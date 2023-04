Parlamentarii se înfrățesc cu Emiratele Arabe Unite, țară fără Parlament

Cea mai la îndemână cale pentru atingerea acestui obiectiv o reprezintă grupurile parlamentare de prietenie. Prin activitatea lor, ele apropie popoare, le armonizează interesele și le pun să lucreze pentru binele comun. Ultimele două țări intrate pe radarul parlamentarilor români sunt Bangladesh și Guatemala, în timp ce pentru strângerea mai puternică a relațiilor cu Emiratele Arabe Unite aleșii noștri au optat pentru dublarea numărului de membri ai grupului parlamentar de prietenie de la 10 la 20. Oportunitatea unei sesiuni de shopping cu cazare all inclusive pe banii Parlamentului în cosmopolitele Abu Dhabi și Dubai nu se refuză niciodată, așa că majorarea numărului de membri nu a ridicat niciun fel de problemă.

Lista grupului parlamentar de prietenie cu Republica Populară Bangladesh conține 10 parlamentari de la toate partidele. De exemplu, aici îl regăsim pe deputatul USR Victor Ilie, care mai figurează în grupurile de prietenie cu Lituania, Emiratele Arabe Unite și Filipine. Printre atâtea comisii, Victor Ilie și-a mai făcut timp să fie și membru supleant în Delegația Parlamentului României la Adunarea parlamentară a NATO. În ceea ce privește activitatea sa legislativă, parlamentarul USR și-a pus în acest mandat semnătura de susținere pe 85 de inițiative legislative, din care doar 19 au reușit să devină legi. În rest, unele au fost respinse, altele retrase chiar de inițiator sau sunt rătăcite prin comisiile parlamentare. De exemplu, unul dintre proiectele devenite lege se referă la recunoașterea zilei de 15 noiembrie ca Ziua Revoltei Anticomuniste de la Braşov din 1987. O altă lege pentru a cărei promovare a participat alături de alți 49 de parlamentari a vizat modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății prin care a fost reglementat conceptul de asistență medicală mobilă. Implicarea parlamentarilor în deschiderea legăturilor cu Bangladeshul este necesară pentru că România este suferindă la capitolul schimburi comerciale. La nivelul anului 2021, România a exportat în această țară mărfuri în valoare de 3,55 milioane de dolari (antibiotice în principal) și a importat de 32,6 milioane (produse textile în principal).

Bangladesh este una dintre cele mai sărace țări din Asia. Cu o suprafață mai mică decât a României, ea are o populație de peste opt ori mai numeroasă. Un procent mare din populația țării supraviețuiește prin agricultura de subzistență, cultura principală fiind orezul.

Schimburile comerciale cu Guatemala, aproape de zero

Mergând mai departe la comisia parlamentară de prietenie cu Republica Guatemala, aici îl găsim, printre alții, pe parlamentarul AUR Radu Vicențiu Grădinaru. El mai face parte din grupurile de prietenie cu Brazilia, Suedia, Țările de Jos și Emiratele Arabe Unite. În ceea ce privește activitatea parlamentară nu se poate lăuda cu nicio reușită. Are 69 de inițiative legislative, dar niciuna nu a ajuns pe masa președintelui României pentru promulgare. Pe circuitul parlamentar se află acum mai multe inițiative ale lui Radu Vicențiu Grădinaru, printre ele numărându-se înfiinţarea Muzeului Regional Memorialul Golgota Bucovinei reglementarea activităţilor de reconstituire istorică, schimbarea regimului juridic a unor morminte de război etc. Noua comisie parlamentară va avea o misiune extrem de dificilă, pentru că relațiile României cu Guatemala sunt ca și inexistente. Dacă ne referim la cele economice, potrivit ultimelor date disponibile, în 2020 schimburile comerciale au fost de numai 5,75 milioane de dolari, dar am reușit să avem un deficit comercial în această relație de 2,61 milioane de dolari. Ultima vizită în Guatemala a unui parlamentar român a avut loc la începutul anului trecut, când Andi Grosaru, fost deputat al Grupului minorităților, acum neafiliat, a participat la Lucrările Forumului Parlamentar de Intelligence și Securitate. Pentru cele 5,5 zile ale deplasării a decontat din bugetul Camerei Deputaților 22.864 de lei.

