Surse: Piloții celor două elicoptere de stingere a incendiilor prabușite în Grecia sunt români

Două elicoptere de stingere a incendiilor s-au ciocnit duminică în aer, deasupra localității de coastă Psatha, în timp ce interveneau la un incendiu violent din regiunea Attica, la vest de Atena. Potrivit CNN Grecia, piloții ambelor aeronave sunt cetățeni români.

Potrivit unui comunicat al Serviciului de Pompieri elen, în timpul unei operațiuni aeriene de stingere a incendiilor, două elicoptere BELL, închiriate de instituție, fiecare cu un echipaj de câte două persoane, s-au ciocnit în zona mai largă a localității Psatha, Attica. Aeronavele decolaseră de la baza militară Elefsina. Imagini surprinse pe rețelele sociale arată cele două elicoptere apropiindu-se unul de celălalt la altitudine joasă, înainte de impact. Potrivit primelor reconstituiri citate de presa italiană, coliziunea s-ar fi produs din cauza fumului dens care plutea deasupra zonei afectate de incendiu, reducând vizibilitatea piloților.

Presa greacă a publicat, la scurt timp după coliziunea celor două elicoptere de stingere a incendiilor din zona Psatha, informații suplimentare îngrijorătoare: deși toate cele patru persoane aflate la bord au fost localizate și recuperate, mai multe publicații elene vorbesc despre existența a doi morți — un cetățean grec și unul român.

Ce confirmă oficial Serviciul de Pompieri elen

Într-un comunicat citat de publicația Rosa.gr, conducerea Pompierilor a precizat că echipele de căutare-salvare au finalizat identificarea și recuperarea tuturor membrilor echipajelor celor două elicoptere BELL, implicate în coliziune în timpul unei misiuni de stingere a incendiului din zona Attico-Beoția. Operațiunea a fost coordonată de șeful Pompierilor, general-locotenent Theodoros Vagias. La bordul celor două aeronave se aflau, în total, patru bărbați — doi cetățeni greci și doi cetățeni străini.

Informații neconfirmate despre victime

Publicația Protothema, citând surse din cadrul operațiunii, vorbește despre informații conform cărora doi dintre cei patru bărbați ar fi murit — un grec și un român — în timp ce ceilalți doi, răniți, au fost transportați la Spitalul Militar 251 din Atena. Postul CNN Grecia oferise, anterior, o variantă parțial diferită a evenimentelor: unul dintre comandanți s-ar afla în stare bună de sănătate și ar fi luat deja legătura cu centrul de operațiuni, în timp ce copilotul acestuia ar fi rănit; soarta echipajului celui de-al doilea elicopter rămăsese, la acel moment, necunoscută. Informațiile continuă să fie actualizate de presa elenă, iar bilanțul exact al victimelor nu a fost, până acum, confirmat printr-un comunicat oficial unitar.

Toate elicopterele de acest tip, scoase din operațiuni

Ca măsură de precauție, toate elicopterele de același tip au fost imobilizate temporar, la nivel național, până la clarificarea cauzelor accidentului.

DSU: Inspectoratul General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne nu are nicio aeronavă dislocată în Grecia și niciun pilot

În urma informațiilor apărute în spațiul public referitoare la incidentul aviatic produs în Grecia, în timpul intervențiilor pentru stingerea incendiilor de vegetație, Departamentul pentru Situații de Urgență face următoarele precizări:

La acest moment, Inspectoratul General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne nu are nicio aeronavă dislocată în Grecia și niciun pilot sau alt membru al personalului navigant nu desfășoară misiuni în sprijinul autorităților elene.

Totodată, precizăm că modulul de pompieri români din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, dislocat în Grecia, în cadrul Mecanismului de Protecție Civilă al Uniunii Europene, nu se află în aceeași regiune în care a avut loc incidentul aviatic și desfășoară exclusiv misiuni terestre de stingere a incendiilor de vegetație, fără a executa misiuni aeriene. Personalul român este în siguranță și își continuă activitatea operațională.

Transmitem, pe această cale, un mesaj de solidaritate tuturor celor implicați în operațiunile de intervenție și sperăm ca echipajele afectate de acest tragic eveniment să fie găsite în siguranță.

???????? Two firefighting helicopters collided midair and crashed west of Athens, while attempting to control a massive wildfire.



Initial updates from Greek media indicated the two crew members from one helicopter were safely rescued, while intense searches continued for the remaining… pic.twitter.com/fSdb0NBSqg — Visegrád 24 (@visegrad24) August 2, 2026

Avertismentul premierului elen, cu ore înainte de accident

Premierul Kyriakos Mitsotakis avertizase, cu doar câteva ore înainte de coliziune, într-o postare pe Facebook, că aeronavele de stingere a incendiilor nu pot opera în siguranță pe vânt puternic. Deși guvernul a "investit mai mult ca niciodată" în resurse pentru combaterea incendiilor, el a precizat că există momente în care "natura și intensitatea fenomenelor meteo depășesc orice capacitate de planificare și operare umană". Potrivit premierului, în ultimele zile a fost, în repetate rânduri, imposibilă fie preluarea apei, fie deversarea ei, din cauza turbulențelor extreme care au făcut zborurile imposibile, punând întreaga povară a luptei cu flăcările pe umerii echipelor de la sol. Condițiile meteo exacte de la momentul coliziunii, precum și circumstanțele complete ale accidentului, rămân, deocamdată, neclare.

Aproape 500 de pompieri, mobilizați în zonă

Coliziunea a avut loc în plin efort de stingere a unor incendii violente de pe continentul elen, la nord-vest de Atena. Aproape 500 de pompieri greci au fost mobilizați în regiune, sprijiniți de personal din Franța și România. Peste 100 de locuințe au fost distruse, iar vânturile de forță de furtună au alimentat suplimentar flăcările. Printre zonele afectate se numără și un poligon militar de tragere, unde incendiul ar fi activat muniție neexplodată, potrivit autorităților.

O săptămână tragică pentru pompierii din Grecia

Coliziunea vine după o săptămână în care incendiile au făcut deja victime în rândul pompierilor. Pe insula Creta, doi pompieri, în vârstă de 23 și 27 de ani, au murit miercuri, în timp ce interveneau, alături de alți 150 de colegi, la un incendiu de vegetație și fond forestier care afecta orașul Rethymno — cei doi au fost găsiți inconștienți în afara autospecialei, iar o anchetă a fost deschisă pentru stabilirea circumstanțelor exacte. Un al treilea pompier a murit într-un incendiu separat, în regiunea Peloponez. Tot miercuri, turiștii au fost evacuați din stațiunea Agia Galini, de pe Creta, pe măsură ce flăcările se apropiau de coasta unde sunt situate numeroase hoteluri. Șeful centrului european de răspuns la urgențe a avertizat că Grecia se confruntă cu un risc crescut de incendii în săptămânile următoare.