Ministerul Agriculturii a inventat austeritatea de catifea: 0 concedieri, 8 comasări. Gaura neagră rămâne

Ministerul Agriculturii a pus în dezbatere publică un proiectul de ordonanţă de urgenţă care are ca scop comasarea unor instituții aflate în subordinea sa pentru reducerea cheltuielilor bugetare. Una dintre prevederile proiectului se referă și la tăierea posturilor de conducere la nivelul ministerului, acestea urmând să reprezinte doar 8% din numărul actual.

Lista agențiilor care dispar

- Agenţia Naţională pentru Zootehnie „Prof. Dr. G. K. Constantinescu” se desfiinţează, iar activitatea privind inspecţia de stat în zootehnie, activitatea de ameliorare şi reproducere, precum şi activitatea specifică de laborator se preiau în cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;

- Agenţia Naţională a Zonei Montane se desfiinţează prin preluarea activităţii şi a personalului aferent de către direcțiile pentru agricultură din județele respective;

- Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor se desfiinţează prin preluarea patrimoniului, activităţii şi a personalului aferent de către Laboratorul Central pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor;

- Laboratorul Central pentru Controlul Calităţii şi Igienei Vinului se desfiinţează prin preluarea patrimoniului, activităţii şi a personalului aferent de către Laboratorul Central pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor;

- Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură se desfiinţează ca urmare a comasării prin absorbţie, prin preluarea activităţii şi a personalului aferent de către Agenţia Domeniilor Statului;

- Oficiile de studii pedologice şi agrochimice se desfiinţează prin preluarea patrimoniului, activităţii şi a personalului aferent de către direcţiile pentru agricultură judeţene din judeţele unde acestea îşi desfăşoară activitatea.

Inspectoratele teritoriale pentru calitatea seminţelor şi materialului săditor se desfiinţează, iar patrimoniul, activităţile şi personalul aferent se preiau de către Laboratorul Central pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor.

Direcţia agricolă Bucureşti se desființează

Oricât ar părea de curios, și la nivelului Bucureștiului funcționează o direcție agricolă. Odată cu aplicarea planului de restructurare, aceasta urmează să dispară și va apărea o structură nouă în cadrul ministerului care va prelua personalul acesteia și pe cel din minister care se ocupă de statistică. Noua structură va avea şi rol de coordonator al direcţiilor pentru agricultură judeţene.

Dispare RICA, apare serviciul RDDA

Guvernul trebuie să adopte un proiect prin care se va înființa o nouă structură în cadrul Ministerului Agriculturii. Este vorba despre Serviciul RDDA - Agenția de Legătură cu CE în subordinea directă a ministrului de resort. Decizia vine în contextul în care Comisia Europeană a solicitat statelor membre și date despre durabilitatea în sectorul agricol și plătește pentru înființarea și dotarea acestor structuri formate pe scheletul rețelei RICA (sunt opt regiuni RICA pentru cele 42 de județe) - un instrument statistic bazat pe o anchetă anuală efectuată pe un micro eşantion de exploataţii agricole în vederea evaluării veniturilor şi activităţii tehnico-economice a acestora.

Prin aceste informaţii, fermierii vor putea beneficia de consiliere personalizată şi de analize comparative privind performanţa fermelor, iar România va putea demonstra conformitatea cu obiectivele PAC şi ale Pactului Verde European.

Pentru perioada 2025-2027, România beneficiază de un buget total de 3,5 milioane de euro pentru operaţionalizarea noii reţele, din care 2,57 de milioane de euro reprezintă contribuţia Uniunii Europene, iar restul - cofinanţare naţională. Fondurile vor fi direcţionate prioritar către dezvoltarea unei aplicaţii software moderne şi achiziţia de echipamente hardware, în valoare de aproximativ 1,83 de milioane de euro, necesare pentru a asigura interoperabilitatea cu platformele europene şi colectarea în timp real a datelor. Alte sume sunt destinate stimulentelor acordate fermierilor participanţi la reţea (aproximativ 765.000 de euro), serviciilor de analiză economică şi editării de rapoarte (circa 268.000 de euro), activităţilor de promovare, instruire şi schimb de experienţă, precum şi cheltuielilor indirecte de funcţionare. Doar o parte a bugetului, circa 305.000 de euro pentru întreaga perioadă, este prevăzută pentru plata a trei posturi noi de specialişti care vor lucra în cadrul RDDA, restul cheltuielilor de personal fiind acoperite ca şi până acum din bugetul MADR.

În timp ce fermierii și structurile agricole participante la furnizarea de date RDDA vor fi stimulați de Ministerul Agriculturii cu o sumă fixă anuală neimpozabilă în valoare de 50 de euro (echivalent în lei), cele trei persoane care vor fi angajate la nivelul noii structuri vor avea salarii de 2.800 de euro brut. Asta înseamnă aproximativ 8.100 de lei net și corespunde nivelului de salarizare al funcției publice de consilier superior, conform grilei aplicabile în administrația publică centrală.

„Unirea” rămâne în picioare

În prezent, Ministerul Agriculturii are 19 instituții publice în subordinea sa, iar unele dintre ele se autofinanțează. Pe lista acestor instituții apare și Societatea națională „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA” S.A., pentru care s-a cerut de-a lungul anilor desființarea din cauza ineficienței sale și a acuzațiilor de corupție. La sfârșitul anului 2023 ea reușise să adune datorii de peste 50 de milioane de lei, deși are în spate puțini ani de funcționare. Rezultatele sale financiare au fost dezamăgitoare an de an, deși plecase la drum cu planuri mari. Anul trecut a fost încheiat cu o pierdere de 1,36 de milioane de lei. În 2024 doar 1,29 de milioane de lei au mers pentru plata datoriilor, iar anul acesta Unirea estima că va plăti 1,55 de milioane de lei. În condițiile în care societatea nu va mai înregistra datorii, pentru plata celor existe va fi nevoie de foarte mulți ani. Deși se află într-o situație financiară foarte grea, societatea își face totuși planuri și vrea să se extindă. Pentru aceasta, în vara anului trecut a fost emisă o hotărâre a Adunării Generale a Acționarilor prin care a fost aprobată demararea contractării serviciilor pentru elaborarea Studiului de fezabilitate și a Testului Investitorului Privat Prudent, ca prime acțiuni în vederea derulării planului de investiții care are ca obiectiv construirea a șapte centre logistice de colectare, sortare, ambalare și livrare a legumelor și fructelor. Pentru a se demara procesul investițional, în acest an s-a bugetat suma de 1,89 de milioane de lei, din care un milion de lei se vor cheltui pentru studii de oportunitate, prefezabilitate, fezabilitate, testul investitorului privat prudent și realizarea unui plan de afaceri sectorizate. Casa Română de Comerț Agroalimentar „UNIREA” SA este o companie înființată cu scopul de a realiza un mecanism comercial funcțional care să conducă la valorificarea superioară a resurselor și producției agricole naționale putând desfășura complementar și activități conexe în vederea îndeplinirii obiectului principal de activitate. Scopul societății îl constituie, în principal, organizarea și desfășurarea comerțului cu ridicata și cu amănuntul, în depozite și magazine specializate, piețe și târguri, cu mărfuri agricole: cereale, legume-fructe, carne, lactate, ouă și altele asemenea, precum și operațiuni de import-export cu această categorie de mărfuri.