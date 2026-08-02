Snapchat declară război „gunoiului AI”. Ce se schimbă pentru utilizatori

După YouTube, LinkedIn și Substack, și Snapchat anunță măsuri împotriva fenomenului cunoscut sub numele de „AI slop” – videoclipuri, imagini și texte produse automat, considerate repetitive, lipsite de originalitate și de slabă calitate.

Snap, compania care deține Snapchat, a anunțat că va înceta să mai recomande în secțiunea Spotlight videoclipurile create în totalitate cu ajutorul inteligenței artificiale. În schimb, algoritmul va favoriza conținutul realizat de oameni.

Decizia vine într-un moment în care internetul este inundat de materiale generate automat de AI, pe măsură ce instrumentele bazate pe inteligență artificială au devenit tot mai accesibile și mai performante.

Snapchat nu interzice AI, dar schimbă regulile

Compania precizează că nu elimină complet conținutul creat cu ajutorul inteligenței artificiale. Utilizatorii vor putea în continuare să folosească filtre, efecte și instrumente AI puse la dispoziție chiar de Snapchat.

Diferența este că platforma nu va mai promova videoclipurile realizate exclusiv de AI, fără intervenție umană.

Reprezentanții Snap spun că astfel de materiale sunt, de cele mai multe ori, repetitive, lipsite de creativitate și nu reprezintă ceea ce utilizatorii își doresc să vadă în feed.

Ce este „AI slop”

Expresia „AI slop” este folosită tot mai des pentru a descrie imaginile, videoclipurile sau textele produse în masă de inteligența artificială, fără un aport creativ real.

Acest tip de conținut este realizat foarte rapid și foarte ieftin, iar scopul este adesea atragerea de vizualizări și venituri din reclame, nu oferirea unei informații de calitate.

Potrivit unor cercetări citate de presa internațională, pe măsură ce oamenii văd tot mai multe materiale generate artificial, încep să aibă mai puțină încredere în întregul conținut distribuit pe rețelele sociale.

Și alte platforme au început ofensiva

Snapchat nu este singura companie care încearcă să limiteze fenomenul.

YouTube a modificat recent regulile prin care creatorii își pot monetiza videoclipurile. Platforma nu mai dorește să recompenseze financiar materialele considerate generice, repetitive sau realizate după șabloane, multe dintre ele fiind produse cu ajutorul AI.

Responsabilii YouTube spun că inteligența artificială poate fi un instrument util pentru creatori, însă nu doresc ca platforma să fie invadată de ceea ce numesc „fabrici de conținut”.

La rândul său, LinkedIn a introdus un buton prin care utilizatorii pot semnala postările sau comentariile pe care le consideră generate de AI. Compania susține că blochează zilnic sute de mii de tentative automate de publicare și a renunțat inclusiv la funcția care sugera utilizatorilor să își „îmbunătățească” postările cu ajutorul inteligenței artificiale.

Și platforma de newslettere Substack a lansat un instrument care îi ajută pe cititori să identifice textele scrise de AI. Fondatorul companiei avertizează că internetul devine tot mai greu de diferențiat între conținut autentic și conținut artificial.

O problemă tot mai mare pentru internet

Experții avertizează că fenomenul riscă să transforme platformele sociale într-un spațiu dominat de materiale fără valoare, produse automat în cantități uriașe.

Deși marile companii nu renunță la inteligența artificială, mesajul transmis este clar: AI ar trebui să fie un instrument care îi ajută pe creatori, nu să înlocuiască în totalitate creativitatea umană.

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