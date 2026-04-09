Industria românească de apărare trece pe nepalezi: Mecanicii, sudorii și strungarii vor fi aduși din Asia și Africa, pentru fabricile de armament

Conflictele armate din ultima perioadă scot în evidență o problemă: industria de apărare din țara noastră are nevoie de specialiști pe care nu i-a mai format nimeni, de mulți ani. Pentru prima oară, o firmă de recrutare a forței de muncă din România a pornit o campanie amplă de formare profesională a viitorilor specialiști din industria de apărare, pentru care face recrutarea forței de muncă atât în țară, cât și în străinătate, inclusiv în state din Asia și Africa. Pe lângă românii care s-ar putea reconverti profesional, pentru a lucra în fabricile din această industrie, firma românească Lunox Holding caută muncitori și în alte țări, pentru a-i aduce la pregătire în România, iar după absolvirea programelor de specializare și perfecționare, aceștia vor putea fi angajați direct în producție, având și posibilitatea de a pleca, apoi, la fabrici din alte state.

După 1990, școlile de meserii din România au fost puse „pe lista neagră” a părinților care își doresc un viitor universitar pentru copiii lor, iar astăzi s-a ajuns la punctul în care încep să ne lipsească mecanicii, strungarii, sudorii, chiar și manipulatorii de care au nevoie fabricile din această industrie și care au nevoie de o pregătire specială.

Fabricile din industria de apărare din România încă au muncitori calificați pentru producție și reparații, dar perspectiva de creștere a numărului de contracte aduce în atenția autorităților o nouă problemă: personalul e puțin, mulți angajați se pregătesc să iasă la pensie, iar noi specialiști nu avem.

Pentru a veni în întâmpinarea acestei nevoi de muncitori în fabricile românești din industria de apărare, o firmă specializată în recrutarea forței de muncă va oferi cursuri de specializare și perfecționare pentru românii care vor să se angajeze în acest domeniu, dar va aduce și personal din Asia și Africa, pentru a-l forma și angaja în România.

Având o activitate de mulți ani în piața recrutărilor forței de muncă, compania Lunox Holding a creat o strategie pe termen lung pentru a întări capacitatea de producție a țării noastre, în industria de apărare, plecând de la o analiză proprie a deficitului de forță de muncă tehnică din acest moment.

Salarii mai mici decât în alte industrii

Aceste meserii sunt acum foarte căutate și sunt considerate de viitor, chiar dacă nu vor mai fi conflicte armate în regiune – pentru că trebuie să fie asigurată capacitatea de apărare și pe timp de pace. Ceea ce îi ține pe mulți români departe de aceste meserii este nivelul de salarizare, mai mic decât în alte domenii cu activitate similară.

De exemplu, dacă la șantierul naval Damen Mangalia (care tocmai a intrat în faliment) un sudor bun câștiga cel puțin 1.800-2.000 de euro net, în fabricile din industria de apărare s-ar putea angaja pentru 1.200-1.500 de euro, cu mult mai puțin decât ar câștiga dacă alege să plece din țară și să lucreze în Norvegia, Danemarca sau alte state unde salariul este peste 4.000 de euro.

În ultimii ani s-a încercat formarea profesională a tinerilor, inclusiv prin programe de învățământ dual, dar pentru a pregăti un elev în acest domeniu este nevoie de 6 ani de școală și încă 3 sau 4 de specializare, adică 10 ani de pregătire pentru o industrie care are deja nevoie de muncitori specializați.

Reconversia profesională, prin cursuri de specializare

Soluția găsită de Lunox este aceea de a face cursuri de specializare și perfecționare pentru cei care au deja meseriile căutate acum pe această piață, dar mai au nevoie de training special pentru cerințele din această industrie. Dacă muncitorii din fabricile care se închid nu vor să se reconvertească profesional și preferă să caute un loc de muncă mai bine plătit în altă țară europeană, programele de formare pot fi accesate de alte categorii de angajați care doresc să intre în acest domeniu, inclusiv cei care au lucrat în Armată și s-au pensionat.

