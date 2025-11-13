Modificarea legii Fondului de Garantare al Asiguraților, la un pas de sancțiuni din partea UE

Cele mai multe schimbări au fost cerute de Uniunea Europeană, dar proiectul de modificare legislativă a fost blocat timp de un an și jumătate după votul inițial din Senat, de PNL și USR, care nu au vrut să voteze câteva amendamente esențiale, depuse de PSD. De data aceasta, legea a trecut de Camera Deputaților (decizională) cu ajutorul voturilor PSD și AUR, cu puțin înainte ca România să fie sancționată de Curtea Europeană de Justiție (CJUE).

În cel mai scurt timp vor intra în vigoare mai multe schimbări în structura de conducere a FGA, după votul din Parlament pentru proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.213/2015. Printre cele mai importante modificări se numără limitarea numărului de mandate pentru directori sau reducerea posturilor de director adjunct.

Legea a fost adoptată cu întârziere față de termenii impuși de Uniunea Europeană, prin cea mai recentă Directivă privind RCA, dar și în condițiile în care Ministerul de Externe a avertizat deja că riscăm să facem obiectul unui proces de infringement la CJUE. Reducerea numărului de directori și impunerea ocupării posturilor pe bază de concurs au fost introduse ca amendamente de PSD și au fost principalele motive pentru care PNL și USR au blocat proiectul după votul din Senat, timp de un an și jumătate, pentru că cele două partide și-au dorit păstrarea posturilor de adjuncți numiți politic.

Amendamentele au fost votate, în cele din urmă, în Camera Deputaților, cu majoritate formată din PSD și AUR, astfel reușindu-se și evitarea sancțiunilor care ar fi fost impuse României pentru nerespectarea unei directive europene care cere statelor membre aceste modificări. O situație similară a fost în cazul modificărilor aduse Legii 132/2017, a RCA.

Deputatul PNL de Satu Mare Adrian Cozma s-a opus acestor modificări și chiar a afirmat că este vorba despre „o șmecherie politică menită să creeze mai multe sinecuri” - deși se face trecerea de la numiri politice în funcțiile de conducere la ocuparea acestor funcții pe bază de concurs.

Modificări propuse și pentru ASF

În urma modificărilor legii va exista un singur director adjunct al FGA care va ocupa postul pe bază de concurs și va avea contract de mandat și criterii identice cu cele stabilite pentru directorul general. Un director va putea avea maximum două mandate la conducere.

Modificarea propusă vizează acoperirea unei lacune legislative privind modalitatea de numire în funcție a directorului general adjunct al Fondului de Garantare a Asiguraților, căruia îi revin conducerea și reprezentarea Fondului în cazul imposibilităţii temporare de exercitare a prerogativelor de către directorul general.

Citește pe Antena3.ro Surse: ANAF va cere luni sechestru pentru casa în care locuiesc soții Klaus și Carmen Iohannis la Sibiu

Prin modificările legislative aduse prin Legea nr. 112/2023, a fost modificat statutul funcției de director general al Fondului de Garantare a Asiguraților. Astfel, de la intrarea în vigoare a legii nr. 112/2023, directorul general al Fondului poate fi numit doar cu încheierea unui contract de mandat, acesta având o natură juridică diferită față de cea conferită prin încheierea unui contract individual de muncă. Însă această soluție a vizat doar funcția de director general și nu toate funcțiile care asigură conducerea executivă a Fondului, existând necesitatea de a aplica același tratament juridic pentru toate funcțiile de aceeași natură, dispozițiile privind încheierea unui contract de mandat urmând a fi aplicate în mod corespunzător și în ce privește funcția de director general adjunct. Schimbarea statutului directorului general adjunct al Fondului din salariat în mandatar desemnat de Autoritatea de Supraveghere Financiară asigură îmbunătățirea cadrului de guvernanță instituit, prin definirea funcțiilor executive de o manieră similară și rotaţia personalului din funcţii-cheie. Contractele individuale de muncă ale directorilor generali adjuncți ai Fondului de garantare a asiguraţilor, încheiate pentru îndeplinirea acestei funcţii, înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi, încetează de drept la 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Schimbarea statutului directorului general adjunct al Fondului, din salariat în mandatar desemnat de Autoritatea de Supraveghere Financiară, asigură îmbunătățirea cadrului de guvernanță instituit, prin definirea funcțiilor executive de o manieră similară și rotaţia personalului din funcţii-cheie.

Pentru respectarea principiului simetriei, directorul general adjunct al Fondului trebuie să îndeplinească aceleași condiții de numire și să parcurgă aceleași etape, precum directorul general, inclusiv sub aspectul modalității de desemnare. Ca și directorul general, directorul adjunct va fi numit pe o perioadă de patru ani cu o singură posibilitate de prelungire pe încă patru ani.

Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România (COTAR) a susținut modificările legii FGA și solicită același tip de abordare în cazul Autorității de Supraveghere Financiară – eliminarea numirilor politice pentru conducerea ASF și reducerea salariilor la maximum 4.000 de euro, de la 12.000 – conform declarațiilor pe care Vasile Ștefănescu, președintele COTAR, le-a dat pentru Jurnalul.

Despăgubiri mai mari pentru victime

Printre cele mai importante modificări ale legii FGA care vin în sprijinul păgubiților se numără acordarea despăgubirilor RCA de până la 12 ori mai mari - sumele plătite de Fondul de Garantare a Asiguraților păgubiților din accidente rutiere acoperite RCA de societăți intrate în faliment nu vor mai fi limitate la 500.000 de lei -, iar moștenitorii victimelor sau persoanele vătămate din aceste accidente vor avea prioritate la plată.

Până acum, activitatea FGA a fost constituită mai ales din despăgubiri din accidente acoperite pe RCA, după falimentele unor foști patru lideri ai pieței - între 2015 și 2023: Astra Asigurări, Carpatica Asig, City Insurance și Euroins. Au fost milioane de păgubiți și sume cumulate de miliarde de lei, bani achitați de FGA, eșalonat. Au mai existat și alte falimente gestionate de FGA - Forte Asigurări, Certasig și LIG Insurance -, însă impactul lor a fost unul redus. FGA este alimentat din cotizațiile firmelor de asigurare care vând polițe RCA.





