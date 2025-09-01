Paradoxul românesc: Școlim cei mai mulți dentiști, dar suntem codași la accesul oamenilor la dentist

Un raport Eurostat cu privire la sănătatea orală în spațiul comunitar arată cifre îngrijorătoare: anul trecut, mai mult de 16% dintre românii de peste 16 ani au declarat că nu au putut beneficia de servicii stomatologice din cauza problemelor financiare. Raportul arată, de asemenea, că țara noastră are și cea mai mare diferenţă, la nivel european, între persoanele aflate în risc de sărăcie şi restul populaţiei atunci când vine vorba de acces la tratamente dentare.

Barometru statistic al Uniunii Europene a dat publicității un nou raport cu privire la sănătatea orală în spațiul comunitar, iar datele arată că românii sunt printre europenii care trec cel mai rar pe la stomatolog.

Conform documentului, un procent de 6,3% dintre persoanele cu vârsta de cel puțin 16 ani din UE, care au avut nevoie de tratamente stomatologice în cursul anului trecut, nu le-au putut primi, fie din motive financiare, fie din cauza listelor lungi de așteptare sau a distanței până la furnizorii de tratamente stomatologice.

1 din 6 români, prea sărac să meargă la dentist

Din această perspectivă, România se situează pe locul trei din coadă în cadrul blocului comunitar, după Grecia și Letonia. Practic, în 2024, mai mult de unu din șase români cu probleme dentare nu a beneficiat de serviciile medicale necesare.

„Printre țările UE, ponderea persoanelor cu nevoi neacoperite de îngrijire dentară a fost cea mai mare în Grecia (27,1%), Letonia (16,5%) și România (16,2%)”, transmite Eurostat.

La polul opus, țările cu cele mai mici procente din populație care nu au primit serviciile stomatologice de care aveau nevoie au fost: Malta (0,4%), Germania (0,9%) și Croația (1,1%).

Datele Eurostat arată că ponderea persoanelor aflate în risc de sărăcie care nu au beneficiat de îngrijirile stomatologice de care aveau nevoie este semnificativ mai mare, de 13,7%, comparativ cu 5,1% în cazul celor care nu se aflau în risc de sărăcie.

Avem cel mai mare decalaj dintre cei săraci și cei care își permit plata serviciilor

Cu toate că această situaţie se înregistrează în toate ţările membre UE, România se evidențiază prin diferența uriașă dintre „vlădică” și „opincă”, în privința accesului la dentist, ceea ce relevă, de fapt, politicile de sănătate ineficiente ale statului român.

„Cele mai semnificative diferenţe în raportarea nevoilor stomatologice nesatisfăcute au fost observate în România, unde 43,5% dintre persoanele expuse riscului de sărăcie au raportat astfel de nevoi nesatisfăcute, comparativ cu 12,6% dintre cele care nu sunt expuse riscului de sărăcie, un decalaj de 30,9 puncte procentuale (pp) și în Grecia, unde 52,8% dintre persoanele expuse riscului de sărăcie au raportat nevoi neacoperite de îngrijire dentară, comparativ cu 22,7% în rândul celor care nu sunt expuse riscului, o diferență de 30,1 pp”, conform Eurostat.

Diferenţe mari s-au înregistrat şi în Letonia (24,5 puncte procentuale) şi Portugalia (20,5 puncte procentuale).

În schimb, Germania (1,3 puncte procentuale), Malta (1,5 puncte procentuale) şi Polonia (1,7 puncte procentuale) au înregistrat cele mai mici decalaje între ratele de nevoi stomatologice nesatisfăcute în rândul persoanelor expuse riscului de sărăcie şi al celor care nu sunt expuse problemelor financiare, se mai arată în raport.

România, fruntașa UE la școlit stomatologi: de 7 ori mai mulți decât Italia

Procentul foarte mare de români care nu primesc servicii medicale la stomatolog, deși ar avea nevoie de acestea, este îngrijorător, dar mai ales surprinzător având în vedere că suntem țara europeană cu cea mai mare pondere de dentiști.

Un alt raport Eurostat, dat publicității în vara anului trecut, a relevat că, în 2022, în Uniunea Europeană au absolvit 14.313 medici stomatologi, ceea ce reprezintă 3,2 absolvenți la 100.000 de locuitori - numărul fiind într-o ușoară creștere față de 2021 (3,1 la suta de mii de locuitori).

La nivel de țară însă, România s-a situat pe primul loc, cu cea mai mare rată de absolvenți de stomatologie (9,9 la 100.000 de locuitori), devansând Portugalia (9,1 la 100.000 de locuitori) și Bulgaria (7,8 la 100.000 de locuitori).

Prin contrast, Malta (mai puțin de 0,1), Italia (1,4) și Țările de Jos (1,5) au raportat cele mai scăzute rate, toate sub 1,5 absolvenți de stomatologie la 100.000 de locuitori.

Din cauza sumelor foarte mici și a limitării drastice a manoperelor pe care le decontează statul român, majoritatea medicilor stomatologi se țin departe de contractele cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate.