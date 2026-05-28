În Grecia nu se mai merge pe tocuri și nu se mai construiește oriunde

După protestele repetate ale locuitorilor din unele localități turistice foarte populare, precum Veneția sau Barcelona, din ultimii ani, a venit rândul Greciei să introducă reguli noi pentru vizitatori, după ce guvernul acestei țări și-a fixat ținte anuale de creștere în turism, în ultimii ani. Noile reguli nu sunt „draconice”, dar este prima oară când se introduc, scopul fiind chiar încetinirea turismului de masă. Nu se va mai putea construi oriunde și oricum, ceea ce înseamnă că se încetinește ritmul de creștere a numărului de spații de cazare. Pentru turiștii care vizitează Acropolele sunt reguli simple - să nu distrugă vestigiile. Tocmai de aceea s-au interzis tocurile cui, amenda pentru nerespectarea acestei cerințe fiind 2.500 de euro. Alte destinații estivale se dezvoltă în continuare, cele mai avantajate fiind Turcia, Egiptul și Tunisia.

Noile măsuri adoptate de guvernul Greciei au fost prezentate ca având scopul limitării turismului de masă în destinațiile aglomerate, dar se referă, de fapt, la protejarea monumentelor istorice din patrimoniului cultural și la dezvoltarea unui model mai sustenabil de turism, conform declarațiilor ministrului adjunct de Interne elen, Konstantinos Gkioulekas, referitor la implementarea noilor regiuni ale Macedoniei și Traciei. Oficialul elen a fost prezent la București, săptămâna aceasta, la evenimentul „Cooperare regională strategică în sud-estul Europei”, organizat de Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București (CCIB), în parteneriat cu Ambasada Greciei.

Printre măsurile anunțate se numără restricții mai stricte în construcții, mai ales în insulele intens vizitate - Santorini, Mykonos, Rodos sau Kos. Noile hoteluri din zonele aglomerate vor avea limitări de capacitate, iar dezvoltările imobiliare vor fi atent reglementate.

De asemenea, vor fi și restricții pentru turiști, precum interzicerea pantofilor cu toc subțire în siturile arheologice, inclusiv la Acropole, pentru protejarea suprafețelor vechi de 2.000 de ani.

Rezidenții din aceste zone aglomerate au protestat, cerând guvernului măsuri de reducere a turismului de masă, pentru că în vârf de sezon îi afectează traficul intens și creșterile chiriilor.

Oficialul grec a explicat, la București, că noile reguli sunt făcute pentru a ajuta țara să păstreze moștenirea culturală, să protejeze copiii și vizitatorii.

Noile reguli se aplică în zonele supraaglomerate, din 12 mai. Grecia a primit, în 2025, aproape 38 de milioane de turiști.

Modificarea legislativă face parte din programul și viziunea ministrului Turismului, Olga Kefalogianni, care a explicat că obiectivul este trecerea către un model de turism mai sustenabil, cu impact redus asupra mediului și infrastructurii.

Chiar și așa, Banca Națională a Greciei a estimat că numărul turiștilor ar putea ajunge la 55 de milioane până în 2040, iar veniturile din turism ar urma să crească până la 36 de miliarde de euro.

Aglomerație, criza locuințelor și exodul populației

Trendul protestelor rezidenților a pornit din Veneția, unde locuitorii se revoltă constant împotriva turismului de masă și de mai mulți ani se înregistrează exodului populației locale, pe fondul chiriilor prohibitive și al transformării orașului într-un parc tematic. Peste 58.000 de paturi turistice sunt în centrul istoric al Veneției.

Criza locuințelor este cel mai grav efect, declanșându-se după explozia chiriilor pe termen scurt. Astfel, populația a scăzut sub 55.000 de locuitori în Veneția, iar tinerii sunt cei mai afectați, în timp ce orașul primește peste 34 de milioane de vizitatori anual.

Ceva similar s-a întâmplat și la Barcelona. Anul trecut, barcelonezii au protestat față de „turismul excesiv”, acuzând autoritățile că pun profitul înaintea locuitorilor. Protestatarii au tras cu pistoale cu apă, au aprins fumigene și au afișat pancarte cu mesaje precum „vacanțele voastre, nenorocirea noastră” sau „turismul de masă ucide orașul”.

Curentul s-a extins în mai multe orașe europene, în timp ce destinațiile din Africa se dezvoltă.

Migrația turiștilor, în sens invers

Egiptul abia acum începe investițiile, chiar dacă s-a dezvoltat foarte mult în ultimii ani. Deși a crescut constant numărul resorturilor de 5 stele, doar 15% din suprafața construibilă de la malul mării este folosită. Oportunitatea a fost înțeleasă de mulți investitori interesați să transforme deșertul egiptean în paradis turistic. Aici nici nu se pune problema afectării rezidenților, ba chiar au fost aduși cetățeni din mai multe țări, odată cu dezvoltarea. Aproape 3 milioane de turiști europeni au devenit rezidenți, mai ales în Hurghada și Cairo.

