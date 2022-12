Mesajele de la bănci, o formă de presiune psihică

Băncile vor să recupereze fiecare bănuţ şi îi presează pe clienţi să-şi achite datoriile. În fiecare lună îi avertizează că se apropie data scadenței sau că au depăşit această dată. Mesajele generate automat de sistem pot fi considerate o modalitate de hărţuire psihică, spun medicii, care susțin că pot duce oamenii la depresie sau chiar la suicid. La rândul lor, avocaţii sunt de părere că este un abuz din partea creditorilor.

Împrumuturile la bănci sunt, adesea, un colac de salvare pentru oamenii care vor să îşi cumpere o casă, să îşi trimită copiii la studii sau au de făcut investiţii. După ce au semnat contractul şi au primit banii, clienţii trec de la bucurie la agonie pentru că începe povara ratelor. Mai grav este atunci când planul făcut la început de drum nu se potriveşte cu fluctuaţiile de pe piaţa bancară, aşa cum s-a întâmplat în acest an cu creşterea ROBOR. Românii s-au trezit că au de plată cu mult mai mult faţă de rata lor obişnuită. Ca şi cum asta nu ar fi fost de ajuns, permanent sunt anunțați de bănci să achite sumele lunare.

„În urmă cu şapte ani am făcut un credit prin «Prima casă». Aveam o rată de 550 de lei care s-a menţinut o vreme la acest nivel, dar de doi ani continuă să crească din cauza ROBOR-ului. Acum am ajuns la o rată de 950 de lei. Eu am pe 29 data scadenţei. În fiecare lună, înainte cu o zi, două, primesc de la bancă un mesaj: «Stimate client vă reamintim că scadenţa ratei aferentă creditului dumneavoastră este în 29… suma de plată fiind 948,48 RON. Vă mulțumim!». Dacă vreodată se întâmplă să nu am bani pe card ca să retragă suma, pe 30 primesc un alt mesaj prin care deja se simte o ușoară înăsprire. «Stimate client» și mă anunță că «înregistrați o restanță». Dacă în câteva zile nu achit, deja sunt anunțată că o să fiu inclusă în Biroul de Credite, adică în categoria de rău platnici! Am cerut lămuriri la bancă, mi s-a spus că mesajele sunt generate automat și că dumnealor nu pot face nimic. Mă deranjează, pentru că, în cei șapte ani, eu am mi-am achitat ratele corect. E ca şi cum mi-ar sufla cineva în ceafă permanent. Este stresant. Nu trebuie să mă asalteze cu mesaje să îmi reamintească să achit rata. Atunci când am semnat un contract, mi-am asumat niște obligații, dacă nu le respect, pot să acționeze în consecință, dar până atunci să îmi respecte liniștea și să îmi dea pace. Le povesteam unor prieteni că sunt deranjată de această atitudine și mi-au zis că ei, spre deosebire de mine, care primesc mesaje, sunt sunați de la bancă dacă întârzie şi trebuie să ofere explicaţii. Mi se pare exagerat! O altă prietenă îmi zicea că ea a depus banii în cont și nu știu din ce motiv a rămas cu restanță 60 de bani. A fost sunată de un reprezentant al băncii care i-a spus că dacă nu plătește va fi inclusă Biroul de Credite ca rău platnic. La orice societate ai o perioadă de graţie de 30 de zile şi doar dacă nu plăteşti timp de o lună pot fi aplicate măsuri. Şi asta abia după ce ai fost somat. Văd că băncile funcţionează după alt sistem. Mă întreb dacă este legal”, a declarat Monica Apostol, clientă a unei bănci.

Medic psihiatru: „Se poate ajunge şi la suicid!”

