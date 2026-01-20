„Meciul” în trei pentru șefia serviciilor secrete, în care se joacă inclusiv cariere politice

PSD deține, prin Gabriel Vlase, numit în 2019, conducerea civilă a SIE. Președintele Nicușor Dan vrea această poziție pentru consilierul său, fostul ambasador Marius Lazurca. Ilie Bolojan vrea, la rândul său, să-și conserve pentru PNL șefia SRI, deținută până la demisia lui Eduard Hellvig. Iar conform unor surse politice, miza premierului este mult mai mare din acest punct de vedere. Apariția numelui lui Cătălin Predoiu pe lista scurtă pentru preluarea șefiei SRI ar face parte dintr-un plan prin care Bolojan vrea să-și elimine concurența din partid, deoarece Predoiu ar putea fi un posibil înlocuitor al său, dacă PSD forțează condiționarea rămânerii la guvernare de plecarea lui Bolojan din funcție. Nici șeful SRI, nici șeful SIE nu pot fi numiți în funcție fără voturile PSD din Parlament, astfel încât, din trei competitori care se bat pe două posturi, unul va trebui să cedeze.

Coaliția de guvernare stă pe un adevărat butoi cu pulbere, iar fitilul a fost aprins odată cu declanșarea de către ministrul Justiției a procedurilor pentru selectarea noilor șefi ai marilor parchete, pe de o parte, dar și de anunțul făcut de președintele României, Nicușor Dan, cu privire la declanșarea procedurii de desemnare a noilor directori civili ai Serviciului Român de Informații și Serviciului de Informații Externe. Iar mizele puse în joc exced cu mult aceste funcții.

În chestiunea numirii șefilor civili la serviciile secrete, avem trei competitori: Nicușor Dan, PNL (prin Ilie Bolojan) și PSD. Iar situația este cu atât mai mult atipică, cu cât, în acest moment, deși se vorbește de șefi noi la ambele servicii, la SIE există un șef civil în funcție, în persoana lui Gabriel Vlase, votat de Parlament în 2019, la propunerea PSD.

Numirea directorului SIE se face de Plenul Parlamentului, la propunerea președintelui României, cu avizul comisiilor de apărare, ordine publică și siguranță națională din Senat și din Camera Deputaților. Astfel încât înlocuirea lui Gabriel Vlase de la șefia SIE se poate face numai cu acordul PSD. Iar logica politică arată că, pentru a ceda această poziție, social-democrații ar trebui să primească ceva la schimb.

Înlocuirea lui Vlase, imposibilă fără acordul PSD

Sunt două poziții de directori civili ai SRI și SIE puse în joc și trei competitori. Președintele României, Nicușor Dan, intenționează să-l impună pe consilierul său pe probleme de siguranță națională, fostul ambasador Marius Lazurca, la conducerea SIE. Pentru aceasta, ar trebui ca Gabriel Vlase să fie convins să se retragă, întrucât nu există o procedură prin care să poată fi destituit, alta decât prin votul Parlamentului, for în care cel mai mare grup parlamentar este cel al PSD.

De cealaltă parte, Ilie Bolojan vrea să conserve funcția de director civil al SRI pentru PNL. Postul este vacant încă din vara anului 2023, când fostul director Eduard Hellvig a demisionat, serviciul fiind condus, în prezent, de un prim-adjunct militar. Ilie Bolojan urmărește, prin conservarea șefiei SRI pentru PNL, și un scop politic, anume să elimine concurența pe care o are în interiorul partidului, concurență reprezentată de actualul vicepremier și ministru al Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu.

Al treilea competitor este PSD, care ar putea să revendice, în continuare, șefia civilă a SIE sau, la schimb, să primească șefia civilă a SRI. Problema este că, dacă PSD primește șefia unuia dintre cele două servicii de informații, atunci Ilie Bolojan și Nicușor Dan ar rămâne să-și dispute șefia celui de-al doilea serviciu.

