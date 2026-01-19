Meciurile de handbal vor fi văzute gratis, la televizor

După ce fanii handbalului au reacționat pe rețelele sociale, supărați că îi pot urmări pe tricolori doar în mediul online și contra cost, un proiect de lege depus recent la Parlament prevede includerea meciurilor naționalelor României de handbal feminin și masculin de la Campionatele Europene și Mondiale pe lista „evenimentelor de importanță majoră”, care trebuie difuzate obligatoriu la televiziune și fără costuri pentru public.

Deși prima sesiune parlamentară din acest an începe abia în luna februarie, o propunere legislativă de modificare a articolului 21 din Legea audiovizualului (L. nr. 504/2002), care reglementează regimul evenimentelor de importanță majoră, a fost depusă deja la Senat, la finalul săptămânii trecute. Scopul proiectului de lege - care a fost inițiat de cinci parlamentari AUR și este semnat, în total, de 47 de deputați și senatori - este de a crește „accesul publicului la evenimente sportive de interes național”.

Potrivit inițiatorilor, propunerea vine ca urmare a deciziei deținătorilor drepturilor de difuzare pentru turneele finale europene și mondiale din handbalul feminin și masculin pe perioada 2026-2031 „de a-și concentra strategia pe difuzarea partidelor din aceste competiții, incluzând meciurile naționalelor României, exclusiv în mediul online și contra cost”, cu toate că aceste evenimente sportive sunt de interes pentru români și ar fi trebuit să fie disponibile prin transmisiuni tv și fără plata unor costuri suplimentare.

Pe aceeași listă cu fotbalul și Jocurile Olimpice

Concret, inițiativa legislativă introduce în mod expres în cuprinsul Legii audiovizualului „evenimentele de importanță majoră” - listă care, în prezent, este stabilită prin Hotărâre a Guvernului, la propunerea Consiliului Național al Audiovizualului (CNA), și apoi e comunicată Comisiei Europene - și, în același timp, completează această categorie de evenimente sportive cu meciurile naționalelor de handbal ale Românei, feminine și masculine, atât de la Europene, cât și de la Mondiale.

„Sunt considerate evenimente de importanță majoră:

a) Festivalul Internațional «George Enescu»;

b) Jocurile Olimpice de Iarnă;

c) Jocurile Olimpice de Vară;

d) Campionatul mondial de fotbal și jocurile de calificare ale echipei naționale a României la acest campionat;

e) Campionatul european de fotbal și jocurile de calificare ale echipei naționale a României la acest campionat;

f) Meciurile echipelor naționale de handbal feminin și masculin la Campionatul mondial;

g) Meciurile echipelor naționale de handbal feminin și masculin la Campionatul european”, stipulează proiectul de lege.

Prin includerea în această categorie, meciurile naționalelor de handbal din cadrul acestor competiții sportive vor trebui să fie difuzate obligatoriu la tv, în cadrul unui serviciu de programe cu acces liber.

„Impactul social preconizat constă în creșterea accesului publicului la evenimente sportive de interes național, în condiții de echitate și nediscriminare, cu efecte pozitive asupra promovării sportului și a modelelor de performanță pentru tineri”, se arată în expunerea de motive.

„Meciurile României la Europenele și Mondialele de handbal masculin și feminin constituie evenimente de importanță majoră și trebuie să fie disponibile «la liber» pe tv, gratuit și către toată populația României. Iar asta trebuie fixat prin lege, restul meciurilor de la astfel de turnee finale putând fi difuzate în orice regim decide deținătorul de drepturi”, spune Ciprian Paraschiv, președintele Comisiei pentru Tineret și Sport din Camera Deputaților și unul dintre inițiatorii proiectului.

Campionatul European de Handbal Masculin poate fi văzut doar pe bani

În toamna anului trecut, presa de specialitate anunța că Pro TV a achiziționat drepturile TV pentru toate turneele finale mondiale și europene la handbal, feminin și masculin, care vor avea loc în perioada 2026 - 2031. Șefii postului de televiziune au decis ca toate meciurile, inclusiv partidele în care va fi implicată naționala României, să fie transmise în exclusivitate online și contra cost, pe platforma de streaming Voyo.

Comunitatea pasionaţilor de handbal a reacționat, fanii acestui sport fiind foarte supărați că trebuie să plătească pentru a-i vedea pe „tricolori”.

„Ştiați că... suntem unici în Europa? Mâine începe Campionatul European! Fanii români sunt singurii europeni care nu îşi pot urmări naționala la TV. Doar noi plătim SUPLIMENTAR pentru a vedea online meciurile naționalei noastre!”, se precizează pe pagina de Facebook Handbal Feminin, cu puțin timp înainte de începerea Campionatului European de Handbal Masculin, competiţie ce se desfăşoară în perioada 15 ianuarie - 1 februarie 2026.

Petiție online cu peste 6.000 de semnături

În urmă cu două săptămâni, a fost lansată și o petiţie online, intitulată „Vrem la TV meciurile României!”, prin care s-a solicitat corectarea deciziei privind transmiterea exclusiv online, contra cost, a meciurilor naționalelor României de handbal la Campionatele Europene și Mondiale din perioada 2026-2031.

„Considerăm că această decizie afectează grav interesul public: accesul la sportul național este limitat doar la segmentele de populație considerate profitabile. Accesul exclusiv contra cost discriminează categorii întregi de populație: copii, vârstnici, familii cu venituri mici, persoane din mediul rural. Sportul de interes național este transformat într-un produs premium, inaccesibil unei părți semnificative a societății. (...)

Doar românii nu își pot urmări naționalele de handbal la TV la turneele finale! Naționala României nu este un produs comercial, ci un simbol național. Sunt oameni în vârstă, copii, familii întregi care nu pot sau nu știu să urmărească meciuri pe platforme online plătite. Pentru ei, televizorul este singura legătură cu sportul”, se arată în petiția care a strâns deja peste 6.400 de semnături.