Mesajele trimise deseori, prin care li se reaminteşte clienţilor că se apropie data scadentă sau a trecut data până la care trebuia să achite rata, sunt ca picătura chinezească pentru unii oameni. În cele din urmă, îi pot afecta psihic. „Categoric este o presiune foarte mare. Mi-aduc aminte când era problema aceea cu banii împrumutaţi în valută elveţiană şi dintr-odată s-a dublat, iar oamenii nu mai puteau să plătească. E acelaşi lucru acum, cu ROBOR-ul care ba creşte, ba se dezvoltă. Este foarte greu pentru oamenii care şi-au făcut un plan. În general, veniturile sunt nesigure, uneori mai mari, alteori mai mici, uneori lipsesc cu desăvârşire. Omul când a hotărât să ia un împrumut imobiliar, pentru o maşină sau pentru educaţia copiilor, face calcule şi se gândeşte că atât poate să-şi permită. Dintr-odată constată că nu-şi mai pot permite şi asta poate să declanşeze stări de angoasă, de teamă că va ajunge în situaţia de a fi executat silit. Au fost şi oameni care nu au mai putut să plătească, li s-a confiscat şi au rămas şi fără obiect, şi fără bani. Asta poate să declanşeze stări de anxietate, stări de depresie sau, ferească Dumnezeu, stări de confuzie în care omul nu mai ştie ce face. Se poate ajunge şi la suicid! Totdeauna există o multitudine de cauze. Când nu au niciun fel de sprijin, pe cineva care să îi ajute, probabil pot să ajungă să apeleze la gesturi disperate sau să se declanşeze boli mai grave, care până în acel moment erau latente”, a declarat, pentru Jurnalul, medicul psihiatru Victoria Irimia, membru al Asociaţiei Europene de Psihiatrie.

Parlamentul să dea legi privind creditele

Insistenţele reprezentanţilor de la bănci nu au întotdeauna rezultatul dorit, ba din contră, pot duce la adevărate drame. „Ei pun presiune la gândul că asta îi va determina pe oameni să caute soluţii ca să ramburseze ceea ce au împrumutat, dar apar stări de depresie, de excitabilitate. Unii caută vinovaţi. Cine e de vină? Nevasta, că a cheltuit prea mult, cel care l-a dat afară de la serviciu… Devin mai nemulţumiţi şi mai explozivi şi pot recurge la gesturi extreme. Trebuie lucrurile gândite mai bine şi aici ar fi treaba Parlamentului să dea legi care să facă lucrurile mai clare între bancă şi cei care primesc credite. Noi suntem învăţaţi că în România legile sunt făcute pentru fraieri şi sunt găsite portiţe pentru alţii”, a adăugat Victoria Irimia.

Avocat: „Este un abuz din partea celor care dau astfel de mesaje”

Avocaţii spun că fiecare client are dreptul să anuleze aceste practici. Dacă nu vor avea rezultatul dorit, pot să dea în judecată banca. Înainte de demers trebuie să citească, cu atenţie, contractul să observe ce clauze au semnat. „Este un abuz din partea celor care dau astfel de mesaje ce pot fi interpretate drept o hărțurie psihologică a clientului, cu scopul de a-l determina să fie preocupat permanent de situația sa bancară, în privința ratelor pe care le are. Clienții pot înainta o adresă către băncile respective prin care să le solicite să nu mai trimită astfel de mesaje, cu excepția celor care, conform clauzelor contractuale, trebuie comunicate, inclusiv în cazul eventualelor rate restante. Există și posibilitatea de a acţiona banca în instanță, însă trebuie dovedit eventualul prejudiciu material și moral suferit de client”, a explicat, pentru Jurnalul, avocatul Ingrid Alexandrescu, din cadrul Baroului Dâmboviţa.

Potrivit datelor Băncii Naționale a României, anul acesta, până în iunie, au fost accesate 170.865 de credite, dintre acestea 105.200 au fost credite pentru locuințe. Comparativ, în 2019 au fost luate puțin peste 143.000 de credite, în 2020 - 149.877, iar în 2021 - 164.372 de credite.

