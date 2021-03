Medici: Pierdem vieți care pot fi salvate! STOP discriminării pacienților!

Peste 40.000 de morți în plus au fost, în România, în 2020, față de 2019, potrivit datelor statistice, și doar o treime dintre aceste decese în exces sunt atribuite infecțiilor cu SARS-CoV-2. Grosul provine însă din rândul bolnavilor cronici, care nu au mai avut acces la servicii medicale în spitalele rechiziționate și transformate în unități suport-COVID, al oamenilor infectați, dar prea speriați ca să mai meargă în spitalele-focare, dar și al pacienților declarați „vindecați” de COVID, dar care nu au mai fost primiți în spitale non-COVID, deși au rămas cu sechele grave și aveau nevoie de îngrijire medicală. Multe alte decese, care ar putea fi evitate, vor fi înregistrate și în acest an, avertizează medicii, dacă decidenții vor continua să împartă spitalele în „COVID” și „non-COVID”.

În contextul actual, dat de al treilea val de îmbolnăviri, presiunea asupra sistemului medical trebuie distribuită uniform, iar împărțirea spitalelor în „COVID” și „non-COVID” nu are nicio rațiune, spun mai mulți medici cunoscuți din țară, care au lansat au inițiat petiția online „STOP discriminării pacienților! STOP împărțirii spitalelor în COVID/NON-COVID”.

„Este inacceptabil să existe spitale goale și, în același timp, spitale supraaglomerate. Trebuie implicat tot personalul medical în efortul de tratare a tuturor pacienților fără discriminare, altfel ne putem aștepta la multe decese evitabile. Niciun pacient nu poate fi neglijat, indiferent ce problemă de sănătate are. Nicio patologie nu a dispărut odată cu apariția COVID-19. În plus, medicii români sunt obligați să trateze pacienți COVID în afara competențelor oferite prin avizul de practică. Se impune o OUG de lărgire a competențelor, este inacceptabil ca medicii români să fie obligați la malpraxis și apoi să fie trași la răspundere de același stat român indiferent. Pacienți și medici deopotrivă suntem supuși riscurilor”, se arată în petiție.

„Fiecare are dreptul la îngrijiri medicale”

La transmiterea comunitară accentuată care există în prezent, este aproape imposibil să mai poți împărți spitalele în Covid și non-Covid, arată dr. Laura Zarafin, medic ATI la Spitalul Colentina din București, cel mai mare spital pentru cronici din Capitală.

„Este un non sens medical, o isterie, o abordare complet greșită a conduitei terapeutice, care nu aduce niciun beneficiu, dimpotrivă, se creează multă dezordine, haos, discriminare a pacienților, plimbări și transferuri inutile interspitalicești. De fapt, se vor produce decese evitabile și se vor suprasolicita aceleași cadre medicale”, spune dr. Zarafin, avertizând că virusul vă trăi mulți ani printre noi și „fiecare pacient are dreptul la îngrijiri medicale, are dreptul la viață”.

„Sunt mii și mii de oameni care nu au mai avut acces la spitale, care au fost amânați, s-au pierdut vieți. Este o aberație să crezi că poți face această delimitare și deja se știe asta, toată lumea a înțeles. Nu s-au terminat bolile de când a apărut COVID-19”,

spune dr. Laura Zarafin, medic ATI

300 de medici din toată țara au semnat petiția, într-o singură zi.

Ambulatoriile, depășite

Mulți dintre semnatarii petiției și-au argumentat decizia spunând că au murit oameni din cauza modului în care au fost gestionate resursele din Sănătate.

„Pacienții mei cu patologie cronică suferă enorm de un an încoace, iar eu, ca medic de ambulatoriu, sunt de multe ori depășită ca și posibilități de terapie, nemaiputând să îi ajut în formele severe de boală, astfel că i-am pierdut pe mulți dintre ei”, scrie o doctoriță din București. „De la începutul pandemiei, am văzut și văd în continuare (din păcate) prea mulți pacienți - și în special pe cei cu boli cronice - care nu pot merge în spitale să se trateze!! În acest an care tocmai a trecut am pierdut și încă pierdem vieți care pot fi salvate. Îmi doresc din suflet să putem schimba ceva pentru binele pacienților și pentru binele nostru, al tuturor”, spune un alt semnatar al petiției.

„Practic, nu există niciun argument în favoarea acestei împărțiri. Nici medical, nici etic, nici economic, nici politic” și „Nepăsarea guvernanților privind sănătatea fizică și psihică a poporului român poate fi calificată drept genocid”, sunt alte două argumente aduse de medicii-semnatari.

Deși nu este specializat în boli infecțioase sau pulmonare, Spitalul Colentina din Capitală, un spital multidisciplinar cu peste 400 de paturi, este de aproape un an transformat în unitate suport-COVID și funcționează cu mai puțin de 20% din capacitate.

Inițiatorii petiției solicită:

Desființarea împărțirii spitalelor în „COVID/non-COVID”.

Toate unitățile sanitare (spitale/policlinici etc.) să-și organizeze circuite funcționale adaptate infrastructurii proprii, verificate și avizate de DSP.

Toate unitățile cu paturi ar trebui să aibă compartimente/saloane COVID, iar transferul pacienților dintr-o unitate în alta să se facă doar atunci când competența spitalului este depășită.

Numărul paturilor disponibile pentru pacienții cu COVID-19 în toate spitalele din țară, fie că sunt pentru pacienți care au doar COVID-19, fie că sunt rezervate pacienților cu alte patologii dar care sunt și SARS-CoV-2 pozitivi, ar trebui centralizat, cunoscut în orice moment și transmis în timp real prin COSU serviciilor de ambulanță.

Mortalitatea în exces în 2020: 42.000 de decese

Mai multe țări au înregistrat în 2020 o mortalitate în exces semnificativă, însă România este una dintre cele afectate. Luna trecută, cercetătorul Octavian Jurma a făcut o scurtă analiză comparativă 2020 / 2019, legat de numărul deceselor înregistrate lunar în România. Datele evidențiază faptul că, practic, doar în a doua jumătate a anului 2020 în România s-au pierdut cu peste 42.000 de vieți mai multe față de aceeași perioadă a anului 2019. Potrivit cercetătorului, doar o treime sunt morți confirmate din cauza bolii COVID-19: „Diferența de 2/3 sunt fie cazuri de COVID-19 neconfirmate, fie decese colaterale datorate pandemiei (oameni speriați să meargă la spital, spitale închise din cauza focarelor, accident în spital)”.