Viitorul sistem sanitar: „România bogată va merge în spitalele private, România săracă va muri”

Asta înseamnă că pacienții vor plăti din buzunar toate consultațiile, chiar dacă sunt asigurați în sistemul public de sănătate. Organizaţiile reprezentative ale medicilor din mai multe judeţe consideră că măsurile legislative propuse de guvernanță „sunt inacceptabile” și avertizează că ies în stradă.

Medicii de familie din Bucureşti şi Ilfov au cerut CNAS, ieri, să revină la tarifele pentru servicii medicale stabilite pentru ultimul trimestru din 2023 şi încheierea de acte adiţionale pentru tot anul 2024 la actualele valori ale punctelor „per capita” și „per serviciu”, în baza cărora se calculează plata pentru serviciile medicale acordate persoanelor asigurate în sistemul public de sănătate. Totodată, ei îl acuză pe premierul Marcel Ciolacu de lipsă de respect față de munca medicilor și de „o profundă necunoaștere a felului cum funcționează sistemul de sănătate din România” și a mecanismelor de plată în medicina primară și care le-au fost impuse „fără nicio consultare”.

„Credeți că medicina se face numai în clinicile private?”

„După ce am fost transformați din profesioniști cu profesii liberale în prestatori de servicii medicale, acum suntem jigniți public in corpore, jefuiți de ceea ce ni se cuvine, controlați ca și cum am fi infractori, noi și colaboratorii noștri, alături de care muncim de o viață, suntem condamnați la scăderea veniturilor pentru că Guvernul României refuză să își respecte angajamentele! Dar ce aveți cu noi, domnule Prim-ministru? Nu vă mai doriți asistență medicală primară și ambulatorie în România, credeți că medicina se face numai în spitalele și clinicile private și vă puteți dispensa de toți ceilalți?”, se arată într-un comunicat al Asociaţiei Medicilor de Familie Bucureşti.

„Deficitul de medici a ajuns la cote de dezastru perceput de toată populația și de analiștii economici, dar neglijat complet de către Guvernul României, care flutură de fiecare dată nevoia de asistență primară, dar niciodată nu se apleacă asupra dezvoltării ei, în condițiile în care mai bine de 4.000 de colegi ne-au părăsit, plecând să își practice profesia în alte țări europene care înțeleg rolul medicilor de familie”, spune Dr. Mihnea Stroe, președintele Patronatului Medicilor de Familie București Ilfov.

CMR, despre consecințele imediate: blocarea serviciilor de ambulanță și UPU

Colegiul Medicilor din România și-a exprimat, ieri, „profunda îngrijorare cu privire la situația în care se află întreg sistemul medical românesc” și a solicitat retragerea de urgență a proiectelor puse în dezbatere publică de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, prin care sunt propuse valori mult scăzute ale tarifelor plătite de stat pentru serviciile medicale acordate de medicii de familie și de cei din ambulatoriile de specialitate.

Potrivit CMR, este obligatorie consolidarea rolului medicinei primare în sistemul de sănătate, lucru care va determina scăderea internărilor evitabile, a risipei de resurse financiare şi creşterea satisfacţiei pacientului. Totodată, CMR propune deschiderea unui canal de comunicare şi colaborare interinstituţională între Cancelaria primului ministru, Ministerul Finanţelor, Ministerul Sănătăţii, CNAS şi Colegiul Medicilor din România, în vederea identificării unor soluţii care să poată fi aplicate rapid și, în același timp, să fie sustenabile la nivel de sistem medical.

Colegiul Medicilor atrage atenția, de asemenea, asupra unor riscuri imediate, consecințe ale situației actuale:

carențe severe în acordarea serviciilor medicale în medicina de prim-contact, în special pentru serviciile preventive, a celor de diagnostic și tratament în timp util a afecțiunilor grave, cu impact negativ semnificativ asupra stării și așa precare de sănătate a populației;

imposibilitatea oferirii serviciilor medicale de bază unor categorii populaționale care, în ultimii ani, nu au putut accesa adecvat serviciile preventive sau de diagnostic pentru afecțiuni grave, dar silențioase ca simptomatologie, și care acum se prezintă cu aceste afecțiuni în stadii avansate de boală;

suprasolicitarea, până la blocare, a serviciilor de ambulanță, unităților/centrelor de primiri urgențe și spitalelor de acuți, prin redirecționarea pacienților în ambulator – 70% dintre cazurile medicale sunt rezolvate în asistența medicală primară și ambulatoriul de specialitate;

depopularea sistemului medical de prim-contact, prin închiderea masivă a cabinetelor, ca urmare a intrării în incapacitate de plată pentru toate obligațiile financiare: plata personalului medical încadrat, a taxelor datorate statului român, dar și prin lipsa de atractivitate a sistemului prespitalicesc, pentru medicii tineri.

Doctorii ies în stradă: „România săracă va muri”

Supărați din cauza ultimelor modificări legislative și umilințelor la care sunt supuși de guvernanți, medicii de familie și cei din ambulatorii, din mai multe județe, amenință cu declanșarea protestelor, iar unii dintre ei au ieșit în stradă chiar de ieri. Doctorii de la Policlinica Vitan din Capitală au întrerupt consultațiile și au ieșit în fața instituției medicale, în timp ce medicii de familie din Timiș au protestat și scandat „doctori la reducere”, în fața CJAS Timiș.

„Măsurile vor duce la desfiinţarea medicinei de familie în zona rurală, pentru că nimeni nu-şi va mai permite să ţină cabinetul. (...) România nu va mai avea asistenţă medicală. Vor exista România săracă şi România bogată. România bogată va putea merge în privat, România săracă va muri. Asta e realitatea”, a spus dr. Alina Koussini, preşedinte al Patronatului Medicilor de Familie Timiş, potrivit News.ro.

Cer sprijinul Ursulei von der Leyen

Unul dintre medicii revoltați de măsurile autorităților din România a solicitat public, printr-o postare pe o rețea de socializare, sprijinul președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care este medic de profesie.

„Ne aflăm acum în mijlocul unei crize uriașe, întrucât bugetul pentru îngrijirea secundară și primară a fost redus drastic (aproximativ 30-40% din estimările CNAS). (...) Prețul final al unei consultații, după toate plățile, ar trebui să fie în jur de 3-4 euro. Este absolut scandalos și inacceptabil!

Aceste decizii vor provoca închiderea celor mai multe cabinete medicale și prăbușirea întregului sistem de sănătate, întrucât disfuncția unei verigi a sistemului nu poate fi înlocuită cu celelalte.

Întrucât politica UE de asistență medicală este de a consolida secțiunea prespitalicească (asistența secundară și primară), pentru a dezvolta prevenția și screening-ul și monitorizarea precoce, ca cea mai rentabilă abordare, vă rugăm să ne sprijiniți pentru a găsi soluțiile înainte 18 ianuarie, ziua negocierii cu CNAS, ca medic și ca președinte al Comisiei Europene, în eforturile noastre cu autoritățile”, scrie dermatologul Liana Manolache în apelul său, adăugând că autoritățile au menționat recomandările Comisiei Europene ca motivație a bugetelor reduse.

