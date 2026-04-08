ONG-urile contestă extinderea tramvaiului în centrul Capitalei

Se cere dezbatere publică pe această temă, pentru că există riscul de distrugere a centrului Capitalei. Asociația Eco Civica a depus o nouă propunere de PUZ, trăgând un semnal de alarmă în legătură cu distrugerea zonei Unirii - Parcul Unirii și zona fântânilor, emblematice pentru centrul Bucureștiului. Propunerea asociației este semnată de mai mulți activiști civici, dar și arheologi și arhitecți care spun că deja au fost provocate distrugeri, prin proiectele de canalizare care trec prin vestigii descoperite recent.

Reglementarea urbanistică pentru prelungirea liniei de tramvai de la Sfânta Vineri, prin Piața Unirii, până la Dealul Mitropoliei, unde au capăt tramvaiele care vin din Rahova, a fost aprobată de PMB, dar se cere o dezbatere publică pe această temă și schimbarea PUZ-ului, pentru a nu se distruge centrul Capitalei.

Viitoarea linie de tramvai ar urma să plece de la Piața Sf. Vineri, să treacă pe bd. Corneliu Coposu, prin Piața Unirii, prin fața Hanului lui Manuc, apoi pe lateralul parcului, până la baza Dealului Mitropoliei, unde se unește cu linia care vine din Rahova.

Asociația Eco Civica a strâns semnături pentru modificarea acestui proiect, iar propunerea este să se țină cont de nevoia de conservare a patrimoniului cultural și de creare a mai multor zone pietonale.

Președintele asociației Eco Civica, Dan Trifu, a depus, astăzi, la PMB, un proiect de PUZ pentru salvarea zonei Unirii. Acesta spune că PUZ-ul trebuie să aibă coerență și o viziune generală pentru viitorii 100 de ani, iar lucrările de modernizare ar trebui să se facă etapizat, în următorii 10 ani, ținându-se cont de posibilitatea de deviere a traficului auto în subteran, prin construirea de noi pasaje, astfel încât să se salveze cât mai multe zone pietonale și spații verzi.

„Dacă lăsăm orașul fără viziune generală, ca fiecare primărie să facă ce crede de cuviință, va fi un dezastru urbanistic și de trafic. Apoi, dacă tu ești în infringement pe calitatea aerului, ai anual mii de îmbolnăviri și decese din această cauză, te mai gândești să distrugi și bruma de spații verzi pe care o mai ai sau te gândești la salvarea și mărirea suprafeței de spații verzi?”, spune președintele asociației.

Studiile de fezabilitate și cele tehnice costă milioane de euro

Proiectul pe care îl propune acesta are mai multe variante posibile. Într-una dintre variantele propuse de Eco Civica, zona Hanul lui Manuc ar putea deveni pietonală, cu circulația auto relocată în subteran și reconfigurată - dar pentru un asemenea proiect e nevoie de un buget foarte mare și de soluții tehnice corecte, având în vedere faptul că zona Piața Unirii și împrejurimile au deja metroul în subteran, iar studiile tehnice făcute în ultimele decenii arată că terenul e nisipos și cu infiltrații de apă, ceea ce face foarte dificilă construirea unor noi pasaje.

După 2010 au existat mai multe propuneri care nu s-au putut realiza, exact din cauza situației terenului, dar studiile de fezabilitate și cele tehnice care au arătat că proiectele nu pot fi realizate au costat milioane de euro. Același lucru se poate repeta acum.

„Piața Unirii trebuie regândită, nu distrusă!”

Președintele asociației Eco Civica arată că poate exista alt traseu pentru linia de tramvai. „Piața Unirii trebuie regândită și nu distrusă, așa cum fac actualele proiecte cu planșeul, tramvaiul și pasajul. Tramvaiul ar trebui, cu certitudine, să aibă următorul traseu: capăt blv Regina Maria, înainte spre Horoscop, probabil cu o mică atingere a Parcului Unirii, apoi stânga cu traversarea intersecției cu blv Unirii și stație/peroane în fața magazinului Unirea, comun cu M2, urmând ca taxiurile să fie relocate în parcarea din fața bisericii, deasupra Pasajului Unirii, sau altă variantă. Tramvaiul va face dreapta spre Sfânta Vineri, cu o curbă generoasă, având în vedere că trebuie să se încadreze pe axul șoselei, în corelație cu linia existentă la Sf Vineri-Corneliu Coposu”, explică acesta, subliniind că a duce tramvaiul pe traseul propus de PMB „nu este o soluție prietenoasă cu mediul, cu locuitorii și vizitatorii orașului”.

Trifu mai spune că traseul contestat ar fi fost adoptat de PMB „la insistențele celor de la circulație care nu vor să ,«deranjeze» traficul particular”.

Piste de bicicletă și spații verzi

O variantă propusă de Dan Trifu pentru PUZ-ul centrului Capitalei începe de la Eroilor și ar continua până la Piața Alba Iulia, incluzând programul „Dâmbovița Verde”.

„Ar trebui relocat, pe cât posibil, și e posibil, circulația în subteran pe relația Eroilor-Hașdeu-Unirii, inclusiv blv Unirii, coroborat cu proiectul magistralelor 4 și 5 de metrou din zonă. Lărgim Dâmbovița pe partea stângă, vorbim de sensul de curgere al râului, circulație în subteran, dar păstrând la suprafață o bandă pentru transportul în comun și una pentru biciclete”, explică Eco Civica.

Pista de biciclete s-ar putea continua și pe partea dreaptă a râului, astfel încât partea stângă ar putea deveni zona verde de promenadă.

Și pentru partea dreaptă a Dâmboviței se propune o soluție similară, dar asociația caută soluții tehnice pentru a muta circulația în subteran, având în vedere că pe acea parte e și tunelul de metrou.

„Între Eroilor și Unirii am putea construi 4 noi poduri emblematice cu cafenele și ceainării etc pe ele, plus alte podețe cochete pentru traversare pietonală rapidă; - la Eroilor se va putea conexa sectorul 5 cu Parcul Eroilor, urmând conexarea sectorului 1 cu parcul de vizavi cu Casa Radio, Parcul Operei”, a mai explicat președintele asociației, în documentul transmis semnatarilor care susțin modificarea PUZ-ului.

În viziunea asociației, sectorul 6 va avea conexiune cu Parcul Grozăvești, Grădina Botanică și campusul Universității Politehnice și alte zone verzi.

În zona Izvor-Unirii, bulevardele Libertății și Unirii ar trebui să fie pietonale, cu circulația relocată în subteran, iar Piețele Libertății și Constituției, tot pietonale, cu circulație și parcări în subteran.

Astfel, zonele de la suprafață ar putea fi amenajate peisagistic. S-ar putea crea un spațiu public nou și vast care să includă bulevardele și piețele, Parcul Izvor, eventual și o porțiune din curtea Parlamentului, zona verde a Bibliotecii Academiei Române.

Eco Civica mai propune ca între Izvor și Piața Unirii să se facă o conexiune, inclusiv la noile poduri, cu traseul pietonal care coboară de la Grădina Icoanei, Sala Palatului, Cișmigiu spre centrul istoric.

„Continuăm pe blv Unirii, tot pietonal, cu circulație în subteran. Putem folosi chiar scuturi, gen metrou, pentru a reloca circulația în subteran până pe la Nerva Traian, sau poate după Piața Alba Iulia”, mai arată Dan Trifu.