Guatemala este cea mai populată ţară din America Centrală, cu un PIB pe cap de locuitor la aproximativ jumătate cât este media țărilor din această zonă. Repartizarea veniturilor este foarte inegală, cei mai bogați 20% dintre locuitori acoperind mai mult de 51% din consumul global al Guatemalei. Aproximativ 54% din populație trăiește sub pragul sărăciei.

Comisia parlamentară de prietenie cu o țară fără Parlament

Cea mai mare atracție pentru parlamentari a exercitat-o comisia de prietenie cu Emiratele Arabe Unite, care zilele trecute și-a dublat numărul de membri de la 10 la 20. Este însă neclar cu cine este prietenă această comisie parlamentară, în condițiile în care Emiratele Arabe Unite sunt o monarhie federală, cu un sistem juridic care exclude alegerile și existența partidelor politice.

Ex-ministrul de Interne Vela, tăcut ca un pește

În această comisie îl găsim și pe fostul ministru de Interne, senatorul Marcel Vela, care a devenit mai cunoscut datorită gecii sale de piele în care apărea la începutul pandemiei de coronavirus și îi anunța pe români că trebuie să stea închiși în casă decât prin activitatea sa parlamentară. El este printre puținii aleși care nu au luat în actualul mandat niciodată cuvântul de la tribuna Senatului. La grămadă cu alți zeci de parlamentari, numele său apare pe 53 de inițiative legislative, dintre care 11 au devenit legi. Instituirea Zilei Naționale a Alegătorului pe 26 mai, stabilirea zilei de 11 iulie ca „Ziua Prieteniei dintre România şi Statele Unite ale Americii”, dedicarea anului 2023 personalităţilor culturale Dimitrie Cantemir şi Ciprian Porumbescu sau desfiinţarea Institutului Revoluţiei Române din Decembrie 1989 sunt câteva dintre inițiative susținute de Marcel Vela. El mai face parte din grupurile de prietenie cu Serbia, Cehia și Lituania.

La Abu Dhabi, pentru a redescoperi cât suntem de rămași în urmă

Ultima vizită a parlamentarilor noștri în Emirate, la Abu Dhabi, a avut loc în cursul lunii februarie a acestui an. Patru parlamentari au făcut o deplasare de 5 zile pentru a participa la lucrările celei de-a 13-a reuniuni anuale a Agenției Internționale pentru Energie Regenerabilă. Tema reuniunii a fost hidrogenul, iar din raportul prezentat la întoarcere am aflat că parlamentarii români le-au spus participanților că România va avea până la sfârșitul lunii martie o strategie privind hidrogenul și un plan de măsuri, va dezvolta un cadru de reglementare dedicat tehnologiilor viitorului și, în particular, soluțiilor de stocare. Strategia este gata, dar de luni de zile ea așteaptă să fie adoptată. Ca o paranteză, la nivelul UE sunt 16 state care și-au pus deja la punct strategiile pentru dezvoltarea producției de hidrogen, iar peste 800 de proiecte sunt deja dezvoltate. România este încă în faza promisiunilor. Deși la lucrări a participat și ministrul Energiei, Virgil Popescu, strategia hidrogenului nu este adoptată nici la ora aceasta.

Alina Gorghiu a avut discuții fructuoase cu oficialii din Dubai

Precedenta vizită în Emirate a unor parlamentari români a avut loc la sfârșitul anului 2021. Atunci o delegație de șapte persoane a Senatului României s-a aflat timp de patru zile în Dubai pentru a participa la un eveniment organizat de Pavilionul României în cadrul expoziției mondiale Expo Dubai 2020. Deplasarea a costat Senatul aproape 70.000 de lei, dar la întoarcere senatorii, care au fost conduși de liberala Alina Gorghiu, au spus că au avut zile încărcate și multe discuții cu oficialii din Dubai, deci vizita a fost un mare succes.

10 parlamentari au participat în Franța în cursul lunii februarie, timp de șase zile, la lucrările Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, pentru care au decontat suma de 113.146 lei. Raportul privind activitatea desfășurată acolo nu a fost nici până acum prezentat, deși au trecut mai bine de două luni de la eveniment.