Compania are un proiect ambițios și pentru formarea tinerilor români care ar dori să lucreze în acest domeniu, dar ca să-i poată atrage, va fi nevoie de un program susținut de Guvern – eventual, un ajutor financiar pentru tinerii angajați de firme, așa cum a mai existat, în ultimii ani, în mai multe domenii, fie prin scutiri de taxe, fie prin alocarea unui salariu minim de încadrare, suficient de atractiv.

Tehnicieni din țările non UE

Dar pentru nevoile imediate și pentru următorii 3-5 ani, firma recrutează tehnicieni din Asia și Africa, pe care îi va specializa, mai ales pentru utilaje. Firma Lunox a lansat inclusiv cursuri de specializare pentru mecanici, un parteneriat cu Universitatea „Ovidius” din Constanța, unde pot fi formați viitorii muncitori din industria de apărare. În luna septembrie vor fi deja formați primii specialiști care pot fi angajați în fabricile românești din acest domeniu, după ce vor absolvi cursurile de specializare primele promoții.

În perioada următoare, pentru a suplini nevoia de personal, Luxon va aduce la specializare muncitori din Nepal, Maroc, Egipt, Etiopia și alte state non UE, aceștia fiind mai interesați decât românii de salarii care pornesc de la 700-800 de euro pe lună. În proiect lucrează și mulți români, în special ca instructori și formatori pentru viitorii muncitori. Recrutarea pentru școlarizare în industria de apărare se va face și din România și Republica Moldova.

Muncitorii astfel specializați în România vor putea lucra și în alte state, în următorii ani. Problema lipsei de personal nu este doar în România, iar o astfel de „pepinieră” de specialiști este binevenită pe piața forței de muncă europeană.

„În contextul actual de securitate regională și al accelerării programelor de înzestrare militară, industria de apărare din România și din Europa se confruntă cu o provocare critică: lipsa acută de personal tehnic calificat, necesar pentru susținerea lanțurilor de producție și mentenanță la standarde NATO. Creșterea volumului de comenzi, relansarea capacităților industriale și integrarea noilor tehnologii evidențiază o vulnerabilitate sistemică în zona execuției tehnice”, a explicat Dragoș Gruia, Președintele Lunox Holding.

Reprezentanții companiei spun că situația s-a îmbunătățit, în ultima perioadă, în legătură cu muncitorii străini, din țările non UE, pentru că nu mai sunt piedici din partea MAI sau MAE, așa cum se întâmpla în trecut, iar astfel se va putea asigura nevoia de personal calificat în industria de apărare în cel mai scurt timp, pentru viitoarele contracte pe care le vor câștiga fabricile din România.

Estimarea pe care a făcut-o compania Lunox, în legătură cu nevoia de personal din acest domeniu, în toate fabricile din România, este că va trebui să fie angajați mii de muncitori, în următorii 3 ani, dar se va ajunge la o nevoie de zeci de mii, pentru a se putea onora viitoarele contracte de producție, reparații și mentenanță, mai ales pentru că deja se încheie contracte de colaborare cu firme din mai multe țări ale lumii, inclusiv din SUA, pentru dezvoltarea pe termen lung a acestui domeniu strategic.

Adaptare permanentă la noile tehnologii

În fabricile din România, personalul este îmbătrânit, ceea ce înseamnă că este nevoie de formarea unor muncitori calificați pentru meseriile actuale, care să-i poată înlocui pe cei care ies la pensie, dar este nevoie, permanent, de pregătirea specifică pentru anumite tehnologii de ultimă generație – pentru care Lunox pregătește cursuri de specializare.

Cursurile de specializare și perfecționare pentru muncitorii care deja au o calificare durează 3 luni, angajarea făcându-se imediat după finalizarea programelor de training. De aceste cursuri este nevoie, pentru fabricile din industria de apărare, unde sunt activități specifice domeniului. Chiar dacă cineva e un bun mecanic sau un bun sudor, trebuie să învețe acele lucruri specifice, înainte de a se putea angaja.

Analiza făcută de specialiștii companiei Lunox arată că lipsesc în special operatorii și programatorii CNC (Comandă Numerică Computerizată), tehnicienii în mecatronică, avionică și electronică, sudorii specializați (TIG/MIG-MAG) și lăcătușii mecanici, specialiștii în asigurarea calității (QA/QC), familiarizați cu standardele militare (MIL-STD, AQAP).