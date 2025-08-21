Jumătate dintre persoanele cu dizabilități ar putea rămâne fără ajutoare de la stat

Legislația pentru încadrarea în gradul de handicap se modifică, urmând să fie mai puțin permisivă, dar primii care vor fi verificați de comisiile de evaluare sunt cei depistați cu nereguli la dosar, în urma acestei verificări, mulți riscând să piardă gradul de dizabilitate și ajutoarele bănești de la stat. Dacă vor fi constatate abateri grave - dosare create pe baza unor documente medicale false - se vor deschide și anchete penale, pentru a se stabili care sunt vinovații, iar banii primiți până acum de la stat ar urma să fie ceruți înapoi de la cei care i-au încasat fără a avea acest drept, adică fără a avea un handicap real.

Ministrul Muncii, Petre Florin Manole, a inițiat o reformă totală a sistemului de acordare a gradelor de dizabilitate și a declarat război persoanelor care au obținut ilegal încadrările în gradele de handicap, încasând bani de la stat. Reforma se va face prin modificare legislativă, dar Ministerul Muncii a început și verificarea tuturor dosarelor care stau la baza acordării ajutoarelor de handicap.

Rezultatul parțial al acestor verificări, până în prezent, arată o situație gravă: peste jumătate dintre acestea sunt cu nereguli mari.

„Banii contribuabililor nu ajung doar la beneficiarii oneşti. Avem multe situaţii unde lipsesc cererile de evaluare complexă, documentele de identitate, referatele, scrisorile medicale. În unele cazuri s-au folosit parafe falsificate. Există procente importante din dosarele verificate care nu respectau criteriile de încadrare în grad de handicap”, a explicat ministrul Florin Manole, într-o postare pe Facebook.

Număr uriaș de dosare pentru reevaluare

În urma raportului parțial pe care l-a primit de la Corpul de Control, ministrul a declarat că există situaţii clare de abuzuri şi fraude, persoane care au obţinut grade de handicap fără să aibă nevoie, în timp ce alţii, cu probleme reale, s-au lovit de birocraţie şi de evaluări inegale. Manole a dat asigurări în privința celor care au probleme reale, spunând că pe ei îi va ajuta reforma, fiind eliminat un efort financiar pe care statul îl face de mai mulți ani în favoarea celor care nu ar fi trebuit să primească ajutoarele bănești.

Manole a precizat că în unele cazuri au fost sesizate deja organele de cercetare penală, iar în jumătate din dosarele verificate nu existau documente medicale. Sunt și sute de persoane care figurează în sistemul informatic, dar nu au documente fizice care să susţină deciziile.

„Această nedreptate a slăbit încrederea oamenilor în instituţii şi a îngreunat accesul la resurse pentru cei care chiar au nevoie. În curând, Ministerul Muncii va pune în transparenţă publică noile criterii privind încadrarea în grad de handicap şi o metodologie care va limita abuzurile, va proteja adevăraţii beneficiari şi resursele statului”, a mai precizat ministrul Muncii, explicând că noile criterii şi metodologia pe care le propune Ministerul „vor face ca toate aceste probleme să fie mult diminuate şi, astfel, resursele publice să fie utilizate corespunzător”.

Urmează mii de anchete penale

În urma acestei anchete vor fi verificați și medicii care au contribuit la falsificarea dosarelor de handicap. Până acum s-au descoperit și parafe falsificate, iar aceste situații vor face obiectul unor anchete penale. Controlul actual a luat în calcul și alte verificări efectuate anterior, stabilind mai multe categorii de fraude. Pentru unele dintre situațiile în care se descoperă documente lipsă la dosare sau neclarități, Ministerul va solicita măsuri de remediere şi reverificări suplimentare.

Se va modifica sistemul de acordare a gradelor de dizabilitate mai ales pentru că s-a constatat că „actualul sistem lasă loc pentru fraude” - așa cum a explicat chiar ministrul.

Proiectul de modificare legislativă care include noile criterii privind încadrarea în grad de handicap şi o metodologie care va limita abuzurile va fi pus în transparență decizională de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale.

Controalele au fost cerute de Florin Manole de la preluarea mandatului. Acesta a făcut mai multe declarații publice legate de nevoia redefinirii dizabilităților, de când a ajuns la Ministerul Muncii, având în vedere inclusiv nevoia de restrângere a cheltuielilor de la bugetul statului. Acesta a pornit de la statisticile care arată că există zone ale României cu un număr de persoane cu dizabilități mult mai mare decât nivelul mediu pe țară - cele mai multe cazuri se regăsesc în regiunile Sud-Vest Oltenia, Sud-Muntenia şi Nord-Vest. De asemenea, s-a constatat că în unele perioade apar în aceleași zone foarte multe cazuri noi, diagnosticul fiind dat de aceiași medici. De aici au pornit suspiciunile cu privire la posibile fraude.

Datele oficiale arată că în România sunt înregistrate circa 967.000 de persoane cu dizabilități, reprezentând circa 4,45% din populație, iar un procent foarte mare (98%) se află în îngrijirea familiei sau sunt neinstituţionalizate. Doar 1,68% dintre persoanele cu dizabilități sunt îngrijite în instituţiile publice rezidenţiale de asistenţă socială. De asemenea, conform statisticilor oficiale, 43-44% din totalul persoanelor cu dizabilități sunt încadrate acum la handicap grav, iar cu handicap accentuat sunt 44-45%, doar 11-12% fiind cu handicap mediu şi uşor, în ultimii ani.

În declarațiile făcute anterior, ministrul Muncii a precizat că în noul sistem, gradele de dizabilități superioare vor fi mai greu de obținut, iar acest lucru îi neliniștește exact pe cei care chiar au probleme grave și care se tem că vor rămâne abuziv fără ajutor de la stat.

