță va fi preluată și de celelalte primării de sector. Amenda pentru abandonul lor pe domeniul public variază între 1.000 și 5.000 de lei. Sancțiunea care se va aplica în Sectorul 2 va fi similară cu cea folosită de mai mulți ani împotriva celor identificați că taie ilegal lemn din pădure sau fac braconaj cinegetic.

Consiliul Local al Primăriei Sectorului 2 al Capitalei a decis, la sfârșitul săptămânii trecute, să adopte un proiect de hotărâre prin care s-a stabilit un regulament ce va permite edililor sectorului să confiște mașinile folosite pentru abandonarea gunoaielor.

Măsura confiscării vehiculului vine ca sancțiune complementară, prevăzută de Ordonanța de Urgență nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, dar până acum nu exista o procedură la nivelul Sectorului 2. În documentele anexate proiectului sunt menționate situații din zone precum Pantelimon, Colentina și Obor, unde au fost găsite frecvent deșeuri voluminoase (mobilier, electrocasnice, moloz) și focare insalubre ce afectează estetica urbană și sănătatea publică. De asemenea, în apropierea lacurilor din Parcul Plumbuita, Tei sau în zona Colentina, depozitele necontrolate pot duce la scurgeri periculoase.

Aceste depozitări ilegale afectează aspectul spațiilor publice, creează focare de infecție și generează costuri mari pentru salubrizare. „Deşeurile aruncate pe trotuare, lângă containere, în parcuri sau pe terenuri virane afectează grav estetica urbană şi impresia vizitatorilor sau a turiștilor”, susține primăria. Numai în primele șase luni ale anului Primăria Sectorului 2 a colectat și eliminat circa 9.000 de tone de deșeuri abandonate, iar costurile s-au ridicat la peste 6 milioane de lei.

Ce prevede regulamentul

După ce polițistul local identifică șoferul și vehiculul și confiscă mașina, contravenientul are obligația să o ducă el însuși la locul de predare în custodie. Dacă va refuza, vehiculul va fi ridicat de Direcția Mobilitate Urbană - Compartimentul Demolări și Ridicări Auto.

Mașinile confiscate vor fi depozitate în spații speciale, sigilate și fotografiate la predare pentru a se constata starea lor. „Predarea vehiculului la locul de păstrare în custodie se realizează în prezenţa agentului constatator care va efectua fotografii de ansamblu şi de detaliu, din unghiuri diferite, pentru a evidenţia starea vehiculului la momentul predării”, se precizează în noul regulament. Mașinile vor rămâne indisponibilizate până la soluționarea eventualelor contestații în instanță.

„Vehiculul confiscat se va considera ca fiind vehicul abandonat în situația în care proprietarul sau persoana îndreptățită nu se prezintă pentru a-l ridica în termen de 3 luni de la data la care a luat la cunoștință de notificarea de ridicare”, se arată în regulament. În caz contrar, după rămânerea definitivă a sancțiunii, bunul trece în proprietatea privată a statului și este predat Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), care se ocupă de valorificarea lui.

Autoritatea executivă a Sectorului 2, directorul general al Direcției Generale de Poliție Locală Sector 2 și directorul general al Direcţiei Generale Tehnice vor fi responsabili cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Prețurile apartamentelor și terenurilor scad

În expunerea de motive care însoțea proiectul de regulament se atrăgea atenția asupra faptului că din cauza acestor deșeuri abandonate, primăria trebuia să suporte costuri suplimentare pentru colectarea lor, ecologizarea și igienizarea zonei.

De asemenea, în zonele cu probleme cronice de salubrizare, prețurile apartamentelor și terenurilor scad, iar investitorii imobiliari evită implicarea în proiecte.

Pe de altă parte, și primăria sectorului este afectată direct din cauza amenzilor pe care Garda de Mediu i le aplică pentru neîndeplinirea obligațiilor de gestionare a deșeurilor.

Poliția a confiscat 33 de mașini

Confiscarea mașinilor este o practică aplicată de mai mulți ani împotriva celor care taie ilegal lemn din pădurile României și braconează. De exemplu, numai în primele șapte luni ale anului 33 de autovehicule folosite la braconajul cinegetic au fost depistate şi indisponibilizate de Poliţia Română, prin Direcţia Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase, potrivit Inspectoratului General al Poliţiei Române (IGPR).