Creșteri în turismul de masă sunt vizate și de Tunisia și de Maroc, dar și de Turcia, care își dezvoltă în continuare capacitatea se primire a vizitatorilor, în cele mai bune condiții.

Dezinformare mondială pentru reducerea creșterilor din turism

Politicile verzi au dus și la lansarea unor știri false despre posibila renunțare la „all inclusive” din partea unor destinații care se bazează pe acest concept, precum Turcia sau Bulgaria. La vecinii bulgari, dezinformarea a venit, anul trecut, chiar de la guvern, susținând „reducerea risipei”. Niciuna dintre aceste țări nu va renunța la conceptul „all inclusive” care se extinde în mai multe destinații.

Anul trecut, în luna august, ambasadorul Turciei a dezmințit, pentru Jurnalul, valul de fake news, dar informațiile false nu au fost retrase din mediul online.

Informația falsă despre o așa-zisă inițiativă a Guvernului Turciei de a obliga hotelierii să elimine ofertele „all inclusive”, pentru a reduce risipa de mâncare a fost dezmințită, la solicitarea noastră, de ambasadorul Turciei la București, E.S. Özgür Kıvanç Altan. Informația falsă a apărut în spațiul public din România în urma publicării unui studiu pe site-ul unui ziar din Turcia, dar s-a răspândit ca fiind o inițiativă a Guvernului sau chiar a Președinției de a elimina ofertele „all inclusive” ale hotelurilor, deși era vorba doar despre o situație ipotetică, dezbătută în contextul mai larg al analizei risipei alimentare.

Autoritățile turce au confirmat, pentru Jurnalul, că niciodată nu a existat o astfel de intenție și nici nu ar putea să-și propună Guvernul Turciei să elimine exact produsul turistic cel mai solicitat, pe care chiar Turcia l-a lansat pe piața internațională. Ambasadorul Turciei la București, E.S. Özgür Kıvanç Altan, a oferit o serie de lămuriri pentru Jurnalul, cu privire la răspândirea informațiilor false despre eliminarea ofertelor „all inclusive” la hotelurile din Turcia. Situația risipei alimentare de la hoteluri este prezentată de mai mulți ani ca fiind un fenomen îngrijorător, la nivel mondial, însă chiar studiile care se fac periodic arată că nu hotelurile produc cea mai mare cantitate de mâncare care se pierde, ci lanțurile de mari magazine. De altfel, studiile și statisticile arată că pierderile din domeniul alimentar sunt inevitabile, mai ales la magazine și la restaurante, iar măsurile care se pot lua pentru reducerea risipei implică introducerea unor oferte de reduceri de preț, în cazul magazinelor, în timp ce restaurantele pot direcționa mâncarea rămasă către populația săracă.

Turcia a câștigat foarte mult din turism, prin introducerea conceptului „all inclusive”, preluat apoi și de alte țări, iar renunțarea la acest tip de oferte ar fi echivalentul unei „sinucideri economice” pe care în niciun caz nu și-o dorește Guvernul acestei țări.

Ambasadorul Turciei la București, E.S. Özgür Kıvanç Altan, a confirmat acest lucru, pentru Jurnalul, subliniind faptul că acest concept va fi menținut de țara sa, reprezentând una dintre cele mai bune strategii din turism.

„E un mare fake news. Nu se poate așa ceva. Am verificat situația, dar nu există așa ceva. A fost o discuție despre risipa alimentară și cum s-ar putea gestiona situația, dar nu se poate pune problema schimbării strategiei noastre. Nu putem renunța la aceste servicii de cea mai bună calitate din hotelurile noastre. Știrile au pornit de la o discuție ipotetică și de la un articol publicat de un ziar din Turcia, dar confirm încă o dată că am vorbit personal cu ministrul Turismului și nimic nu se va schimba. A fost doar o neînțelegere care s-a transformat în răspândirea de informații false”, a precizat, pentru Jurnalul, E.S. Özgür Kıvanç Altan, în august 2025.

Aceeași dezinformare a circulat și cu privire la Bulgaria, fiind dezmințită tot de Jurnalul, cu declarațiile reale ale hotelierilor bulgari care se pregăteau, de fapt, să extindă acest concept.

Destinații precum Egipt sau Tunisia au crescut foarte mult, în ultimii ani, mai ales datorită acestui concept. În Egipt sunt și multe resorturi care funcționează pe model turcesc sau chiar cu management și acționariat din Turcia, implementând conceptul „all inclusive” la cele mai înalte standarde din Turcia.

