Noua problemă a spitalelor: cum scapi de personalul din pandemie

În Argeș, unele spitale au scos la concurs mai puține posturi față de numărul angajaților din pandemie. Locurile au fost înjumătățite, deși există o lege anunțată ca una ce ar fi trebuit să îi protejeze pe cei recrutați atunci când era mare nevoie.

Pentru lupta cu virusul SARS-CoV-2, spitalele, serviciile de ambulanță și direcțiile de sănătate publică din țară au angajat, fără concurs, 2.000 de persoane care să completeze lipsa acută de personal. Spuneau atunci că, fără suplimentarea posturilor, sistemul medical nu poate face față valurilor de îmbolnăviri. După încetarea stării de alertă, a fost dată o lege care prevede că personalul angajat în pandemie poate da examen şi să îşi păstreze locul de muncă pe perioadă nedeterminată. Chiar şi aşa, sunt spitale care au scos la concurs doar jumătate din posturi.

„Au fost peste 100 de angajaţi, medici, asistenţi, infirmieri, îngrijitoare, dar am scos la concurs cam jumătate din posturi. Nu ştiu să vă spun exact câte. Sunt vreo 40 de asistenţi care s-au scos la concurs. Noi, faţă de alte spitale, am avut o secţie temporară care nu era în normativul nostru - Secţia Boli Infecţioase, care avea un număr mare de personal, multe paturi. Secţia aia eu n-o s-o mai am, așa că nu-i putem angaja pe toți, că nu mai e nevoie. Am respectat strict legea! Cât ne permite normativul, angajăm la minim. Dacă e nevoie de mai mulţi, vedem pe parcurs. La concurs se prezintă toţi. Nu rămân secţii descoperite, pentru că acolo vor merge cei care promovează examenul”, a declarat Mircea Stoian, managerul Spitalului Orăşenesc Mioveni.

Unităţi care îi păstrează pe toţi

Sunt şi instituţii care au angajat mai puțin, cu toate că s-au descurcat greu cu volumul mare de muncă. Vestea bună este că acum pot să păstreze toţi oamenii care au contracte de muncă pe perioadă determinată.

„În pandemie am angajat cinci persoane, iar la noi se va da examen tot pentru cinci posturi, unul de medic și patru de asistenţi. Este un post de medic de medicină generală care va lucra pe probleme de statistică medicală și pe programe naționale. A fost greu! Ne-am descurcat cum am putut, am adus voluntari, am stat peste program (n.r. în perioada stării de alertă). Oamenii au muncit atât de mult timp și apoi să le dai cu piciorul? E greu să faci asta!”, a spus Sorina Honțaru, director al Direcţiei de Sănătate Publică Argeş.

Candidaţii trebuie să ia minimum nota 6

Serviciului de Ambulanţă Argeş, o altă instituţie care dorește să păstreze tot personalul angajat în perioada stării de alertă, a programat examenele. Acum totul depinde numai de candidați, dacă vor reuși să obțină nota de promovare.

„Au fost publicate anunțurile pentru examen. Este un ordin de ministru prin care se scot la examen, se afişează la avizierul unităţii şi au dreptul să participe numai cei care au lucrat în perioada de pandemie şi au fost angajaţi pe perioadă determinată. Sunt 23 de posturi: 9 de ambulanţier, 12 pentru asistenţi medicali şi unul pentru farmacist. Examenele vor avea loc în perioada imediat următoare, altfel ieşim din termen, că ei trebuie să aibă contract de muncă în curs ca să poată participa. Nota minimă este 6 la ambele probe, probă scrisă şi interviu. Dacă promovează examenul, rămân toţi!”, a declarat Luminiţa Paul, managerul Serviciului de Ambulanţă Argeş.

Doi pe un loc

Şi la Spitalul Judeţean de Urgenţă Piteşti, personalul a fost suplimentat în 2020. Pe parcurs, au fost și angajați care au renunţat pentru că li s-a părut prea greu. Au spus că nu au putut să facă faţă volumului de muncă ori nu au suportat costumele de protecţie. Dar, chiar și așa, asistenţii medicali rămași s-au trezit că numărul de posturi scoase la concurs este insuficient. La începutul săptămânii a avut loc primul examen și au fost doi candidaţi pe un loc. S-au înscris 21 de asistenţi medicali şi au promovat 10. Unii dintre cei respinşi, deși au profesat doi ani, în pandemie, nu au ajuns nici măcar la nota 4.00. Tot în perioada stării de alertă au fost angajaţi trei medici care se bat acum pe un singur post. Norocoșii sunt infirmierii, brancardierii şi îngrijitorii, 23 de angajați şi tot atâtea posturi vacante pentru ei. Au promovat toţi.

Ce spune legea

În Legea nr. 70/2022, care reglementază statutul personalului angajat temporar în timpul pandemiei, precizează că „autorităţile administraţiei publice locale şi ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară proprie, precum şi instituţiile publice de asistenţă socială organizează examen, în vederea ocupării posturilor pe perioadă nedeterminată, pentru personalul care, în perioada stării de alertă sau a situaţiilor de risc epidemiologic şi biologic, a ocupat fără concurs posturi de execuţie pe perioadă determinată. Examenul se organizează anterior încetării contractului individual de muncă/raportului de serviciu și nu se aplică pentru personalul care a ocupat funcții de conducere”.

Starea de alertă a încetat în România pe 8 martie, iar personalul angajat în pandemie are dreptul să rămână la serviciu încă 90 de zile. Astfel, toate examenele trebuie să fie organizate până la începutul lunii iunie.

