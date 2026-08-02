Turismul cubanez, paralizat total din cauza sancțiunilor SUA

Industria turismului din Cuba, cândva a doua sursă de valută a insulei și angajator pentru peste 300.000 de oameni, se află astăzi într-o stare descrisă de oficiali cubanezi drept "paralizie aproape totală". Cauza: un val succesiv de sancțiuni impuse de Statele Unite, combinat cu o criză severă de combustibil, care a redus drastic numărul de turiști și a forțat închiderea a trei sferturi din hotelurile țării.

Cifrele prăbușirii

Turismul cubanez era deja în cădere liberă înainte de cele mai recente sancțiuni: în 2025 au sosit doar 1,81 milioane de turiști internaționali, cu 62% sub recordul istoric de 4,7 milioane, înregistrat în 2018, iar gradul de ocupare hotelieră a ajuns la 18,9% — cel mai scăzut nivel din ultimele decenii. Situația s-a agravat dramatic în 2026: doar 359.491 de turiști internaționali au vizitat insula între ianuarie și mai, o scădere de 58,4% față de cei 865.197 din aceeași perioadă a anului trecut. Gradul de ocupare hotelieră a coborât și mai mult, la doar 12,9% în primul trimestru din 2026, față de 23,7% cu un an în urmă — sub jumătate din nivelul deja slab al anului precedent. Potrivit oficialilor cubanezi citați de Euronews, 73% dintre hotelurile insulei sunt astăzi închise, iar aproximativ 25.000 de angajați din turism au rămas într-o "situație vulnerabilă".

Sursa principală a colapsului: Canada

Canada rămâne cea mai importantă piață de proveniență a turiștilor pentru Cuba, dar tocmai colapsul acestei piețe lovește cel mai dur sectorul: sosirile din Canada au scăzut de la 387.396 în 2025 la doar 126.239 în primele cinci luni din 2026 — o scădere de 67,4%. Declinul s-a extins și la alte piețe importante din regiune: sosirile din întreaga zonă americană au scăzut de la 499.946 la 187.864 de vizitatori, o cădere de 62,4%, cu contribuții semnificative din partea Mexicului, Argentinei și Columbiei.

Ce sancțiuni au declanșat criza

Punctul de cotitură a fost desemnarea oficială, în mai 2026, a conglomeratului militar cubanez GAESA (Grupo de Administración Empresarial S.A.) drept țintă a sancțiunilor americane, în baza Ordinului Executiv 14404, semnat de Donald Trump pe 1 mai 2026 și pus în aplicare de Departamentul de Stat, la solicitarea secretarului Marco Rubio. Ceea ce este cunoscut drept "turismul cubanez" este, de fapt, structural, un braț al acestui conglomerat militar, care controlează aproximativ 110 hoteluri, cu circa 50.000 de camere, prin subsidiara sa Gaviota S.A. Desemnarea GAESA a forțat marile companii internaționale — lanțuri hoteliere, dar și platforme precum Booking, Expedia sau Hotelbeds — să aleagă între continuarea operațiunilor în Cuba sau păstrarea accesului la sistemul financiar și piețele americane. Pentru majoritatea, decizia a fost retragerea. Fincimex, procesatorul de plăți și remiteri controlat de GAESA, se află pe lista entităților blocate a Departamentului de Trezorerie american (OFAC) încă din 2020, complicând suplimentar tranzacțiile turistice.

Criza de combustibil, un al doilea front

Situația s-a agravat și mai mult după ce Havana a anunțat, în februarie 2026, o criză de combustibil de aviație, care a determinat companii aeriene canadiene, ruse și europene să suspende zborurile către insulă. Combinația dintre lipsa de conectivitate aeriană, retragerea operatorilor hotelieri internaționali și încrederea tot mai scăzută a călătorilor a transformat, potrivit analiștilor din industrie, un declin temporar într-un șoc structural al întregii industrii.

Proiecțiile pentru perioada 2026-2027 estimează o scădere a numărului total de vizitatori la doar 700.000-1.000.000, cu venituri din turism care ar putea coborî de la aproximativ 1,8 miliarde de dolari la doar 400-600 de milioane de dolari — un impact direct asupra celor peste 300.000 de angajați cubanezi din sector. Analiștii descriu situația drept un șoc structural, nu un declin temporar, având în vedere amploarea și viteza retragerii operatorilor internaționali din piață.