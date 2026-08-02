Câinii, cei mai tari surferi din California: Campionatul Mondial care cucerește internetul

Cu veste de salvare, ochelari de protecție și mult curaj, zeci de patrupede au încălecat valurile Pacificului la Campionatul Mondial de Surf Canin, într-un spectacol care a stârnit zâmbete și aplauze deopotrivă.

Pe plaja din Pacifica, California, nu surferii cu părul blond și bronzul perfect au fost vedetele zilei, ci câinii care au demonstrat că echilibrul pe placă nu ține cont de numărul de picioare.

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Aflată la cea de-a zecea ediție, competiția a adunat aproximativ 20 de echipe formate din câini și stăpânii lor, veniți din mai multe state americane și din alte țări pentru unul dintre cele mai simpatice evenimente ale verii.

Cine rezistă cel mai bine pe val?

Nu a fost doar o paradă de animale adorabile. Concursul a avut reguli serioase.

Patrupedele au fost împărțite pe categorii de talie, iar arbitrii au acordat puncte pentru:

stilul pe placă;

timpul petrecut pe val;

dificultatea valurilor;

încrederea cu care "surferii" au înfruntat oceanul.

Au existat chiar și probe de tandem, în care doi câini sau un câine și stăpânul său au împărțit aceeași placă de surf.

Rusty, surferul care n-a mai vrut să coboare de pe placă

Printre vedetele competiției s-a numărat Rusty, un pinscher pitic din Huntington Beach.

Stăpâna lui spune că aventura a început dintr-o joacă: „L-am dus la plajă și l-am pus pe placa de surf doar ca să-i fac niște fotografii. Nu mai voia să coboare. Apoi l-am împins pe un val și... a surfat perfect”, a povestit Sophia.

De atunci, Rusty s-a îndrăgostit de valuri și a devenit un adevărat veteran al competiției.

Buldogul care s-a antrenat înainte să înfrunte oceanul

Și Iza, un buldog francez aflat la a cincea participare la Campionatul Mondial, a atras toate privirile. Proprietarul său spune că patrupeda a descoperit singură pasiunea pentru mare, iar apoi și-a perfecționat tehnica într-o piscină, unde a învățat să-și păstreze echilibrul înainte de a trece la valurile Pacificului.

Marea campioană: Rippin Rosie

Marea vedetă a ediției din acest an a fost însă Rippin Rosie, un labrador retriever de cinci ani.

Rosie a câștigat atât categoria câinilor de talie mare, cât și proba de paddleboard, iar pentru că valurile au fost prea puternice pentru desemnarea premiului tradițional "Top Dog", organizatorii i-au acordat trofeul special "Spiritul surfingului".

Campionatul Mondial de Surf Canin nu înseamnă doar distracție.

Evenimentul a inclus și o paradă de costume pentru câini, sesiuni de adopții și strângeri de fonduri pentru organizațiile care se ocupă de protecția animalelor.

Iar dacă cineva mai avea dubii că un câine poate fi "stăpân pe val", ediția din acest an a oferit răspunsul perfect: da, iar uneori o face chiar mai bine decât oamenii, scrie Mediafax.