Se încearcă tragerea lui Predoiu pe linie moartă

Cătălin Predoiu este principalul risc politic pentru actualul premier Ilie Bolojan. Surse politice arată că numele lui Predoiu este vehiculat, atât în interiorul PNL, cât și în interiorul PSD ca un posibil înlocuitor al lui Ilie Bilojan la conducerea Executivului, până la rotativa din ianuarie 2027, stabilită prin Acordul de constituire a Coaliției de guvernare. O nominalizare a sa la șefia SRI ar înlătura acest risc pentru Ilie Bolojan.

PSD a confirmat că, în această perioadă, în interiorul formațiunii se realizează un sondaj pentru a consulta membrii și filialele dacă partidul mai rămâne sau nu la guvernare. PSD ar putea lua în calcul rămânerea la guvernare, dar cu una sau chiar două condiții. Prima condiție este cea a plecării lui Ilie Bolojan din fruntea Executivului, urmată de nominalizarea de către Partidul Național Liberal a unui alt premier. Iar numele lui Cătălin Predoiu este cel mai des vehiculat în acest sens. A doua condiție este aceea a unui nou guvern, dar fără USR. Lucru ușor de realizat, din punctul de vedere al aritmeticii parlamentare. PSD împreună cu PNL, UDMR și Grupul Minorităților Naționale din Camera Deputaților dețin 251 de mandate de parlamentari, cu 19 mai multe decât minimumul necesar pentru majoritatea de jumătate plus unul. Mai mult, este asigurată majoritatea în ambele Camere ale Parlamentului.

Cine va ceda

Astfel, o eventuală numire a lui Cătălin Predoiu la conducerea Serviciului Român de Informații ar reprezenta, atât pentru Ilie Bolojan, cât și pentru USR, cheia de evitare a pierderii controlului asupra PNL, pe de o parte, și soluția USR de a rămâne la guvernare.

În ceea ce privește PSD, acesta ar dori fie să propună noul șef civil al SIE, fie noul șef civil al SRI. Iar aici rămâne de văzut cine va renunța la cealaltă nominalizare, președintele României, Nicușor Dan, sau premierul Ilie Bolojan.

Două nume au fost vehiculate ca posibile propuneri ale PSD pentru șefia SRI sau a SIE. Este vorba despre Claudiu Manda, europarlamentar și proaspăt ales, la ultimul congres, în funcția de secretar general al partidului, sau eurodeputatul Mihai Tudose. Niciunul dintre cei doi nu a confirmat că ia în calcul o asemenea nominalizare.

Social-democrații așteaptă sondajul intern, pentru a decide dacă mai rămân sau nu la guvernare

Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a declarat, ieri, că PSD face o consultare a membrilor de partid pentru a decide dacă va continua în coaliția de guvernare, pe fondul unor nemulțumiri legate de implementarea promisiunilor electorale și de gestionarea proiectelor de către partenerii de coaliție. Aceasta a precizat: „Noi suntem într-o procedură de consultare a membrilor de partid dacă vom rămâne sau nu la guvernare în continuare, pentru că sunt foarte multe lucruri pe care și noi le-am solicitat în cadrul acestei guvernări să se întâmple, în conformitate cu promisiunile pe care le-am făcut în campania electorală. Dacă nu se ține cont chiar de niciuna dintre aceste măsuri pe care și noi le dorim, atunci nu vedem rostul pentru care să mai rămânem la guvernare”.

„În momentul în care nu se ține cont de absolut nimic și domnul Bolojan doar ne informează cum consideră dumnealui că trebuie gestionat în România, uitând că PSD are aproape 50% din coaliție, nu este în regulă. Nu poate să vină cineva cu 11% ca să nu țină cont deloc de PSD. Consultările sunt în curs și decizia finală va depinde și de analiza proiectului de buget”, a conchis Lia Olguța Vasilescu.



